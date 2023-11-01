Миннесота Уайлд - Нью-Джерси Дэвилз 03 Ноября прямая трансляция
Стадион: Эксел Энерджи-центр (Сент-Пол, США), вместимость: 20554
03 Ноября 2023 года в 03:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Миннесота Уайлд - Нью-Джерси Дэвилз, которое состоится 03 Ноября 2023 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Эксел Энерджи-центр (Сент-Пол, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Главные тренеры
|Дин Эвасон
|Линди Рафф
История личных встреч
|30.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3
|22.03.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 2 ОТ
|12.02.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2 Б
|03.12.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 2
|25.11.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3 Б
|27.11.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3
|16.02.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 5 ОТ
|09.02.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 4
|23.02.2018
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 4
|21.11.2017
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4 ОТ
|30.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3
|28.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2 Б
|27.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 2
|25.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|7 : 4
|22.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 5 ОТ
|30.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3
|28.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 4
|26.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 6
|25.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 5
|21.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 5 ОТ