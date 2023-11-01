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Миннесота Уайлд - Нью-Джерси Дэвилз 03 Ноября прямая трансляция

Стадион: Эксел Энерджи-центр (Сент-Пол, США), вместимость: 20554
03 Ноября 2023 года в 03:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Миннесота Уайлд
Нью-Джерси Дэвилз

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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Миннесота Уайлд - Нью-Джерси Дэвилз, которое состоится 03 Ноября 2023 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Эксел Энерджи-центр (Сент-Пол, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Главные тренеры
Канада Дин Эвасон
Канада Линди Рафф
История личных встреч
30.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Джерси Дэвилз4 : 3Миннесота Уайлд
22.03.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Джерси Дэвилз1 : 2 ОТМиннесота Уайлд
12.02.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Миннесота Уайлд3 : 2 БНью-Джерси Дэвилз
03.12.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Миннесота Уайлд5 : 2Нью-Джерси Дэвилз
25.11.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Джерси Дэвилз2 : 3 БМиннесота Уайлд
27.11.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Джерси Дэвилз2 : 3Миннесота Уайлд
16.02.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Миннесота Уайлд4 : 5 ОТНью-Джерси Дэвилз
09.02.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Джерси Дэвилз2 : 4Миннесота Уайлд
23.02.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Джерси Дэвилз2 : 4Миннесота Уайлд
21.11.2017 НХЛ - регулярный чемпионат Миннесота Уайлд3 : 4 ОТНью-Джерси Дэвилз
30.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Джерси Дэвилз4 : 3Миннесота Уайлд
28.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 2 БМиннесота Уайлд
27.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 6 : 2Миннесота Уайлд
25.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Миннесота Уайлд7 : 4
22.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Миннесота Уайлд4 : 5 ОТ
30.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Джерси Дэвилз4 : 3Миннесота Уайлд
28.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Джерси Дэвилз5 : 4
26.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Джерси Дэвилз4 : 6
25.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 2 : 5Нью-Джерси Дэвилз
21.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 5 ОТНью-Джерси Дэвилз

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