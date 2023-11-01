Эдмонтон Ойлерз - Даллас Старз 03 Ноября прямая трансляция
Стадион: Роджерс Плэйс (Эдмонтон, Канада), вместимость: 18641
03 Ноября 2023 года в 04:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Эдмонтон Ойлерз - Даллас Старз, которое состоится 03 Ноября 2023 года в 04:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Роджерс Плэйс (Эдмонтон, Канада). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Даллас Старз
Даллас
Главные тренеры
|Джей Вудкрофт
|Питер Дебур
История личных встреч
|17.03.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 1
|22.12.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 6
|05.11.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 6
|21.04.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 2
|23.03.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 3
|24.11.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 1
|04.03.2020
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 2 ОТ
|17.12.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 2
|17.11.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 5 ОТ
|29.03.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3 Б
|30.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 2
|27.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|0 : 3
|25.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|7 : 4
|22.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3 ОТ
|20.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 1
|02.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4
|31.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 3
|27.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 4
|25.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 4
|22.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 4 ОТ