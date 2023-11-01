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Эдмонтон Ойлерз - Даллас Старз 03 Ноября прямая трансляция

Стадион: Роджерс Плэйс (Эдмонтон, Канада), вместимость: 18641
03 Ноября 2023 года в 04:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Эдмонтон Ойлерз
Даллас Старз

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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Эдмонтон Ойлерз - Даллас Старз, которое состоится 03 Ноября 2023 года в 04:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Роджерс Плэйс (Эдмонтон, Канада). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Даллас Старз
Даллас
Главные тренеры
Канада Джей Вудкрофт
Канада Питер Дебур
История личных встреч
17.03.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Эдмонтон Ойлерз4 : 1Даллас Старз
22.12.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Даллас Старз3 : 6Эдмонтон Ойлерз
05.11.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Эдмонтон Ойлерз2 : 6Даллас Старз
21.04.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Эдмонтон Ойлерз5 : 2Даллас Старз
23.03.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Даллас Старз5 : 3Эдмонтон Ойлерз
24.11.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Даллас Старз4 : 1Эдмонтон Ойлерз
04.03.2020 НХЛ - регулярный чемпионат Даллас Старз1 : 2 ОТЭдмонтон Ойлерз
17.12.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Даллас Старз1 : 2Эдмонтон Ойлерз
17.11.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Эдмонтон Ойлерз4 : 5 ОТДаллас Старз
29.03.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Эдмонтон Ойлерз2 : 3 БДаллас Старз
30.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Эдмонтон Ойлерз5 : 2
27.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Эдмонтон Ойлерз0 : 3
25.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 7 : 4Эдмонтон Ойлерз
22.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Эдмонтон Ойлерз2 : 3 ОТ
20.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 1Эдмонтон Ойлерз
02.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 4Даллас Старз
31.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Даллас Старз5 : 3
27.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Даллас Старз1 : 4
25.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 1 : 4Даллас Старз
22.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Даллас Старз5 : 4 ОТ

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