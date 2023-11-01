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Нью-Йорк Рейнджерс - Каролина Харрикейнз 03 Ноября прямая трансляция

Стадион: Мэдисон Сквер Гарден (Нью-Йорк, США), вместимость: 18006
03 Ноября 2023 года в 02:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Нью-Йорк Рейнджерс
Каролина Харрикейнз

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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Нью-Йорк Рейнджерс - Каролина Харрикейнз, которое состоится 03 Ноября 2023 года в 02:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Мэдисон Сквер Гарден (Нью-Йорк, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Каролина Харрикейнз
Роли
Главные тренеры
США Питер Лавиолетт
Канада Род Бриндамор
История личных встреч
24.03.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Каролина Харрикейнз1 : 2Нью-Йорк Рейнджерс
22.03.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Рейнджерс2 : 3Каролина Харрикейнз
12.02.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Каролина Харрикейнз2 : 6Нью-Йорк Рейнджерс
04.01.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Рейнджерс5 : 3Каролина Харрикейнз
31.05.2022 НХЛ - плей-офф 1/2 финала - Восток. 7-й матч Каролина Харрикейнз2 : 6Нью-Йорк Рейнджерс
29.05.2022 НХЛ - плей-офф 1/2 финала - Восток. 6-й матч Нью-Йорк Рейнджерс5 : 2Каролина Харрикейнз
27.05.2022 НХЛ - плей-офф 1/2 финала - Восток. 5-й матч Каролина Харрикейнз3 : 1Нью-Йорк Рейнджерс
25.05.2022 НХЛ - плей-офф 1/2 финала - Восток. 4-й матч Нью-Йорк Рейнджерс4 : 1Каролина Харрикейнз
22.05.2022 НХЛ - плей-офф 1/2 финала - Восток. 3-й матч Нью-Йорк Рейнджерс3 : 1Каролина Харрикейнз
21.05.2022 НХЛ - плей-офф 1/2 финала - Восток. 2-й матч Каролина Харрикейнз2 : 0Нью-Йорк Рейнджерс
31.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 2 : 3 ОТНью-Йорк Рейнджерс
29.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 4 ОТНью-Йорк Рейнджерс
27.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 0 : 3Нью-Йорк Рейнджерс
25.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 1 : 3Нью-Йорк Рейнджерс
22.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 1 : 4Нью-Йорк Рейнджерс
31.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 2 : 3Каролина Харрикейнз
28.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Каролина Харрикейнз3 : 0
27.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Каролина Харрикейнз3 : 2 ОТ
25.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 0Каролина Харрикейнз
22.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 6 : 4Каролина Харрикейнз

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