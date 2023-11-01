Аризона Койотс - Монреаль Канадиенс 03 Ноября прямая трансляция
Стадион: Хила Ривер-Арена (Глендейл, США), вместимость: 17799
03 Ноября 2023 года в 05:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Аризона Койотс - Монреаль Канадиенс, которое состоится 03 Ноября 2023 года в 05:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Хила Ривер-Арена (Глендейл, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Аризона Койотс
Глендейл
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Главные тренеры
|Андре Туриньи
|Мартен Сан-Луи
История личных встреч
|20.12.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3 ОТ
|21.10.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 2
|16.03.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 6
|18.01.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 2
|11.02.2020
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3
|31.10.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 4
|24.01.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 1
|21.12.2018
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 2
|16.02.2018
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 2
|17.11.2017
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 5
|02.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3 ОТ
|31.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|8 : 1
|28.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 5
|25.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 3
|21.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 1
|31.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2 Б
|29.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3 Б
|27.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3 ОТ
|25.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 5
|24.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 3