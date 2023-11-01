21:58 ()
Онлайн трансляции
Четверг 02 ноября
Пятница 03 ноября
Свернуть список

Аризона Койотс - Монреаль Канадиенс 03 Ноября прямая трансляция

Стадион: Хила Ривер-Арена (Глендейл, США), вместимость: 17799
03 Ноября 2023 года в 05:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Аризона Койотс
Монреаль Канадиенс

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Аризона Койотс - Монреаль Канадиенс, которое состоится 03 Ноября 2023 года в 05:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Хила Ривер-Арена (Глендейл, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Аризона Койотс
Глендейл
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Главные тренеры
Канада Андре Туриньи
Канада Мартен Сан-Луи
История личных встреч
20.12.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Аризона Койотс2 : 3 ОТМонреаль Канадиенс
21.10.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Монреаль Канадиенс6 : 2Аризона Койотс
16.03.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Монреаль Канадиенс3 : 6Аризона Койотс
18.01.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Аризона Койотс5 : 2Монреаль Канадиенс
11.02.2020 НХЛ - регулярный чемпионат Монреаль Канадиенс2 : 3Аризона Койотс
31.10.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Аризона Койотс1 : 4Монреаль Канадиенс
24.01.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Монреаль Канадиенс2 : 1Аризона Койотс
21.12.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Аризона Койотс1 : 2Монреаль Канадиенс
16.02.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Аризона Койотс5 : 2Монреаль Канадиенс
17.11.2017 НХЛ - регулярный чемпионат Монреаль Канадиенс4 : 5Аризона Койотс
02.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 3 ОТАризона Койотс
31.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Аризона Койотс8 : 1
28.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Аризона Койотс4 : 5
25.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 6 : 3Аризона Койотс
21.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Аризона Койотс2 : 1
31.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 2 БМонреаль Канадиенс
29.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Монреаль Канадиенс4 : 3 Б
27.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Монреаль Канадиенс4 : 3 ОТ
25.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Монреаль Канадиенс2 : 5
24.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 1 : 3Монреаль Канадиенс

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2023
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close