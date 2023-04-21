21:58 ()
Онлайн трансляции
Четверг 02 ноября
Пятница 03 ноября
Свернуть список

Вегас Голден Найтс - Виннипег Джетс 03 Ноября прямая трансляция

Стадион: Ти-Мобайл Арена (Парадайс, США), вместимость: 18702
03 Ноября 2023 года в 05:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Вегас Голден Найтс
Виннипег Джетс

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Вегас Голден Найтс - Виннипег Джетс, которое состоится 03 Ноября 2023 года в 05:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Ти-Мобайл Арена (Парадайс, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Виннипег Джетс
Виннипег
Главные тренеры
Канада Брюс Кэссиди
Канада Рик Боунесс
История личных встреч
20.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Виннипег Джетс3 : 5Вегас Голден Найтс
28.04.2023 НХЛ - плей-офф 1/4 финала - Запад. 5-й матч Вегас Голден Найтс4 : 1Виннипег Джетс
25.04.2023 НХЛ - плей-офф 1/4 финала - Запад. 4-й матч Виннипег Джетс2 : 4Вегас Голден Найтс
22.04.2023 НХЛ - плей-офф 1/4 финала - Запад. 3-й матч Виннипег Джетс4 : 5 ОТВегас Голден Найтс
21.04.2023 НХЛ - плей-офф 1/4 финала - Запад. 2-й матч Вегас Голден Найтс5 : 2Виннипег Джетс
19.04.2023 НХЛ - плей-офф 1/4 финала - Запад. 1-й матч Вегас Голден Найтс1 : 5Виннипег Джетс
14.12.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Виннипег Джетс5 : 6Вегас Голден Найтс
31.10.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Вегас Голден Найтс2 : 1 ОТВиннипег Джетс
21.10.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Вегас Голден Найтс5 : 2Виннипег Джетс
23.03.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Виннипег Джетс4 : 0Вегас Голден Найтс
31.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Вегас Голден Найтс3 : 2 Б
29.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 4 БВегас Голден Найтс
28.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Вегас Голден Найтс3 : 4 ОТ
25.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Вегас Голден Найтс3 : 2
22.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 5Вегас Голден Найтс
31.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Виннипег Джетс2 : 3 ОТ
29.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 3 БВиннипег Джетс
27.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 1 : 4Виннипег Джетс
25.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Виннипег Джетс4 : 2
22.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 2 : 3 ОТВиннипег Джетс

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2023
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close