Вегас Голден Найтс - Виннипег Джетс 03 Ноября прямая трансляция
Стадион: Ти-Мобайл Арена (Парадайс, США), вместимость: 18702
03 Ноября 2023 года в 05:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Вегас Голден Найтс - Виннипег Джетс, которое состоится 03 Ноября 2023 года в 05:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Ти-Мобайл Арена (Парадайс, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Виннипег Джетс
Виннипег
Главные тренеры
|Брюс Кэссиди
|Рик Боунесс
История личных встреч
|20.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 5
|28.04.2023
|НХЛ - плей-офф
|1/4 финала - Запад. 5-й матч
|4 : 1
|25.04.2023
|НХЛ - плей-офф
|1/4 финала - Запад. 4-й матч
|2 : 4
|22.04.2023
|НХЛ - плей-офф
|1/4 финала - Запад. 3-й матч
|4 : 5 ОТ
|21.04.2023
|НХЛ - плей-офф
|1/4 финала - Запад. 2-й матч
|5 : 2
|19.04.2023
|НХЛ - плей-офф
|1/4 финала - Запад. 1-й матч
|1 : 5
|14.12.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 6
|31.10.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 1 ОТ
|21.10.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 2
|23.03.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 0
|31.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2 Б
|29.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4 Б
|28.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4 ОТ
|25.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2
|22.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 5
|31.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3 ОТ
|29.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3 Б
|27.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 4
|25.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 2
|22.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3 ОТ