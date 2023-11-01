Сиэтл Кракен - Нэшвилл Предаторз 03 Ноября прямая трансляция
Стадион: Климат Пледж-Арена (Сиэтл, США), вместимость: 17151
03 Ноября 2023 года в 05:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Сиэтл Кракен - Нэшвилл Предаторз, которое состоится 03 Ноября 2023 года в 05:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Климат Пледж-Арена (Сиэтл, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Сиэтл Кракен
Сиэтл
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
Главные тренеры
|Дэйв Хэкстол
|Эндрю Брюнетт
История личных встреч
|13.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 0
|25.03.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 7
|24.03.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 1 Б
|09.11.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 1
|03.03.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3
|26.01.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 4
|15.10.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4
|31.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4 ОТ
|29.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2
|27.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2 ОТ
|25.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 5 ОТ
|22.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 4
|01.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 2
|29.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2 ОТ
|25.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3
|22.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 1
|20.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 4