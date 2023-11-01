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Сиэтл Кракен - Нэшвилл Предаторз 03 Ноября прямая трансляция

Стадион: Климат Пледж-Арена (Сиэтл, США), вместимость: 17151
03 Ноября 2023 года в 05:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Сиэтл Кракен
Нэшвилл Предаторз

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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Сиэтл Кракен - Нэшвилл Предаторз, которое состоится 03 Ноября 2023 года в 05:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Климат Пледж-Арена (Сиэтл, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Сиэтл Кракен
Сиэтл
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
Главные тренеры
Канада Дэйв Хэкстол
Канада Эндрю Брюнетт
История личных встреч
13.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Нэшвилл Предаторз3 : 0Сиэтл Кракен
25.03.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Нэшвилл Предаторз2 : 7Сиэтл Кракен
24.03.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Нэшвилл Предаторз2 : 1 БСиэтл Кракен
09.11.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Сиэтл Кракен5 : 1Нэшвилл Предаторз
03.03.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Сиэтл Кракен4 : 3Нэшвилл Предаторз
26.01.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Сиэтл Кракен2 : 4Нэшвилл Предаторз
15.10.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Нэшвилл Предаторз3 : 4Сиэтл Кракен
31.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 4 ОТСиэтл Кракен
29.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 2Сиэтл Кракен
27.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 2 ОТСиэтл Кракен
25.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 5 ОТСиэтл Кракен
22.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Сиэтл Кракен1 : 4
01.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 5 : 2Нэшвилл Предаторз
29.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Нэшвилл Предаторз3 : 2 ОТ
25.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Нэшвилл Предаторз2 : 3
22.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Нэшвилл Предаторз5 : 1
20.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 1 : 4Нэшвилл Предаторз

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