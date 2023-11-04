Ахмат - Факел 04 Ноября прямая трансляция
Стадион: Ахмат-Арена (Грозный, Россия), вместимость: 30597
04 Ноября 2023 года в 16:30 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 14-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ахмат - Факел, которое состоится 04 Ноября 2023 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 14-й тур, оно проводится на стадионе: Ахмат-Арена (Грозный, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ахмат
Грозный
Факел
Воронеж
Главные тренеры
|Мирослав Юрьевич Ромащенко
|Сергей Абуезидович Ташуев
История личных встреч
|16.04.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|23-й тур
|1 : 1
|24.07.2022
|МИР Российская Премьер-лига
|2-й тур
|2 : 1
|06.02.2022
|Товарищеские матчи (клубы) - 2022
|Товарищеские матчи
|3 : 3
|21.09.2016
|Кубок России
|1/16 финала
|1 : 1 3 : 5
|26.09.2006
|Россия - Первый дивизион - 2006
|36-й тур
|2 : 1
|07.06.2006
|Россия - Первый дивизион - 2006
|16-й тур
|1 : 3
|31.10.2023
|Fonbet Кубок России
|Группа C
|4 : 1
|28.10.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|13-й тур
|2 : 1
|22.10.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|12-й тур
|3 : 0
|08.10.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|11-й тур
|0 : 1
|04.10.2023
|Fonbet Кубок России
|Группа C
|0 : 3
|01.11.2023
|Fonbet Кубок России
|Группа A
|2 : 0
|28.10.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|13-й тур
|2 : 0
|21.10.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|12-й тур
|1 : 2
|08.10.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|11-й тур
|0 : 0
|04.10.2023
|Fonbet Кубок России
|Группа A
|1 : 1 4 : 2
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 14-го тура РПЛ: «Ахмат» — «Факел». Начало встречи запланировано на 16:30 по московскому времени.