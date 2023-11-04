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Ахмат - Факел 04 Ноября прямая трансляция

Стадион: Ахмат-Арена (Грозный, Россия), вместимость: 30597
04 Ноября 2023 года в 16:30 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 14-й тур
Ахмат
Факел

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ахмат - Факел, которое состоится 04 Ноября 2023 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 14-й тур, оно проводится на стадионе: Ахмат-Арена (Грозный, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ахмат
Грозный
Факел
Воронеж
Главные тренеры
Беларусь Мирослав Юрьевич Ромащенко
Россия Сергей Абуезидович Ташуев
История личных встреч
16.04.2023 МИР Российская Премьер-лига 23-й тур Факел1 : 1Ахмат
24.07.2022 МИР Российская Премьер-лига 2-й тур Ахмат2 : 1Факел
06.02.2022 Товарищеские матчи (клубы) - 2022 Товарищеские матчи Факел3 : 3Ахмат
21.09.2016 Кубок России 1/16 финала Факел1 : 1 3 : 5Ахмат
26.09.2006 Россия - Первый дивизион - 2006 36-й тур Факел2 : 1Ахмат
07.06.2006 Россия - Первый дивизион - 2006 16-й тур Ахмат1 : 3Факел
31.10.2023 Fonbet Кубок России Группа C 4 : 1Ахмат
28.10.2023 МИР Российская Премьер-лига 13-й тур 2 : 1Ахмат
22.10.2023 МИР Российская Премьер-лига 12-й тур 3 : 0Ахмат
08.10.2023 МИР Российская Премьер-лига 11-й тур Ахмат0 : 1
04.10.2023 Fonbet Кубок России Группа C 0 : 3Ахмат
01.11.2023 Fonbet Кубок России Группа A 2 : 0Факел
28.10.2023 МИР Российская Премьер-лига 13-й тур Факел2 : 0
21.10.2023 МИР Российская Премьер-лига 12-й тур 1 : 2Факел
08.10.2023 МИР Российская Премьер-лига 11-й тур 0 : 0Факел
04.10.2023 Fonbet Кубок России Группа A Факел1 : 1 4 : 2
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 14-го тура РПЛ: «Ахмат» — «Факел». Начало встречи запланировано на 16:30 по московскому времени.

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