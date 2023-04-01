Балтика - Зенит 04 Ноября прямая трансляция
Стадион: Ростех Арена (Калининград, Россия), вместимость: 35212
04 Ноября 2023 года в 19:00 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 14-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Балтика - Зенит, которое состоится 04 Ноября 2023 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 14-й тур, оно проводится на стадионе: Ростех Арена (Калининград, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Балтика
Калининград
Зенит
Санкт-Петербург
Главные тренеры
|Сергей Николаевич Игнашевич
|Сергей Богданович Семак
История личных встреч
|03.10.2023
|Fonbet Кубок России
|Группа C
|2 : 1
|30.08.2023
|Fonbet Кубок России
|Группа C
|1 : 0
|25.09.2012
|Кубок России
|1/16 финала
|1 : 2
|25.10.1998
|Чемпионат России Высший дивизион - 1998
|29-й тур
|3 : 2
|24.06.1998
|Чемпионат России Высший дивизион - 1998
|14-й тур
|2 : 2
|14.10.1997
|Чемпионат России Высшая лига - 1997
|31-й тур
|0 : 1
|18.06.1997
|Чемпионат России Высшая лига - 1997
|14-й тур
|2 : 2
|24.08.1996
|Чемпионат России Высшая лига - 1996
|25-й тур
|2 : 0
|20.04.1996
|Чемпионат России Высшая лига - 1996
|8-й тур
|2 : 2
|31.10.2023
|Fonbet Кубок России
|Группа C
|4 : 1
|27.10.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|13-й тур
|1 : 0
|21.10.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|12-й тур
|2 : 2
|07.10.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|11-й тур
|1 : 0
|03.10.2023
|Fonbet Кубок России
|Группа C
|2 : 1
|31.10.2023
|Fonbet Кубок России
|Группа C
|1 : 0
|28.10.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|13-й тур
|2 : 1
|22.10.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|12-й тур
|3 : 1
|14.10.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|2 : 2
|07.10.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|11-й тур
|0 : 2
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 14-го тура РПЛ: «Балтика» — «Зенит». Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.