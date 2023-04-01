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Балтика - Зенит 04 Ноября прямая трансляция

Стадион: Ростех Арена (Калининград, Россия), вместимость: 35212
04 Ноября 2023 года в 19:00 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 14-й тур
БалтикаЗенит

Анонс матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Балтика - Зенит, которое состоится 04 Ноября 2023 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 14-й тур, оно проводится на стадионе: Ростех Арена (Калининград, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Балтика
Калининград
Зенит
Санкт-Петербург
Главные тренеры
Россия Сергей Николаевич Игнашевич
Россия Сергей Богданович Семак
История личных встреч
03.10.2023 Fonbet Кубок России Группа C Зенит2 : 1Балтика
30.08.2023 Fonbet Кубок России Группа C Балтика1 : 0Зенит
25.09.2012 Кубок России 1/16 финала Балтика1 : 2Зенит
25.10.1998 Чемпионат России Высший дивизион - 1998 29-й тур Балтика3 : 2Зенит
24.06.1998 Чемпионат России Высший дивизион - 1998 14-й тур Зенит2 : 2Балтика
14.10.1997 Чемпионат России Высшая лига - 1997 31-й тур Зенит0 : 1Балтика
18.06.1997 Чемпионат России Высшая лига - 1997 14-й тур Балтика2 : 2Зенит
24.08.1996 Чемпионат России Высшая лига - 1996 25-й тур Балтика2 : 0Зенит
20.04.1996 Чемпионат России Высшая лига - 1996 8-й тур Зенит2 : 2Балтика
31.10.2023 Fonbet Кубок России Группа C Балтика4 : 1
27.10.2023 МИР Российская Премьер-лига 13-й тур 1 : 0Балтика
21.10.2023 МИР Российская Премьер-лига 12-й тур Балтика2 : 2
07.10.2023 МИР Российская Премьер-лига 11-й тур Балтика1 : 0
03.10.2023 Fonbet Кубок России Группа C Зенит2 : 1Балтика
31.10.2023 Fonbet Кубок России Группа C Зенит1 : 0
28.10.2023 МИР Российская Премьер-лига 13-й тур Зенит2 : 1
22.10.2023 МИР Российская Премьер-лига 12-й тур Зенит3 : 1
14.10.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи 2 : 2Зенит
07.10.2023 МИР Российская Премьер-лига 11-й тур 0 : 2Зенит
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 14-го тура РПЛ: «Балтика» — «Зенит». Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.

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