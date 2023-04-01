Фулхэм - Манчестер Юнайтед 04 Ноября прямая трансляция
Стадион: Крэйвен Коттедж (Лондон, Англия), вместимость: 25700
04 Ноября 2023 года в 15:30 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 11-й тур
Главный судья: Джон Брукс (Лестер, Англия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фулхэм - Манчестер Юнайтед, которое состоится 04 Ноября 2023 года в 15:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 11-й тур, оно проводится на стадионе: Крэйвен Коттедж (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Фулхэм
Лондон
Манчестер Юнайтед
Манчестер
|17
|вр
|Бернд Лено
|21
|зщ
|Тимоти Кастань
|3
|зщ
|Кэлвин Бейсси
|13
|зщ
|Тим Рим
|33
|зщ
|Энтони Робинсон
|6
|пз
|Харрисон Рид
|26
|пз
|Жоау Пальинья
|8
|пз
|Гарри Уилсон
|22
|нп
|Алекс Айуоби
|20
|нп
|Виллиан
|7
|нп
|Рауль Хименес
|24
|вр
|Андре Онана
|20
|зщ
|Диогу Дало
|19
|зщ
|Рафаэль Варан
|5
|зщ
|Гарри Магуайр
|15
|зщ
|Серхио Регилон
|4
|пз
|Софьян Амрабат
|39
|пз
|Скотт Мактоминей
|21
|пз
|Антони
|8
|пз
|Бруну Фернандеш
|10
|нп
|Маркус Рашфорд
|11
|нп
|Расмус Хойлунд
Главные тренеры
|Марку Силва
|Эрик тен Хаг
История личных встреч
|28.05.2023
|Англия - Премьер-лига
|38-й тур
|2 : 1
|19.03.2023
|Кубок Англии
|1/4 финала
|3 : 1
|13.11.2022
|Англия - Премьер-лига
|16-й тур
|1 : 2
|18.05.2021
|Англия - Премьер-лига
|37-й тур
|1 : 1
|20.01.2021
|Англия - Премьер-лига
|18-й тур
|1 : 2
|09.02.2019
|Англия - Премьер-лига
|26-й тур
|0 : 3
|08.12.2018
|Англия - Премьер-лига
|16-й тур
|4 : 1
|09.02.2014
|Англия - Премьер-лига
|25-й тур
|2 : 2
|02.11.2013
|Англия - Премьер-лига
|10-й тур
|1 : 3
|02.02.2013
|Англия - Премьер-лига
|25-й тур
|0 : 1
|01.11.2023
|Англия - Кубок лиги
|1/8 финала
|1 : 3
|29.10.2023
|Англия - Премьер-лига
|10-й тур
|1 : 1
|23.10.2023
|Англия - Премьер-лига
|9-й тур
|2 : 0
|07.10.2023
|Англия - Премьер-лига
|8-й тур
|3 : 1
|02.10.2023
|Англия - Премьер-лига
|7-й тур
|0 : 2
|01.11.2023
|Англия - Кубок лиги
|1/8 финала
|0 : 3
|29.10.2023
|Англия - Премьер-лига
|10-й тур
|0 : 3
|24.10.2023
|Лига чемпионов
|Группа A. 3-й тур
|1 : 0
|21.10.2023
|Англия - Премьер-лига
|9-й тур
|1 : 2
|07.10.2023
|Англия - Премьер-лига
|8-й тур
|2 : 1
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 11-го тура АПЛ: «Фулхэм» — «Манчестер Юнайтед». Начало встречи запланировано на 15:30 по московскому времени.