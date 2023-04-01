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Фулхэм - Манчестер Юнайтед 04 Ноября прямая трансляция

Стадион: Крэйвен Коттедж (Лондон, Англия), вместимость: 25700
04 Ноября 2023 года в 15:30 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 11-й тур
Главный судья: Джон Брукс (Лестер, Англия);
Фулхэм
Манчестер Юнайтед

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фулхэм - Манчестер Юнайтед, которое состоится 04 Ноября 2023 года в 15:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 11-й тур, оно проводится на стадионе: Крэйвен Коттедж (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Фулхэм
Лондон
Манчестер Юнайтед
Манчестер
17ГерманияврБернд Лено
21БельгиязщТимоти Кастань
3НигериязщКэлвин Бейсси
13СШАзщТим Рим
33СШАзщЭнтони Робинсон
6АнглияпзХаррисон Рид
26ПортугалияпзЖоау Пальинья
8УэльспзГарри Уилсон
22НигериянпАлекс Айуоби
20Бразилиянп Виллиан
7МексиканпРауль Хименес
24КамерунврАндре Онана
20ПортугалиязщДиогу Дало
19ФранциязщРафаэль Варан
5АнглиязщГарри Магуайр
15ИспаниязщСерхио Регилон
4МароккопзСофьян Амрабат
39ШотландияпзСкотт Мактоминей
21Бразилияпз Антони
8ПортугалияпзБруну Фернандеш
10АнглиянпМаркус Рашфорд
11ДаниянпРасмус Хойлунд
Главные тренеры
ПортугалияМарку Силва
НидерландыЭрик тен Хаг
История личных встреч
28.05.2023Англия - Премьер-лига38-й турМанчестер Юнайтед2 : 1Фулхэм
19.03.2023Кубок Англии1/4 финалаМанчестер Юнайтед3 : 1Фулхэм
13.11.2022Англия - Премьер-лига16-й турФулхэм1 : 2Манчестер Юнайтед
18.05.2021Англия - Премьер-лига37-й турМанчестер Юнайтед1 : 1Фулхэм
20.01.2021Англия - Премьер-лига18-й турФулхэм1 : 2Манчестер Юнайтед
09.02.2019Англия - Премьер-лига26-й турФулхэм0 : 3Манчестер Юнайтед
08.12.2018Англия - Премьер-лига16-й турМанчестер Юнайтед4 : 1Фулхэм
09.02.2014Англия - Премьер-лига25-й турМанчестер Юнайтед2 : 2Фулхэм
02.11.2013Англия - Премьер-лига10-й турФулхэм1 : 3Манчестер Юнайтед
02.02.2013Англия - Премьер-лига25-й турФулхэм0 : 1Манчестер Юнайтед
01.11.2023Англия - Кубок лиги1/8 финала1 : 3Фулхэм
29.10.2023Англия - Премьер-лига10-й тур1 : 1Фулхэм
23.10.2023Англия - Премьер-лига9-й тур2 : 0Фулхэм
07.10.2023Англия - Премьер-лига8-й турФулхэм3 : 1
02.10.2023Англия - Премьер-лига7-й турФулхэм0 : 2
01.11.2023Англия - Кубок лиги1/8 финалаМанчестер Юнайтед0 : 3
29.10.2023Англия - Премьер-лига10-й турМанчестер Юнайтед0 : 3
24.10.2023Лига чемпионовГруппа A. 3-й турМанчестер Юнайтед1 : 0
21.10.2023Англия - Премьер-лига9-й тур1 : 2Манчестер Юнайтед
07.10.2023Англия - Премьер-лига8-й турМанчестер Юнайтед2 : 1
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 11-го тура АПЛ: «Фулхэм» — «Манчестер Юнайтед». Начало встречи запланировано на 15:30 по московскому времени.

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