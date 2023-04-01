23:28 ()
Онлайн трансляции
Пятница 03 ноября
Суббота 04 ноября
Свернуть список

Шеффилд Юнайтед - Вулверхэмптон 04 Ноября прямая трансляция

Стадион: Брэммел Лэйн (Шеффилд, Англия), вместимость: 32702
04 Ноября 2023 года в 18:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 11-й тур
Главный судья: Роберт Джонс (Англия);
Шеффилд Юнайтед
Вулверхэмптон

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Шеффилд Юнайтед - Вулверхэмптон, которое состоится 04 Ноября 2023 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 11-й тур, оно проводится на стадионе: Брэммел Лэйн (Шеффилд, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Шеффилд Юнайтед
Шеффилд
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
18АнглияврУэс Фодеринхэм
2ГрециязщДжордж Бэлдок
5СШАзщОстон Трасти
19АнглиязщДжек Робинсон
14АнглияпзЛюк Томас
28АнглияпзДжеймс Макэйти
21БразилияпзВини Соуза
16Северная ИрландияпзОливер Норвуд
8НидерландыпзГуставо Хамер
7АнглиянпРиан Брюстер
10АнглиянпКэмерон Арчер
1ПортугалияврЖозе Са
15АнглиязщКрейг Доусон
23АнглиязщМакс Килман
24Португалиязщ Тоти
22ПортугалиязщНелсон Семеду
3АлжирзщРайан Аит-Нури
5ГабонпзМарио Лемина
20АнглияпзТомми Дойл
11Южная КореянпХван Хи Чан
18АвстриянпСаша Калайджич
12БразилиянпМатеус Кунья
Главные тренеры
АнглияПол Хекингботтом
АнглияГари О'Нил
История личных встреч
09.01.2022Кубок Англии1/32 финалаВулверхэмптон3 : 0Шеффилд Юнайтед
17.04.2021Англия - Премьер-лига32-й турВулверхэмптон1 : 0Шеффилд Юнайтед
14.09.2020Англия - Премьер-лига1-й турШеффилд Юнайтед0 : 2Вулверхэмптон
08.07.2020Англия - Премьер-лига34-й турШеффилд Юнайтед1 : 0Вулверхэмптон
01.12.2019Англия - Премьер-лига14-й турВулверхэмптон1 : 1Шеффилд Юнайтед
03.02.2018Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 30-й турВулверхэмптон3 : 0Шеффилд Юнайтед
27.09.2017Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 10-й турШеффилд Юнайтед2 : 0Вулверхэмптон
28.10.2023Англия - Премьер-лига10-й тур5 : 0Шеффилд Юнайтед
21.10.2023Англия - Премьер-лига9-й турШеффилд Юнайтед1 : 2
07.10.2023Англия - Премьер-лига8-й тур3 : 1Шеффилд Юнайтед
30.09.2023Англия - Премьер-лига7-й тур2 : 0Шеффилд Юнайтед
24.09.2023Англия - Премьер-лига6-й турШеффилд Юнайтед0 : 8
28.10.2023Англия - Премьер-лига10-й турВулверхэмптон2 : 2
21.10.2023Англия - Премьер-лига9-й тур1 : 2Вулверхэмптон
08.10.2023Англия - Премьер-лига8-й турВулверхэмптон1 : 1
30.09.2023Англия - Премьер-лига7-й турВулверхэмптон2 : 1
26.09.2023Англия - Кубок лиги1/16 финала3 : 2Вулверхэмптон

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2023
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close