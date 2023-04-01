Шеффилд Юнайтед - Вулверхэмптон 04 Ноября прямая трансляция
Стадион: Брэммел Лэйн (Шеффилд, Англия), вместимость: 32702
04 Ноября 2023 года в 18:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 11-й тур
Главный судья: Роберт Джонс (Англия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Шеффилд Юнайтед - Вулверхэмптон, которое состоится 04 Ноября 2023 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 11-й тур, оно проводится на стадионе: Брэммел Лэйн (Шеффилд, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Шеффилд Юнайтед
Шеффилд
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
|18
|вр
|Уэс Фодеринхэм
|2
|зщ
|Джордж Бэлдок
|5
|зщ
|Остон Трасти
|19
|зщ
|Джек Робинсон
|14
|пз
|Люк Томас
|28
|пз
|Джеймс Макэйти
|21
|пз
|Вини Соуза
|16
|пз
|Оливер Норвуд
|8
|пз
|Густаво Хамер
|7
|нп
|Риан Брюстер
|10
|нп
|Кэмерон Арчер
|1
|вр
|Жозе Са
|15
|зщ
|Крейг Доусон
|23
|зщ
|Макс Килман
|24
|зщ
|Тоти
|22
|зщ
|Нелсон Семеду
|3
|зщ
|Райан Аит-Нури
|5
|пз
|Марио Лемина
|20
|пз
|Томми Дойл
|11
|нп
|Хван Хи Чан
|18
|нп
|Саша Калайджич
|12
|нп
|Матеус Кунья
Главные тренеры
|Пол Хекингботтом
|Гари О'Нил
История личных встреч
|09.01.2022
|Кубок Англии
|1/32 финала
|3 : 0
|17.04.2021
|Англия - Премьер-лига
|32-й тур
|1 : 0
|14.09.2020
|Англия - Премьер-лига
|1-й тур
|0 : 2
|08.07.2020
|Англия - Премьер-лига
|34-й тур
|1 : 0
|01.12.2019
|Англия - Премьер-лига
|14-й тур
|1 : 1
|03.02.2018
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 30-й тур
|3 : 0
|27.09.2017
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 10-й тур
|2 : 0
|28.10.2023
|Англия - Премьер-лига
|10-й тур
|5 : 0
|21.10.2023
|Англия - Премьер-лига
|9-й тур
|1 : 2
|07.10.2023
|Англия - Премьер-лига
|8-й тур
|3 : 1
|30.09.2023
|Англия - Премьер-лига
|7-й тур
|2 : 0
|24.09.2023
|Англия - Премьер-лига
|6-й тур
|0 : 8
|28.10.2023
|Англия - Премьер-лига
|10-й тур
|2 : 2
|21.10.2023
|Англия - Премьер-лига
|9-й тур
|1 : 2
|08.10.2023
|Англия - Премьер-лига
|8-й тур
|1 : 1
|30.09.2023
|Англия - Премьер-лига
|7-й тур
|2 : 1
|26.09.2023
|Англия - Кубок лиги
|1/16 финала
|3 : 2