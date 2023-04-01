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Манчестер Сити - Борнмут 04 Ноября прямая трансляция

Стадион: Этихад (Сити оф Манчестер) (Манчестер, Англия), вместимость: 55097
04 Ноября 2023 года в 18:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 11-й тур
Главный судья: Крэйг Поусон (Южный Йоркшир, Англия);
Манчестер Сити
Борнмут

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Манчестер Сити - Борнмут, которое состоится 04 Ноября 2023 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 11-й тур, оно проводится на стадионе: Этихад (Сити оф Манчестер) (Манчестер, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Манчестер Сити
Манчестер
Борнмут
Борнмут
31Бразилиявр Эдерсон
2АнглиязщКайл Уолкер
25ШвейцариязщМануэль Аканджи
24ХорватиязщЙошко Гвардиол
5АнглиязщДжон Стоунз
16ИспанияпзРодриго Эрнандес
47АнглияпзФил Фоден
20ПортугалияпзБернарду Силва
19АргентинанпХулиан Альварес
11БельгиянпЖереми Доку
9НорвегиянпЭрлинг Холанд
20РумынияврЙонуц Раду
37АнглиязщМакс Ааронс
6УэльсзщКрис Мефам
27УкраиназщИлья Забарный
5АнглиязщЛлойд Келли
14АнглияпзАлекс Скотт
29ДанияпзФилип Биллинг
10ШотландияпзРайан Кристи
16АнглияпзМаркус Таверньер
24ГананпАнтуан Семеньо
9АнглиянпДоминик Соланке
Главные тренеры
ИспанияХосеп Гвардиола
ИспанияАндони Ираола
История личных встреч
25.02.2023Англия - Премьер-лига25-й турБорнмут1 : 4Манчестер Сити
13.08.2022Англия - Премьер-лига2-й турМанчестер Сити4 : 0Борнмут
24.09.2020Англия - Кубок лиги3-й раундМанчестер Сити2 : 1Борнмут
15.07.2020Англия - Премьер-лига36-й турМанчестер Сити2 : 1Борнмут
25.08.2019Англия - Премьер-лига3-й турБорнмут1 : 3Манчестер Сити
02.03.2019Англия - Премьер-лига29-й турБорнмут0 : 1Манчестер Сити
01.12.2018Англия - Премьер-лига14-й турМанчестер Сити3 : 1Борнмут
23.12.2017Англия - Премьер-лига19-й турМанчестер Сити4 : 0Борнмут
26.08.2017Англия - Премьер-лига3-й турБорнмут1 : 2Манчестер Сити
13.02.2017Англия - Премьер-лига25-й турБорнмут0 : 2Манчестер Сити
29.10.2023Англия - Премьер-лига10-й тур0 : 3Манчестер Сити
25.10.2023Лига чемпионовГруппа G. 3-й тур1 : 3Манчестер Сити
21.10.2023Англия - Премьер-лига9-й турМанчестер Сити2 : 1
08.10.2023Англия - Премьер-лига8-й тур1 : 0Манчестер Сити
04.10.2023Лига чемпионовГруппа G. 2-й тур1 : 3Манчестер Сити
01.11.2023Англия - Кубок лиги1/8 финалаБорнмут1 : 2
28.10.2023Англия - Премьер-лига10-й турБорнмут2 : 1
21.10.2023Англия - Премьер-лига9-й турБорнмут1 : 2
07.10.2023Англия - Премьер-лига8-й тур3 : 0Борнмут
30.09.2023Англия - Премьер-лига7-й турБорнмут0 : 4

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