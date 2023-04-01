Манчестер Сити - Борнмут 04 Ноября прямая трансляция
Стадион: Этихад (Сити оф Манчестер) (Манчестер, Англия), вместимость: 55097
04 Ноября 2023 года в 18:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 11-й тур
Главный судья: Крэйг Поусон (Южный Йоркшир, Англия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Манчестер Сити - Борнмут, которое состоится 04 Ноября 2023 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 11-й тур, оно проводится на стадионе: Этихад (Сити оф Манчестер) (Манчестер, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Манчестер Сити
Манчестер
Борнмут
Борнмут
|31
|вр
|Эдерсон
|2
|зщ
|Кайл Уолкер
|25
|зщ
|Мануэль Аканджи
|24
|зщ
|Йошко Гвардиол
|5
|зщ
|Джон Стоунз
|16
|пз
|Родриго Эрнандес
|47
|пз
|Фил Фоден
|20
|пз
|Бернарду Силва
|19
|нп
|Хулиан Альварес
|11
|нп
|Жереми Доку
|9
|нп
|Эрлинг Холанд
|20
|вр
|Йонуц Раду
|37
|зщ
|Макс Ааронс
|6
|зщ
|Крис Мефам
|27
|зщ
|Илья Забарный
|5
|зщ
|Ллойд Келли
|14
|пз
|Алекс Скотт
|29
|пз
|Филип Биллинг
|10
|пз
|Райан Кристи
|16
|пз
|Маркус Таверньер
|24
|нп
|Антуан Семеньо
|9
|нп
|Доминик Соланке
Главные тренеры
|Хосеп Гвардиола
|Андони Ираола
История личных встреч
|25.02.2023
|Англия - Премьер-лига
|25-й тур
|1 : 4
|13.08.2022
|Англия - Премьер-лига
|2-й тур
|4 : 0
|24.09.2020
|Англия - Кубок лиги
|3-й раунд
|2 : 1
|15.07.2020
|Англия - Премьер-лига
|36-й тур
|2 : 1
|25.08.2019
|Англия - Премьер-лига
|3-й тур
|1 : 3
|02.03.2019
|Англия - Премьер-лига
|29-й тур
|0 : 1
|01.12.2018
|Англия - Премьер-лига
|14-й тур
|3 : 1
|23.12.2017
|Англия - Премьер-лига
|19-й тур
|4 : 0
|26.08.2017
|Англия - Премьер-лига
|3-й тур
|1 : 2
|13.02.2017
|Англия - Премьер-лига
|25-й тур
|0 : 2
|29.10.2023
|Англия - Премьер-лига
|10-й тур
|0 : 3
|25.10.2023
|Лига чемпионов
|Группа G. 3-й тур
|1 : 3
|21.10.2023
|Англия - Премьер-лига
|9-й тур
|2 : 1
|08.10.2023
|Англия - Премьер-лига
|8-й тур
|1 : 0
|04.10.2023
|Лига чемпионов
|Группа G. 2-й тур
|1 : 3
|01.11.2023
|Англия - Кубок лиги
|1/8 финала
|1 : 2
|28.10.2023
|Англия - Премьер-лига
|10-й тур
|2 : 1
|21.10.2023
|Англия - Премьер-лига
|9-й тур
|1 : 2
|07.10.2023
|Англия - Премьер-лига
|8-й тур
|3 : 0
|30.09.2023
|Англия - Премьер-лига
|7-й тур
|0 : 4