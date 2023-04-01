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Эвертон - Брайтон энд Хоув Альбион 04 Ноября прямая трансляция

Стадион: Гудисон Парк (Ливерпуль, Англия), вместимость: 40157
04 Ноября 2023 года в 18:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 11-й тур
Главный судья: Тим Робинсон (Западный Суссекс, Англия);
Эвертон
Брайтон энд Хоув Альбион

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эвертон - Брайтон энд Хоув Альбион, которое состоится 04 Ноября 2023 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 11-й тур, оно проводится на стадионе: Гудисон Парк (Ливерпуль, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Эвертон
Ливерпуль
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
1 Англия вр Джордан Пикфорд
6 Англия зщ Джеймс Тарковски
32 Англия зщ Джеррэд Брэнтуэйт
19 Украина зщ Виталий Миколенко
18 Англия пз Эшли Янг
11 Англия пз Джек Харрисон
37 Англия пз Джеймс Гарнер
8 Бельгия пз Амаду Онана
7 Англия пз Дуайт Макнил
16 Мали пз Абдулайе Дукуре
9 Англия нп Доминик Калверт-Льюин
23 Англия вр Джейсон Стил
34 Нидерланды зщ Йоэл Велтман
4 Англия зщ Адам Уэбстер
5 Англия зщ Льюис Данк
30 Эквадор зщ Первис Эступиньян
13 Германия пз Паскаль Грос
20 Камерун пз Карлос Балеба
24 Кот-д'Ивуар пз Симон Адингра
14 Англия пз Адам Лаллана
22 Япония пз Каору Митома
28 Ирландия нп Эван Фергюсон
Главные тренеры
Англия Шон Дайч
Италия Роберто де Дзерби
История личных встреч
08.05.2023 Англия - Премьер-лига 35-й тур Брайтон энд Хоув Альбион1 : 5Эвертон
03.01.2023 Англия - Премьер-лига 19-й тур Эвертон1 : 4Брайтон энд Хоув Альбион
02.01.2022 Англия - Премьер-лига 21-й тур Эвертон2 : 3Брайтон энд Хоув Альбион
28.08.2021 Англия - Премьер-лига 3-й тур Брайтон энд Хоув Альбион0 : 2Эвертон
12.04.2021 Англия - Премьер-лига 31-й тур Брайтон энд Хоув Альбион0 : 0Эвертон
03.10.2020 Англия - Премьер-лига 4-й тур Эвертон4 : 2Брайтон энд Хоув Альбион
11.01.2020 Англия - Премьер-лига 22-й тур Эвертон1 : 0Брайтон энд Хоув Альбион
26.10.2019 Англия - Премьер-лига 10-й тур Брайтон энд Хоув Альбион3 : 2Эвертон
29.12.2018 Англия - Премьер-лига 20-й тур Брайтон энд Хоув Альбион1 : 0Эвертон
03.11.2018 Англия - Премьер-лига 11-й тур Эвертон3 : 1Брайтон энд Хоув Альбион
01.11.2023 Англия - Кубок лиги 1/8 финала Эвертон3 : 0
29.10.2023 Англия - Премьер-лига 10-й тур 0 : 1Эвертон
21.10.2023 Англия - Премьер-лига 9-й тур 2 : 0Эвертон
07.10.2023 Англия - Премьер-лига 8-й тур Эвертон3 : 0
30.09.2023 Англия - Премьер-лига 7-й тур Эвертон1 : 2
29.10.2023 Англия - Премьер-лига 10-й тур Брайтон энд Хоув Альбион1 : 1
26.10.2023 Лига Европы Группа B. 3-й тур Брайтон энд Хоув Альбион2 : 0
21.10.2023 Англия - Премьер-лига 9-й тур 2 : 1Брайтон энд Хоув Альбион
08.10.2023 Англия - Премьер-лига 8-й тур Брайтон энд Хоув Альбион2 : 2
05.10.2023 Лига Европы Группа B. 2-й тур 2 : 2Брайтон энд Хоув Альбион

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