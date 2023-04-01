Эвертон - Брайтон энд Хоув Альбион 04 Ноября прямая трансляция
Стадион: Гудисон Парк (Ливерпуль, Англия), вместимость: 40157
04 Ноября 2023 года в 18:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 11-й тур
Главный судья: Тим Робинсон (Западный Суссекс, Англия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эвертон - Брайтон энд Хоув Альбион, которое состоится 04 Ноября 2023 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 11-й тур, оно проводится на стадионе: Гудисон Парк (Ливерпуль, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Эвертон
Ливерпуль
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
|1
|вр
|Джордан Пикфорд
|6
|зщ
|Джеймс Тарковски
|32
|зщ
|Джеррэд Брэнтуэйт
|19
|зщ
|Виталий Миколенко
|18
|пз
|Эшли Янг
|11
|пз
|Джек Харрисон
|37
|пз
|Джеймс Гарнер
|8
|пз
|Амаду Онана
|7
|пз
|Дуайт Макнил
|16
|пз
|Абдулайе Дукуре
|9
|нп
|Доминик Калверт-Льюин
|23
|вр
|Джейсон Стил
|34
|зщ
|Йоэл Велтман
|4
|зщ
|Адам Уэбстер
|5
|зщ
|Льюис Данк
|30
|зщ
|Первис Эступиньян
|13
|пз
|Паскаль Грос
|20
|пз
|Карлос Балеба
|24
|пз
|Симон Адингра
|14
|пз
|Адам Лаллана
|22
|пз
|Каору Митома
|28
|нп
|Эван Фергюсон
Главные тренеры
|Шон Дайч
|Роберто де Дзерби
История личных встреч
|08.05.2023
|Англия - Премьер-лига
|35-й тур
|1 : 5
|03.01.2023
|Англия - Премьер-лига
|19-й тур
|1 : 4
|02.01.2022
|Англия - Премьер-лига
|21-й тур
|2 : 3
|28.08.2021
|Англия - Премьер-лига
|3-й тур
|0 : 2
|12.04.2021
|Англия - Премьер-лига
|31-й тур
|0 : 0
|03.10.2020
|Англия - Премьер-лига
|4-й тур
|4 : 2
|11.01.2020
|Англия - Премьер-лига
|22-й тур
|1 : 0
|26.10.2019
|Англия - Премьер-лига
|10-й тур
|3 : 2
|29.12.2018
|Англия - Премьер-лига
|20-й тур
|1 : 0
|03.11.2018
|Англия - Премьер-лига
|11-й тур
|3 : 1
|01.11.2023
|Англия - Кубок лиги
|1/8 финала
|3 : 0
|29.10.2023
|Англия - Премьер-лига
|10-й тур
|0 : 1
|21.10.2023
|Англия - Премьер-лига
|9-й тур
|2 : 0
|07.10.2023
|Англия - Премьер-лига
|8-й тур
|3 : 0
|30.09.2023
|Англия - Премьер-лига
|7-й тур
|1 : 2
|29.10.2023
|Англия - Премьер-лига
|10-й тур
|1 : 1
|26.10.2023
|Лига Европы
|Группа B. 3-й тур
|2 : 0
|21.10.2023
|Англия - Премьер-лига
|9-й тур
|2 : 1
|08.10.2023
|Англия - Премьер-лига
|8-й тур
|2 : 2
|05.10.2023
|Лига Европы
|Группа B. 2-й тур
|2 : 2