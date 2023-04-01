Брентфорд - Вест Хэм Юнайтед 04 Ноября прямая трансляция
Стадион: Брентфорд Коммьюнити (Брентфорд, Англия), вместимость: 17250
04 Ноября 2023 года в 18:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 11-й тур
Главный судья: Томас Брамэлл (Англия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Брентфорд - Вест Хэм Юнайтед, которое состоится 04 Ноября 2023 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 11-й тур, оно проводится на стадионе: Брентфорд Коммьюнити (Брентфорд, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Брентфорд
Лондон
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
|1
|вр
|Марк Флеккен
|20
|зщ
|Кристоффер Аер
|22
|зщ
|Нейтан Коллинз
|5
|зщ
|Итан Пиннок
|2
|зщ
|Аарон Хики
|8
|пз
|Матиас Йенсен
|6
|пз
|Кристиан Нёргор
|27
|пз
|Витали Янельт
|19
|пз
|Брайан Мбемо
|11
|пз
|Йоан Висса
|7
|нп
|Ниль Мопе
|23
|вр
|Альфонс Ареола
|5
|зщ
|Владимир Цоуфал
|4
|зщ
|Курт Зума
|27
|зщ
|Найеф Агер
|33
|зщ
|Эмерсон Палмиери
|28
|пз
|Томаш Соучек
|7
|пз
|Джеймс Уорд-Праус
|20
|нп
|Джаррод Боуэн
|14
|нп
|Мохаммед Кудус
|22
|нп
|Мохамед Саид Бенрахма
|9
|нп
|Майкл Антонио
Главные тренеры
|Томас Франк
|Дэвид Мойес
История личных встреч
|14.05.2023
|Англия - Премьер-лига
|36-й тур
|2 : 0
|07.01.2023
|Кубок Англии
|1/32 финала
|0 : 1
|30.12.2022
|Англия - Премьер-лига
|18-й тур
|0 : 2
|10.04.2022
|Англия - Премьер-лига
|32-й тур
|2 : 0
|03.10.2021
|Англия - Премьер-лига
|7-й тур
|1 : 2
|28.10.2023
|Англия - Премьер-лига
|10-й тур
|0 : 2
|21.10.2023
|Англия - Премьер-лига
|9-й тур
|3 : 0
|07.10.2023
|Англия - Премьер-лига
|8-й тур
|2 : 1
|01.10.2023
|Англия - Премьер-лига
|7-й тур
|1 : 1
|27.09.2023
|Англия - Кубок лиги
|1/16 финала
|0 : 1
|01.11.2023
|Англия - Кубок лиги
|1/8 финала
|3 : 1
|29.10.2023
|Англия - Премьер-лига
|10-й тур
|0 : 1
|26.10.2023
|Лига Европы
|Группа A. 3-й тур
|2 : 1
|22.10.2023
|Англия - Премьер-лига
|9-й тур
|4 : 1
|08.10.2023
|Англия - Премьер-лига
|8-й тур
|2 : 2