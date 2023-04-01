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Брентфорд - Вест Хэм Юнайтед 04 Ноября прямая трансляция

Стадион: Брентфорд Коммьюнити (Брентфорд, Англия), вместимость: 17250
04 Ноября 2023 года в 18:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 11-й тур
Главный судья: Томас Брамэлл (Англия);
Брентфорд
Вест Хэм Юнайтед

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Брентфорд - Вест Хэм Юнайтед, которое состоится 04 Ноября 2023 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 11-й тур, оно проводится на стадионе: Брентфорд Коммьюнити (Брентфорд, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Брентфорд
Лондон
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
1 Нидерланды вр Марк Флеккен
20 Норвегия зщ Кристоффер Аер
22 Ирландия зщ Нейтан Коллинз
5 Ямайка зщ Итан Пиннок
2 Шотландия зщ Аарон Хики
8 Дания пз Матиас Йенсен
6 Дания пз Кристиан Нёргор
27 Германия пз Витали Янельт
19 Камерун пз Брайан Мбемо
11 ДР Конго пз Йоан Висса
7 Франция нп Ниль Мопе
23 Франция вр Альфонс Ареола
5 Чехия зщ Владимир Цоуфал
4 Франция зщ Курт Зума
27 Марокко зщ Найеф Агер
33 Италия зщ Эмерсон Палмиери
28 Чехия пз Томаш Соучек
7 Англия пз Джеймс Уорд-Праус
20 Англия нп Джаррод Боуэн
14 Гана нп Мохаммед Кудус
22 Алжир нп Мохамед Саид Бенрахма
9 Ямайка нп Майкл Антонио
Главные тренеры
Дания Томас Франк
Шотландия Дэвид Мойес
История личных встреч
14.05.2023 Англия - Премьер-лига 36-й тур Брентфорд2 : 0Вест Хэм Юнайтед
07.01.2023 Кубок Англии 1/32 финала Брентфорд0 : 1Вест Хэм Юнайтед
30.12.2022 Англия - Премьер-лига 18-й тур Вест Хэм Юнайтед0 : 2Брентфорд
10.04.2022 Англия - Премьер-лига 32-й тур Брентфорд2 : 0Вест Хэм Юнайтед
03.10.2021 Англия - Премьер-лига 7-й тур Вест Хэм Юнайтед1 : 2Брентфорд
28.10.2023 Англия - Премьер-лига 10-й тур 0 : 2Брентфорд
21.10.2023 Англия - Премьер-лига 9-й тур Брентфорд3 : 0
07.10.2023 Англия - Премьер-лига 8-й тур 2 : 1Брентфорд
01.10.2023 Англия - Премьер-лига 7-й тур 1 : 1Брентфорд
27.09.2023 Англия - Кубок лиги 1/16 финала Брентфорд0 : 1
01.11.2023 Англия - Кубок лиги 1/8 финала Вест Хэм Юнайтед3 : 1
29.10.2023 Англия - Премьер-лига 10-й тур Вест Хэм Юнайтед0 : 1
26.10.2023 Лига Европы Группа A. 3-й тур 2 : 1Вест Хэм Юнайтед
22.10.2023 Англия - Премьер-лига 9-й тур 4 : 1Вест Хэм Юнайтед
08.10.2023 Англия - Премьер-лига 8-й тур Вест Хэм Юнайтед2 : 2

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