Ньюкасл - Арсенал 04 Ноября прямая трансляция
Стадион: Сент-Джеймс Парк (Ньюкасл-апон-Тайн, Англия), вместимость: 52404
04 Ноября 2023 года в 20:30 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 11-й тур
Главный судья: Стюарт Атвелл (Нунатон, Уорикшир, Англия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ньюкасл Юнайтед - Арсенал, которое состоится 04 Ноября 2023 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 11-й тур, оно проводится на стадионе: Сент-Джеймс Парк (Ньюкасл-апон-Тайн, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
Арсенал
Лондон
|22
|вр
|Ник Поуп
|2
|зщ
|Киран Триппьер
|6
|зщ
|Джамал Ласселлс
|5
|зщ
|Фабиан Шер
|33
|зщ
|Дэн Бёрн
|36
|пз
|Шон Лонгстафф
|39
|пз
|Бруно Гимарайнс
|24
|пз
|Мигель Альмирон
|7
|нп
|Жоэлинтон
|9
|нп
|Каллум Уилсон
|10
|нп
|Энтони Гордон
|22
|вр
|Давид Райя
|4
|зщ
|Бен Уайт
|2
|зщ
|Вильям Салиба
|6
|зщ
|Габриэл Магальянс
|18
|зщ
|Такэхиро Томиясу
|8
|пз
|Мартин Эдегор
|20
|пз
|Жоржиньо
|41
|пз
|Деклан Райс
|7
|пз
|Букайо Сака
|14
|нп
|Эдди Нкетиа
|11
|нп
|Габриэл Мартинелли
Главные тренеры
|Эдди Хау
|Микель Артета
История личных встреч
|07.05.2023
|Англия - Премьер-лига
|35-й тур
|0 : 2
|03.01.2023
|Англия - Премьер-лига
|19-й тур
|0 : 0
|16.05.2022
|Англия - Премьер-лига
|37-й тур
|2 : 0
|27.11.2021
|Англия - Премьер-лига
|13-й тур
|2 : 0
|02.05.2021
|Англия - Премьер-лига
|34-й тур
|0 : 2
|18.01.2021
|Англия - Премьер-лига
|19-й тур
|3 : 0
|09.01.2021
|Кубок Англии
|1/32 финала
|2 : 0 ДВ
|16.02.2020
|Англия - Премьер-лига
|26-й тур
|4 : 0
|11.08.2019
|Англия - Премьер-лига
|1-й тур
|0 : 1
|01.04.2019
|Англия - Премьер-лига
|32-й тур
|2 : 0
|01.11.2023
|Англия - Кубок лиги
|1/8 финала
|0 : 3
|28.10.2023
|Англия - Премьер-лига
|10-й тур
|2 : 2
|25.10.2023
|Лига чемпионов
|Группа F. 3-й тур
|0 : 1
|21.10.2023
|Англия - Премьер-лига
|9-й тур
|4 : 0
|08.10.2023
|Англия - Премьер-лига
|8-й тур
|2 : 2
|01.11.2023
|Англия - Кубок лиги
|1/8 финала
|3 : 1
|28.10.2023
|Англия - Премьер-лига
|10-й тур
|5 : 0
|24.10.2023
|Лига чемпионов
|Группа B. 3-й тур
|1 : 2
|21.10.2023
|Англия - Премьер-лига
|9-й тур
|2 : 2
|08.10.2023
|Англия - Премьер-лига
|8-й тур
|1 : 0
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 11-го тура АПЛ: «Ньюкасл Юнайтед» — «Арсенал». Начало встречи запланировано на 20:30 по московскому времени.