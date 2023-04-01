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Ньюкасл - Арсенал 04 Ноября прямая трансляция

Стадион: Сент-Джеймс Парк (Ньюкасл-апон-Тайн, Англия), вместимость: 52404
04 Ноября 2023 года в 20:30 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 11-й тур
Главный судья: Стюарт Атвелл (Нунатон, Уорикшир, Англия);
Ньюкасл Юнайтед
Арсенал

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ньюкасл Юнайтед - Арсенал, которое состоится 04 Ноября 2023 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 11-й тур, оно проводится на стадионе: Сент-Джеймс Парк (Ньюкасл-апон-Тайн, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
Арсенал
Лондон
22 Англия вр Ник Поуп
2 Англия зщ Киран Триппьер
6 Англия зщ Джамал Ласселлс
5 Швейцария зщ Фабиан Шер
33 Англия зщ Дэн Бёрн
36 Англия пз Шон Лонгстафф
39 Бразилия пз Бруно Гимарайнс
24 Парагвай пз Мигель Альмирон
7 Бразилия нп Жоэлинтон
9 Англия нп Каллум Уилсон
10 Англия нп Энтони Гордон
22 Испания вр Давид Райя
4 Англия зщ Бен Уайт
2 Франция зщ Вильям Салиба
6 Бразилия зщ Габриэл Магальянс
18 Япония зщ Такэхиро Томиясу
8 Норвегия пз Мартин Эдегор
20 Италия пз Жоржиньо
41 Англия пз Деклан Райс
7 Англия пз Букайо Сака
14 Англия нп Эдди Нкетиа
11 Бразилия нп Габриэл Мартинелли
Главные тренеры
Англия Эдди Хау
Испания Микель Артета
История личных встреч
07.05.2023 Англия - Премьер-лига 35-й тур Ньюкасл Юнайтед0 : 2Арсенал
03.01.2023 Англия - Премьер-лига 19-й тур Арсенал0 : 0Ньюкасл Юнайтед
16.05.2022 Англия - Премьер-лига 37-й тур Ньюкасл Юнайтед2 : 0Арсенал
27.11.2021 Англия - Премьер-лига 13-й тур Арсенал2 : 0Ньюкасл Юнайтед
02.05.2021 Англия - Премьер-лига 34-й тур Ньюкасл Юнайтед0 : 2Арсенал
18.01.2021 Англия - Премьер-лига 19-й тур Арсенал3 : 0Ньюкасл Юнайтед
09.01.2021 Кубок Англии 1/32 финала Арсенал2 : 0 ДВНьюкасл Юнайтед
16.02.2020 Англия - Премьер-лига 26-й тур Арсенал4 : 0Ньюкасл Юнайтед
11.08.2019 Англия - Премьер-лига 1-й тур Ньюкасл Юнайтед0 : 1Арсенал
01.04.2019 Англия - Премьер-лига 32-й тур Арсенал2 : 0Ньюкасл Юнайтед
01.11.2023 Англия - Кубок лиги 1/8 финала 0 : 3Ньюкасл Юнайтед
28.10.2023 Англия - Премьер-лига 10-й тур 2 : 2Ньюкасл Юнайтед
25.10.2023 Лига чемпионов Группа F. 3-й тур Ньюкасл Юнайтед0 : 1
21.10.2023 Англия - Премьер-лига 9-й тур Ньюкасл Юнайтед4 : 0
08.10.2023 Англия - Премьер-лига 8-й тур 2 : 2Ньюкасл Юнайтед
01.11.2023 Англия - Кубок лиги 1/8 финала 3 : 1Арсенал
28.10.2023 Англия - Премьер-лига 10-й тур Арсенал5 : 0
24.10.2023 Лига чемпионов Группа B. 3-й тур 1 : 2Арсенал
21.10.2023 Англия - Премьер-лига 9-й тур 2 : 2Арсенал
08.10.2023 Англия - Премьер-лига 8-й тур Арсенал1 : 0
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 11-го тура АПЛ: «Ньюкасл Юнайтед» — «Арсенал». Начало встречи запланировано на 20:30 по московскому времени.

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