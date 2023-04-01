Реал Сосьедад - Барселона 04 Ноября прямая трансляция
Стадион: Реале Арена (Сан-Себастьян, Испания), вместимость: 39313
04 Ноября 2023 года в 23:00 (+03:00). Испания - Примера, 12-й тур
Главный судья: Хавьер Альберола Рохас (Испания);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Реал Сосьедад - Барселона, которое состоится 04 Ноября 2023 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 12-й тур, оно проводится на стадионе: Реале Арена (Сан-Себастьян, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Барселона
Барселона
|1
|вр
|Алекс Ремиро
|18
|зщ
|Амари Траоре
|5
|зщ
|Игор Субельдия
|24
|зщ
|Робен Ле Норман
|3
|зщ
|Айен Муньос
|4
|пз
|Мартин Субименди
|8
|пз
|Микель Мерино
|23
|пз
|Брайс Мендес
|14
|нп
|Такефуса Кубо
|10
|нп
|Микель Оярсабаль
|7
|нп
|Андер Барренечеа
|1
|вр
|Марк-Андре тер Штеген
|2
|зщ
|Жоау Канселу
|4
|зщ
|Рональд Араухо
|5
|зщ
|Иньиго Мартинес
|3
|зщ
|Алекс Бальде
|32
|пз
|Фермин Лопес Мартин
|22
|пз
|Илкай Гюндоган
|6
|пз
|Гави
|11
|нп
|Рафинья
|9
|нп
|Роберт Левандовски
|14
|нп
|Жоау Феликс
Главные тренеры
|Иманол Альгуасиль
|Хавьер Эрнандес
История личных встреч
|20.05.2023
|Испания - Примера
|35-й тур
|1 : 2
|25.01.2023
|Кубок Испании
|1/4 финала
|1 : 0
|21.08.2022
|Испания - Примера
|2-й тур
|1 : 4
|21.04.2022
|Испания - Примера
|33-й тур
|0 : 1
|15.08.2021
|Испания - Примера
|1-й тур
|4 : 2
|21.03.2021
|Испания - Примера
|28-й тур
|1 : 6
|13.01.2021
|Суперкубок Испании
|1/2 финала
|1 : 1 2 : 3
|16.12.2020
|Испания - Примера
|19-й тур
|2 : 1
|07.03.2020
|Испания - Примера
|27-й тур
|1 : 0
|14.12.2019
|Испания - Примера
|17-й тур
|2 : 2
|01.11.2023
|Кубок Испании
|1-й раунд
|0 : 1
|29.10.2023
|Испания - Примера
|11-й тур
|2 : 2
|24.10.2023
|Лига чемпионов
|Группа D. 3-й тур
|0 : 1
|21.10.2023
|Испания - Примера
|10-й тур
|1 : 0
|08.10.2023
|Испания - Примера
|9-й тур
|2 : 1
|28.10.2023
|Испания - Примера
|11-й тур
|1 : 2
|25.10.2023
|Лига чемпионов
|Группа H. 3-й тур
|2 : 1
|22.10.2023
|Испания - Примера
|10-й тур
|1 : 0
|08.10.2023
|Испания - Примера
|9-й тур
|2 : 2
|04.10.2023
|Лига чемпионов
|Группа H. 2-й тур
|0 : 1
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 12-го тура Примеры: «Реал Сосьедад» — «Барселона». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.