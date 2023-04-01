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Реал Сосьедад - Барселона 04 Ноября прямая трансляция

Стадион: Реале Арена (Сан-Себастьян, Испания), вместимость: 39313
04 Ноября 2023 года в 23:00 (+03:00). Испания - Примера, 12-й тур
Главный судья: Хавьер Альберола Рохас (Испания);
Реал Сосьедад
Барселона

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Реал Сосьедад - Барселона, которое состоится 04 Ноября 2023 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 12-й тур, оно проводится на стадионе: Реале Арена (Сан-Себастьян, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Барселона
Барселона
1 Испания вр Алекс Ремиро
18 Мали зщ Амари Траоре
5 Испания зщ Игор Субельдия
24 Испания зщ Робен Ле Норман
3 Испания зщ Айен Муньос
4 Испания пз Мартин Субименди
8 Испания пз Микель Мерино
23 Испания пз Брайс Мендес
14 Япония нп Такефуса Кубо
10 Испания нп Микель Оярсабаль
7 Испания нп Андер Барренечеа
1 Германия вр Марк-Андре тер Штеген
2 Португалия зщ Жоау Канселу
4 Уругвай зщ Рональд Араухо
5 Испания зщ Иньиго Мартинес
3 Испания зщ Алекс Бальде
32 Испания пз Фермин Лопес Мартин
22 Германия пз Илкай Гюндоган
6 Испания пз Гави
11 Бразилия нп Рафинья
9 Польша нп Роберт Левандовски
14 Португалия нп Жоау Феликс
Главные тренеры
Испания Иманол Альгуасиль
Испания Хавьер Эрнандес
История личных встреч
20.05.2023 Испания - Примера 35-й тур Барселона1 : 2Реал Сосьедад
25.01.2023 Кубок Испании 1/4 финала Барселона1 : 0Реал Сосьедад
21.08.2022 Испания - Примера 2-й тур Реал Сосьедад1 : 4Барселона
21.04.2022 Испания - Примера 33-й тур Реал Сосьедад0 : 1Барселона
15.08.2021 Испания - Примера 1-й тур Барселона4 : 2Реал Сосьедад
21.03.2021 Испания - Примера 28-й тур Реал Сосьедад1 : 6Барселона
13.01.2021 Суперкубок Испании 1/2 финала Реал Сосьедад1 : 1 2 : 3Барселона
16.12.2020 Испания - Примера 19-й тур Барселона2 : 1Реал Сосьедад
07.03.2020 Испания - Примера 27-й тур Барселона1 : 0Реал Сосьедад
14.12.2019 Испания - Примера 17-й тур Реал Сосьедад2 : 2Барселона
01.11.2023 Кубок Испании 1-й раунд 0 : 1Реал Сосьедад
29.10.2023 Испания - Примера 11-й тур 2 : 2Реал Сосьедад
24.10.2023 Лига чемпионов Группа D. 3-й тур 0 : 1Реал Сосьедад
21.10.2023 Испания - Примера 10-й тур Реал Сосьедад1 : 0
08.10.2023 Испания - Примера 9-й тур 2 : 1Реал Сосьедад
28.10.2023 Испания - Примера 11-й тур Барселона1 : 2
25.10.2023 Лига чемпионов Группа H. 3-й тур Барселона2 : 1
22.10.2023 Испания - Примера 10-й тур Барселона1 : 0
08.10.2023 Испания - Примера 9-й тур 2 : 2Барселона
04.10.2023 Лига чемпионов Группа H. 2-й тур 0 : 1Барселона
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 12-го тура Примеры: «Реал Сосьедад» — «Барселона». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.

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