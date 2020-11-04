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Сельта - Севилья 04 Ноября прямая трансляция

Стадион: Балаидос (Виго, Испания), вместимость: 32500
04 Ноября 2023 года в 20:30 (+03:00). Испания - Примера, 12-й тур
Главный судья: Алехандро Эрнандес (Санта-Крус-де-Тенерифе, Испания);
Сельта
Севилья

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сельта - Севилья, которое состоится 04 Ноября 2023 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 12-й тур, оно проводится на стадионе: Балаидос (Виго, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Сельта
Виго
Севилья
Севилья
25 Испания вр Висенте Гуайта
3 Испания зщ Оскар Мингеса
2 Швеция зщ Карл Старфельт
4 Испания зщ Унай Нуньес
23 Испания зщ Мануэль Санчес
14 США пз Лукас де ла Торре
5 Перу пз Ренато Тапиа
6 Испания пз Карлос Дотор
17 Франция нп Жонатан Бамба
10 Испания нп Яго Аспас
18 Норвегия нп Йёрген Ларсен
13 Норвегия вр Эрьян Нюланд
16 Испания зщ Хесус Навас
22 Франция зщ Луак Баде
19 Аргентина зщ Маркос Акунья
6 Сербия пз Неманья Гудель
24 Франция пз Бубакари Сумаре
18 Швейцария пз Джибриль Соу
11 Бельгия пз Доди Лукебакио
10 Хорватия пз Иван Ракитич
5 Аргентина нп Лукас Окампос
12 Доминиканская Республика нп Мариано Диас
Главные тренеры
Испания Рафаэль Бенитес
История личных встреч
07.04.2023 Испания - Примера 28-й тур Севилья2 : 2Сельта
30.12.2022 Испания - Примера 15-й тур Сельта1 : 1Севилья
22.01.2022 Испания - Примера 22-й тур Севилья2 : 2Сельта
17.10.2021 Испания - Примера 9-й тур Сельта0 : 1Севилья
12.04.2021 Испания - Примера 30-й тур Сельта3 : 4Севилья
21.11.2020 Испания - Примера 10-й тур Севилья4 : 2Сельта
09.02.2020 Испания - Примера 23-й тур Сельта2 : 1Севилья
30.08.2019 Испания - Примера 3-й тур Севилья1 : 1Сельта
02.02.2019 Испания - Примера 22-й тур Сельта1 : 0Севилья
07.10.2018 Испания - Примера 8-й тур Севилья2 : 1Сельта
01.11.2023 Кубок Испании 1-й раунд 0 : 4Сельта
27.10.2023 Испания - Примера 11-й тур 1 : 0Сельта
21.10.2023 Испания - Примера 10-й тур Сельта0 : 3
08.10.2023 Испания - Примера 9-й тур Сельта2 : 2
02.10.2023 Испания - Примера 8-й тур 2 : 1Сельта
01.11.2023 Кубок Испании 1-й раунд 0 : 3Севилья
28.10.2023 Испания - Примера 11-й тур 2 : 2Севилья
24.10.2023 Лига чемпионов Группа B. 3-й тур Севилья1 : 2
21.10.2023 Испания - Примера 10-й тур Севилья1 : 1
07.10.2023 Испания - Примера 9-й тур Севилья2 : 2

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