Сельта - Севилья 04 Ноября прямая трансляция
Стадион: Балаидос (Виго, Испания), вместимость: 32500
04 Ноября 2023 года в 20:30 (+03:00). Испания - Примера, 12-й тур
Главный судья: Алехандро Эрнандес (Санта-Крус-де-Тенерифе, Испания);
Анонс матча
Стартовый состав
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Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сельта - Севилья, которое состоится 04 Ноября 2023 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 12-й тур, оно проводится на стадионе: Балаидос (Виго, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Сельта
Виго
Севилья
Севилья
|25
|вр
|Висенте Гуайта
|3
|зщ
|Оскар Мингеса
|2
|зщ
|Карл Старфельт
|4
|зщ
|Унай Нуньес
|23
|зщ
|Мануэль Санчес
|14
|пз
|Лукас де ла Торре
|5
|пз
|Ренато Тапиа
|6
|пз
|Карлос Дотор
|17
|нп
|Жонатан Бамба
|10
|нп
|Яго Аспас
|18
|нп
|Йёрген Ларсен
|13
|вр
|Эрьян Нюланд
|16
|зщ
|Хесус Навас
|22
|зщ
|Луак Баде
|19
|зщ
|Маркос Акунья
|6
|пз
|Неманья Гудель
|24
|пз
|Бубакари Сумаре
|18
|пз
|Джибриль Соу
|11
|пз
|Доди Лукебакио
|10
|пз
|Иван Ракитич
|5
|нп
|Лукас Окампос
|12
|нп
|Мариано Диас
Главные тренеры
|Рафаэль Бенитес
История личных встреч
|07.04.2023
|Испания - Примера
|28-й тур
|2 : 2
|30.12.2022
|Испания - Примера
|15-й тур
|1 : 1
|22.01.2022
|Испания - Примера
|22-й тур
|2 : 2
|17.10.2021
|Испания - Примера
|9-й тур
|0 : 1
|12.04.2021
|Испания - Примера
|30-й тур
|3 : 4
|21.11.2020
|Испания - Примера
|10-й тур
|4 : 2
|09.02.2020
|Испания - Примера
|23-й тур
|2 : 1
|30.08.2019
|Испания - Примера
|3-й тур
|1 : 1
|02.02.2019
|Испания - Примера
|22-й тур
|1 : 0
|07.10.2018
|Испания - Примера
|8-й тур
|2 : 1
|01.11.2023
|Кубок Испании
|1-й раунд
|0 : 4
|27.10.2023
|Испания - Примера
|11-й тур
|1 : 0
|21.10.2023
|Испания - Примера
|10-й тур
|0 : 3
|08.10.2023
|Испания - Примера
|9-й тур
|2 : 2
|02.10.2023
|Испания - Примера
|8-й тур
|2 : 1
|01.11.2023
|Кубок Испании
|1-й раунд
|0 : 3
|28.10.2023
|Испания - Примера
|11-й тур
|2 : 2
|24.10.2023
|Лига чемпионов
|Группа B. 3-й тур
|1 : 2
|21.10.2023
|Испания - Примера
|10-й тур
|1 : 1
|07.10.2023
|Испания - Примера
|9-й тур
|2 : 2