23:29 ()
Онлайн трансляции
Пятница 03 ноября
Суббота 04 ноября
Свернуть список

Осасуна - Жирона 04 Ноября прямая трансляция

Стадион: Эль-Садар (Памплона, Испания), вместимость: 18330
04 Ноября 2023 года в 16:00 (+03:00). Испания - Примера, 12-й тур
Главный судья: Хосе Мунуэра Монтеро (Испания);
Осасуна
Жирона

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Осасуна - Жирона, которое состоится 04 Ноября 2023 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 12-й тур, оно проводится на стадионе: Эль-Садар (Памплона, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Осасуна
Памплона
Жирона
Жирона
1 Испания вр Серхио Эррера
15 Испания зщ Рубен Пенья
24 Испания зщ Алехандро Катена
5 Испания зщ Давид Гарсия
22 Колумбия зщ Хоан Мохика
7 Испания пз Хон Монкайола
6 Испания пз Лукас Торро
10 Испания пз Аймар Орос
9 Аргентина нп Чими Авила
16 Испания нп Мой Гомес
17 Хорватия нп Анте Будимир
13 Аргентина вр Пауло Гассанига
20 Бразилия зщ Ян Коуту
17 Нидерланды зщ Дейли Блинд
3 Испания зщ Мигель Гутьеррес
25 Испания зщ Эрик Гарсия
23 Испания пз Иван Мартин
14 Испания пз Алеш Гарсия
21 Венесуэла пз Янхель Эррера
8 Украина нп Виктор Цыганков
16 Бразилия нп Савио
9 Украина нп Артём Довбик
Главные тренеры
Испания Хагоба Аррасате
Испания Анхель Мичел
История личных встреч
04.06.2023 Испания - Примера 38-й тур Осасуна2 : 1Жирона
23.10.2022 Испания - Примера 11-й тур Жирона1 : 1Осасуна
06.01.2022 Кубок Испании 1/16 финала Жирона1 : 0Осасуна
18.06.2016 Испания - Сегунда Плей-офф - Финал. 2-й матч Жирона0 : 1Осасуна
15.06.2016 Испания - Сегунда Плей-офф - Финал. 1-й матч Осасуна2 : 1Жирона
03.04.2016 Испания - Сегунда Сегунда. 32-й тур Жирона0 : 0Осасуна
01.11.2015 Испания - Сегунда Сегунда. 11-й тур Осасуна0 : 1Жирона
02.05.2015 Испания - Сегунда Сегунда. 36-й тур Жирона3 : 0Осасуна
29.11.2014 Испания - Сегунда Сегунда. 15-й тур Осасуна0 : 0Жирона
29.10.2023 Испания - Примера 11-й тур 2 : 1Осасуна
20.10.2023 Испания - Примера 10-й тур Осасуна2 : 0
07.10.2023 Испания - Примера 9-й тур 4 : 0Осасуна
01.10.2023 Испания - Примера 8-й тур 0 : 2Осасуна
28.09.2023 Испания - Примера 7-й тур Осасуна0 : 2
01.11.2023 Кубок Испании 1-й раунд 1 : 2Жирона
27.10.2023 Испания - Примера 11-й тур Жирона1 : 0
22.10.2023 Испания - Примера 10-й тур Жирона5 : 2
07.10.2023 Испания - Примера 9-й тур 0 : 1Жирона
30.09.2023 Испания - Примера 8-й тур Жирона0 : 3

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2023
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close