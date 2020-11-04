Осасуна - Жирона 04 Ноября прямая трансляция
Стадион: Эль-Садар (Памплона, Испания), вместимость: 18330
04 Ноября 2023 года в 16:00 (+03:00). Испания - Примера, 12-й тур
Главный судья: Хосе Мунуэра Монтеро (Испания);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Осасуна - Жирона, которое состоится 04 Ноября 2023 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 12-й тур, оно проводится на стадионе: Эль-Садар (Памплона, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Осасуна
Памплона
Жирона
Жирона
|1
|вр
|Серхио Эррера
|15
|зщ
|Рубен Пенья
|24
|зщ
|Алехандро Катена
|5
|зщ
|Давид Гарсия
|22
|зщ
|Хоан Мохика
|7
|пз
|Хон Монкайола
|6
|пз
|Лукас Торро
|10
|пз
|Аймар Орос
|9
|нп
|Чими Авила
|16
|нп
|Мой Гомес
|17
|нп
|Анте Будимир
|13
|вр
|Пауло Гассанига
|20
|зщ
|Ян Коуту
|17
|зщ
|Дейли Блинд
|3
|зщ
|Мигель Гутьеррес
|25
|зщ
|Эрик Гарсия
|23
|пз
|Иван Мартин
|14
|пз
|Алеш Гарсия
|21
|пз
|Янхель Эррера
|8
|нп
|Виктор Цыганков
|16
|нп
|Савио
|9
|нп
|Артём Довбик
Главные тренеры
|Хагоба Аррасате
|Анхель Мичел
История личных встреч
|04.06.2023
|Испания - Примера
|38-й тур
|2 : 1
|23.10.2022
|Испания - Примера
|11-й тур
|1 : 1
|06.01.2022
|Кубок Испании
|1/16 финала
|1 : 0
|18.06.2016
|Испания - Сегунда
|Плей-офф - Финал. 2-й матч
|0 : 1
|15.06.2016
|Испания - Сегунда
|Плей-офф - Финал. 1-й матч
|2 : 1
|03.04.2016
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 32-й тур
|0 : 0
|01.11.2015
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 11-й тур
|0 : 1
|02.05.2015
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 36-й тур
|3 : 0
|29.11.2014
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 15-й тур
|0 : 0
|29.10.2023
|Испания - Примера
|11-й тур
|2 : 1
|20.10.2023
|Испания - Примера
|10-й тур
|2 : 0
|07.10.2023
|Испания - Примера
|9-й тур
|4 : 0
|01.10.2023
|Испания - Примера
|8-й тур
|0 : 2
|28.09.2023
|Испания - Примера
|7-й тур
|0 : 2
|01.11.2023
|Кубок Испании
|1-й раунд
|1 : 2
|27.10.2023
|Испания - Примера
|11-й тур
|1 : 0
|22.10.2023
|Испания - Примера
|10-й тур
|5 : 2
|07.10.2023
|Испания - Примера
|9-й тур
|0 : 1
|30.09.2023
|Испания - Примера
|8-й тур
|0 : 3