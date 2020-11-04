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Бетис - Мальорка 04 Ноября прямая трансляция

Стадион: Бенито Вильямарин (Севилья, Испания), вместимость: 56432
04 Ноября 2023 года в 18:15 (+03:00). Испания - Примера, 12-й тур
Главный судья: Мигель Анхель Ортис Арьяс (Испания);
Бетис
Мальорка

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бетис - Мальорка, которое состоится 04 Ноября 2023 года в 18:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 12-й тур, оно проводится на стадионе: Бенито Вильямарин (Севилья, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Бетис
Севилья
Мальорка
Пальма-де-Мальорка
1 Чили вр Клаудио Браво
2 Испания зщ Эктор Бельерин
6 Аргентина зщ Херман Песселья
28 Марокко зщ Шади Риад
3 Испания зщ Хуан Миранда
5 Аргентина пз Гвидо Родригес
21 Испания пз Марк Рока
22 Испания пз Иско
38 Испания нп Ассане Диао
10 Испания нп Айосе Перес
12 Бразилия нп Виллиан Жозе
1 Сербия вр Предраг Райкович
15 Испания зщ Пабло Маффео
24 Словакия зщ Мартин Вальент
21 Испания зщ Антонио Раильо
2 Сербия зщ Матия Настасич
11 Испания зщ Хауме Коста
18 Испания пз Антонио Санчес
12 Португалия пз Саму Кошта
14 Испания пз Дани Родригес
9 Испания нп Абдон Пратс
7 Косово нп Ведат Мурики
Главные тренеры
Чили Мануэль Пеллегрини
Мексика Хавьер Агирре
История личных встреч
19.03.2023 Испания - Примера 26-й тур Бетис1 : 0Мальорка
20.08.2022 Испания - Примера 2-й тур Мальорка1 : 2Бетис
20.02.2022 Испания - Примера 25-й тур Бетис2 : 1Мальорка
14.08.2021 Испания - Примера 1-й тур Мальорка1 : 1Бетис
21.02.2020 Испания - Примера 25-й тур Бетис3 : 3Мальорка
30.11.2019 Испания - Примера 15-й тур Мальорка1 : 2Бетис
10.05.2015 Испания - Сегунда Сегунда. 37-й тур Мальорка1 : 2Бетис
08.12.2014 Испания - Сегунда Сегунда. 16-й тур Бетис1 : 0Мальорка
21.05.2013 Испания - Примера 36-й тур Мальорка1 : 0Бетис
22.12.2012 Испания - Примера 17-й тур Бетис1 : 2Мальорка
01.11.2023 Кубок Испании 1-й раунд 1 : 12Бетис
29.10.2023 Испания - Примера 11-й тур Бетис2 : 1
26.10.2023 Лига Европы Группа C. 3-й тур 0 : 1Бетис
21.10.2023 Испания - Примера 10-й тур 1 : 1Бетис
08.10.2023 Испания - Примера 9-й тур 1 : 1Бетис
01.11.2023 Кубок Испании 1-й раунд 0 : 4Мальорка
28.10.2023 Испания - Примера 11-й тур Мальорка0 : 0
21.10.2023 Испания - Примера 10-й тур 1 : 0Мальорка
07.10.2023 Испания - Примера 9-й тур Мальорка1 : 1
30.09.2023 Испания - Примера 8-й тур 2 : 2Мальорка

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