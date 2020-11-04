Бетис - Мальорка 04 Ноября прямая трансляция
Стадион: Бенито Вильямарин (Севилья, Испания), вместимость: 56432
04 Ноября 2023 года в 18:15 (+03:00). Испания - Примера, 12-й тур
Главный судья: Мигель Анхель Ортис Арьяс (Испания);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бетис - Мальорка, которое состоится 04 Ноября 2023 года в 18:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 12-й тур, оно проводится на стадионе: Бенито Вильямарин (Севилья, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Бетис
Севилья
Мальорка
Пальма-де-Мальорка
|1
|вр
|Клаудио Браво
|2
|зщ
|Эктор Бельерин
|6
|зщ
|Херман Песселья
|28
|зщ
|Шади Риад
|3
|зщ
|Хуан Миранда
|5
|пз
|Гвидо Родригес
|21
|пз
|Марк Рока
|22
|пз
|Иско
|38
|нп
|Ассане Диао
|10
|нп
|Айосе Перес
|12
|нп
|Виллиан Жозе
|1
|вр
|Предраг Райкович
|15
|зщ
|Пабло Маффео
|24
|зщ
|Мартин Вальент
|21
|зщ
|Антонио Раильо
|2
|зщ
|Матия Настасич
|11
|зщ
|Хауме Коста
|18
|пз
|Антонио Санчес
|12
|пз
|Саму Кошта
|14
|пз
|Дани Родригес
|9
|нп
|Абдон Пратс
|7
|нп
|Ведат Мурики
Главные тренеры
|Мануэль Пеллегрини
|Хавьер Агирре
История личных встреч
|19.03.2023
|Испания - Примера
|26-й тур
|1 : 0
|20.08.2022
|Испания - Примера
|2-й тур
|1 : 2
|20.02.2022
|Испания - Примера
|25-й тур
|2 : 1
|14.08.2021
|Испания - Примера
|1-й тур
|1 : 1
|21.02.2020
|Испания - Примера
|25-й тур
|3 : 3
|30.11.2019
|Испания - Примера
|15-й тур
|1 : 2
|10.05.2015
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 37-й тур
|1 : 2
|08.12.2014
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 16-й тур
|1 : 0
|21.05.2013
|Испания - Примера
|36-й тур
|1 : 0
|22.12.2012
|Испания - Примера
|17-й тур
|1 : 2
|01.11.2023
|Кубок Испании
|1-й раунд
|1 : 12
|29.10.2023
|Испания - Примера
|11-й тур
|2 : 1
|26.10.2023
|Лига Европы
|Группа C. 3-й тур
|0 : 1
|21.10.2023
|Испания - Примера
|10-й тур
|1 : 1
|08.10.2023
|Испания - Примера
|9-й тур
|1 : 1
|01.11.2023
|Кубок Испании
|1-й раунд
|0 : 4
|28.10.2023
|Испания - Примера
|11-й тур
|0 : 0
|21.10.2023
|Испания - Примера
|10-й тур
|1 : 0
|07.10.2023
|Испания - Примера
|9-й тур
|1 : 1
|30.09.2023
|Испания - Примера
|8-й тур
|2 : 2