23:26 ()
Онлайн трансляции
Пятница 03 ноября
Суббота 04 ноября
Свернуть список

Лорьян - Ланс 04 Ноября прямая трансляция

Стадион: Ив Алленма - Ле Мустуар (Лорьян, Франция), вместимость: 19010
04 Ноября 2023 года в 19:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 11-й тур
Главный судья: Бастьен Дешепи (Франция);
Лорьян
Ланс

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лорьян - Ланс, которое состоится 04 Ноября 2023 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 11-й тур, оно проводится на стадионе: Ив Алленма - Ле Мустуар (Лорьян, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Лорьян
Лорьян
Ланс
Ланс
38 Швейцария вр Ивон Мвого
13 Сенегал зщ Формоз Менди
3 Тунис зщ Монтассар Тальби
95 Франция зщ Сулейман Туре
12 Камерун зщ Дарлин Йонгва
19 Франция пз Лоран Абергель
14 Франция пз Тьемуэ Бакайоко
10 Франция пз Ромен Февр
22 Франция пз Эли Крупи
37 Франция пз Тео Ле Брис
30 Франция вр Брис Самба
24 Франция зщ Жонатан Гради
4 Австрия зщ Кевин Дансо
14 Аргентина зщ Факундо Медина
3 Колумбия зщ Дейвер Мачадо
2 Франция пз Рубен Агилар
6 Гана пз Салис Самед
18 Франция пз Анди Диуф
28 Франция пз Адриен Томассон
7 Франция нп Флорьян Сотока
9 Франция нп Элье Ваи
Главные тренеры
Франция Режис Ле Брис
Франция Франк Эз
История личных встреч
21.05.2023 Франция - Лига 1 36-й тур Лорьян1 : 3Ланс
09.02.2023 Кубок Франции 1/8 финала Лорьян1 : 1 2 : 4Ланс
31.08.2022 Франция - Лига 1 5-й тур Ланс5 : 2Лорьян
06.02.2022 Франция - Лига 1 23-й тур Лорьян2 : 0Ланс
29.08.2021 Франция - Лига 1 4-й тур Ланс2 : 2Лорьян
11.04.2021 Франция - Лига 1 32-й тур Ланс4 : 1Лорьян
13.09.2020 Франция - Лига 1 3-й тур Лорьян2 : 3Ланс
02.11.2019 Франция - Лига 2 13-й тур Ланс1 : 0Лорьян
23.04.2019 Франция - Лига 2 34-й тур Ланс0 : 1Лорьян
30.11.2018 Франция - Лига 2 16-й тур Лорьян2 : 2Ланс
28.10.2023 Франция - Лига 1 10-й тур 1 : 0Лорьян
22.10.2023 Франция - Лига 1 9-й тур Лорьян2 : 1
08.10.2023 Франция - Лига 1 8-й тур 3 : 3Лорьян
01.10.2023 Франция - Лига 1 7-й тур Лорьян0 : 3
23.09.2023 Франция - Лига 1 6-й тур 5 : 3Лорьян
28.10.2023 Франция - Лига 1 10-й тур Ланс4 : 0
24.10.2023 Лига чемпионов Группа B. 3-й тур Ланс1 : 1
20.10.2023 Франция - Лига 1 9-й тур 0 : 0Ланс
08.10.2023 Франция - Лига 1 8-й тур Ланс1 : 1
03.10.2023 Лига чемпионов Группа B. 2-й тур Ланс2 : 1

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2023
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close