Лорьян - Ланс 04 Ноября прямая трансляция
Стадион: Ив Алленма - Ле Мустуар (Лорьян, Франция), вместимость: 19010
04 Ноября 2023 года в 19:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 11-й тур
Главный судья: Бастьен Дешепи (Франция);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лорьян - Ланс, которое состоится 04 Ноября 2023 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 11-й тур, оно проводится на стадионе: Ив Алленма - Ле Мустуар (Лорьян, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Лорьян
Лорьян
Ланс
Ланс
|38
|вр
|Ивон Мвого
|13
|зщ
|Формоз Менди
|3
|зщ
|Монтассар Тальби
|95
|зщ
|Сулейман Туре
|12
|зщ
|Дарлин Йонгва
|19
|пз
|Лоран Абергель
|14
|пз
|Тьемуэ Бакайоко
|10
|пз
|Ромен Февр
|22
|пз
|Эли Крупи
|37
|пз
|Тео Ле Брис
|30
|вр
|Брис Самба
|24
|зщ
|Жонатан Гради
|4
|зщ
|Кевин Дансо
|14
|зщ
|Факундо Медина
|3
|зщ
|Дейвер Мачадо
|2
|пз
|Рубен Агилар
|6
|пз
|Салис Самед
|18
|пз
|Анди Диуф
|28
|пз
|Адриен Томассон
|7
|нп
|Флорьян Сотока
|9
|нп
|Элье Ваи
Главные тренеры
|Режис Ле Брис
|Франк Эз
История личных встреч
|21.05.2023
|Франция - Лига 1
|36-й тур
|1 : 3
|09.02.2023
|Кубок Франции
|1/8 финала
|1 : 1 2 : 4
|31.08.2022
|Франция - Лига 1
|5-й тур
|5 : 2
|06.02.2022
|Франция - Лига 1
|23-й тур
|2 : 0
|29.08.2021
|Франция - Лига 1
|4-й тур
|2 : 2
|11.04.2021
|Франция - Лига 1
|32-й тур
|4 : 1
|13.09.2020
|Франция - Лига 1
|3-й тур
|2 : 3
|02.11.2019
|Франция - Лига 2
|13-й тур
|1 : 0
|23.04.2019
|Франция - Лига 2
|34-й тур
|0 : 1
|30.11.2018
|Франция - Лига 2
|16-й тур
|2 : 2
|28.10.2023
|Франция - Лига 1
|10-й тур
|1 : 0
|22.10.2023
|Франция - Лига 1
|9-й тур
|2 : 1
|08.10.2023
|Франция - Лига 1
|8-й тур
|3 : 3
|01.10.2023
|Франция - Лига 1
|7-й тур
|0 : 3
|23.09.2023
|Франция - Лига 1
|6-й тур
|5 : 3
|28.10.2023
|Франция - Лига 1
|10-й тур
|4 : 0
|24.10.2023
|Лига чемпионов
|Группа B. 3-й тур
|1 : 1
|20.10.2023
|Франция - Лига 1
|9-й тур
|0 : 0
|08.10.2023
|Франция - Лига 1
|8-й тур
|1 : 1
|03.10.2023
|Лига чемпионов
|Группа B. 2-й тур
|2 : 1