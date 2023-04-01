Марсель - Лилль 04 Ноября прямая трансляция
Стадион: Велодром (Марсель, Франция), вместимость: 67394
04 Ноября 2023 года в 23:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 11-й тур
Главный судья: Стефани Фраппар (Ле-Плесси-Бушар, Франция);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Марсель - Лилль, которое состоится 04 Ноября 2023 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 11-й тур, оно проводится на стадионе: Велодром (Марсель, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Марсель
Марсель
Лилль
Лилль
|36
|вр
|Рубен Бланко
|7
|зщ
|Жонатан Клосс
|99
|зщ
|Шансель Мбемба
|12
|зщ
|Ренан Лоди
|18
|пз
|Бамо Мейте
|21
|пз
|Валентин Ронжье
|19
|пз
|Жоффрей Кондогбиа
|27
|пз
|Жордан Верету
|11
|пз
|Амин Арит
|23
|нп
|Исмаила Сарр
|10
|нп
|Пьер-Эмерик Обамеянг
|30
|вр
|Люка Шевалье
|18
|зщ
|Бафоде Диаките
|15
|зщ
|Лени Йоро
|4
|зщ
|Алешандро
|31
|зщ
|Исмаили
|6
|пз
|Набиль Бенталеб
|21
|пз
|Бенжамен Андре
|12
|пз
|Юсуф Языджи
|23
|нп
|Эдон Жегрова
|17
|нп
|Иван Кавалейру
|9
|нп
|Джонатан Дэвид
Главные тренеры
|Дженнаро Гаттузо
|Паулу Фонсека
История личных встреч
|20.05.2023
|Франция - Лига 1
|36-й тур
|2 : 1
|10.09.2022
|Франция - Лига 1
|7-й тур
|2 : 1
|16.01.2022
|Франция - Лига 1
|21-й тур
|1 : 1
|03.10.2021
|Франция - Лига 1
|9-й тур
|2 : 0
|03.03.2021
|Франция - Лига 1
|28-й тур
|2 : 0
|20.09.2020
|Франция - Лига 1
|4-й тур
|1 : 1
|16.02.2020
|Франция - Лига 1
|25-й тур
|1 : 2
|02.11.2019
|Франция - Лига 1
|12-й тур
|2 : 1
|25.01.2019
|Франция - Лига 1
|22-й тур
|1 : 2
|30.09.2018
|Франция - Лига 1
|8-й тур
|3 : 0
|26.10.2023
|Лига Европы
|Группа B. 3-й тур
|3 : 1
|21.10.2023
|Франция - Лига 1
|9-й тур
|1 : 0
|08.10.2023
|Франция - Лига 1
|8-й тур
|3 : 0
|05.10.2023
|Лига Европы
|Группа B. 2-й тур
|2 : 2
|30.09.2023
|Франция - Лига 1
|7-й тур
|3 : 2
|29.10.2023
|Франция - Лига 1
|10-й тур
|2 : 0
|26.10.2023
|Лига конференций
|Группа A. 3-й тур
|2 : 1
|22.10.2023
|Франция - Лига 1
|9-й тур
|1 : 0
|08.10.2023
|Франция - Лига 1
|8-й тур
|1 : 1
|05.10.2023
|Лига конференций
|Группа A. 2-й тур
|0 : 0