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Марсель - Лилль 04 Ноября прямая трансляция

Стадион: Велодром (Марсель, Франция), вместимость: 67394
04 Ноября 2023 года в 23:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 11-й тур
Главный судья: Стефани Фраппар (Ле-Плесси-Бушар, Франция);
Марсель
Лилль

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Марсель - Лилль, которое состоится 04 Ноября 2023 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 11-й тур, оно проводится на стадионе: Велодром (Марсель, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Марсель
Марсель
Лилль
Лилль
36 Испания вр Рубен Бланко
7 Франция зщ Жонатан Клосс
99 ДР Конго зщ Шансель Мбемба
12 Бразилия зщ Ренан Лоди
18 Кот-д'Ивуар пз Бамо Мейте
21 Франция пз Валентин Ронжье
19 ЦАР пз Жоффрей Кондогбиа
27 Франция пз Жордан Верету
11 Марокко пз Амин Арит
23 Сенегал нп Исмаила Сарр
10 Габон нп Пьер-Эмерик Обамеянг
30 Франция вр Люка Шевалье
18 Франция зщ Бафоде Диаките
15 Франция зщ Лени Йоро
4 Бразилия зщ Алешандро
31 Бразилия зщ Исмаили
6 Алжир пз Набиль Бенталеб
21 Франция пз Бенжамен Андре
12 Турция пз Юсуф Языджи
23 Косово нп Эдон Жегрова
17 Португалия нп Иван Кавалейру
9 Канада нп Джонатан Дэвид
Главные тренеры
Италия Дженнаро Гаттузо
Португалия Паулу Фонсека
История личных встреч
20.05.2023 Франция - Лига 1 36-й тур Лилль2 : 1Марсель
10.09.2022 Франция - Лига 1 7-й тур Марсель2 : 1Лилль
16.01.2022 Франция - Лига 1 21-й тур Марсель1 : 1Лилль
03.10.2021 Франция - Лига 1 9-й тур Лилль2 : 0Марсель
03.03.2021 Франция - Лига 1 28-й тур Лилль2 : 0Марсель
20.09.2020 Франция - Лига 1 4-й тур Марсель1 : 1Лилль
16.02.2020 Франция - Лига 1 25-й тур Лилль1 : 2Марсель
02.11.2019 Франция - Лига 1 12-й тур Марсель2 : 1Лилль
25.01.2019 Франция - Лига 1 22-й тур Марсель1 : 2Лилль
30.09.2018 Франция - Лига 1 8-й тур Лилль3 : 0Марсель
26.10.2023 Лига Европы Группа B. 3-й тур Марсель3 : 1
21.10.2023 Франция - Лига 1 9-й тур 1 : 0Марсель
08.10.2023 Франция - Лига 1 8-й тур Марсель3 : 0
05.10.2023 Лига Европы Группа B. 2-й тур Марсель2 : 2
30.09.2023 Франция - Лига 1 7-й тур 3 : 2Марсель
29.10.2023 Франция - Лига 1 10-й тур Лилль2 : 0
26.10.2023 Лига конференций Группа A. 3-й тур Лилль2 : 1
22.10.2023 Франция - Лига 1 9-й тур Лилль1 : 0
08.10.2023 Франция - Лига 1 8-й тур 1 : 1Лилль
05.10.2023 Лига конференций Группа A. 2-й тур 0 : 0Лилль

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