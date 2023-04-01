23:29 ()
Онлайн трансляции
Пятница 03 ноября
Суббота 04 ноября
Свернуть список

Салернитана - Наполи 04 Ноября прямая трансляция

Стадион: Ареки (Салерно, Италия), вместимость: 37245
04 Ноября 2023 года в 17:00 (+03:00). Италия - Серия А, 11-й тур
Главный судья: Антонио Рапуано (Италия);
Салернитана
Наполи

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Салернитана - Наполи, которое состоится 04 Ноября 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 11-й тур, оно проводится на стадионе: Ареки (Салерно, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Салернитана
Салерно
Наполи
Неаполь
13 Мексика вр Гильермо Очоа
5 Австрия зщ Флавиус Данилюк
17 Аргентина зщ Федерико Фасио
98 Италия зщ Лоренцо Пирола
30 Италия зщ Паскуале Маццокки
18 Мали пз Лассана Кулибали
8 Норвегия пз Эмиль Бохинен
25 Италия пз Джулио Маджоре
87 Италия пз Антонио Кандрева
21 Кабо-Верде нп Жовани Кабрал
10 Сенегал нп Булайе Диа
1 Италия вр Алекс Мерет
22 Италия зщ Джованни Ди Лоренцо
13 Косово зщ Амир Ррахмани
55 Норвегия зщ Лео Эстигор
6 Португалия зщ Мариу Руй
99 Камерун пз Андре Замбо Ангисса
68 Словакия пз Станислав Лоботка
20 Польша пз Пётр Зелиньски
21 Италия нп Маттео Политано
81 Италия нп Джакомо Распадори
77 Грузия нп Хвича Кварацхелия
Главные тренеры
Португалия Паулу Соуза
Франция Руди Гарсия
История личных встреч
30.04.2023 Италия - Серия А Серия А. 32-й тур Наполи1 : 1Салернитана
21.01.2023 Италия - Серия А Серия А. 19-й тур Салернитана0 : 2Наполи
23.01.2022 Италия - Серия А 23-й тур Наполи4 : 1Салернитана
31.10.2021 Италия - Серия А 11-й тур Салернитана0 : 1Наполи
31.10.2023 Кубок Италии 1/16 финала Салернитана4 : 0
27.10.2023 Италия - Серия А 10-й тур 1 : 0Салернитана
22.10.2023 Италия - Серия А 9-й тур Салернитана2 : 2
08.10.2023 Италия - Серия А 8-й тур 3 : 0Салернитана
30.09.2023 Италия - Серия А 7-й тур Салернитана0 : 4
29.10.2023 Италия - Серия А 10-й тур Наполи2 : 2
24.10.2023 Лига чемпионов Группа C. 3-й тур 0 : 1Наполи
21.10.2023 Италия - Серия А 9-й тур 1 : 3Наполи
08.10.2023 Италия - Серия А 8-й тур Наполи1 : 3
03.10.2023 Лига чемпионов Группа C. 2-й тур Наполи2 : 3

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2023
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close