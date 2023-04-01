Салернитана - Наполи 04 Ноября прямая трансляция
Стадион: Ареки (Салерно, Италия), вместимость: 37245
04 Ноября 2023 года в 17:00 (+03:00). Италия - Серия А, 11-й тур
Главный судья: Антонио Рапуано (Италия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Салернитана - Наполи, которое состоится 04 Ноября 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 11-й тур, оно проводится на стадионе: Ареки (Салерно, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Салернитана
Салерно
Наполи
Неаполь
|13
|вр
|Гильермо Очоа
|5
|зщ
|Флавиус Данилюк
|17
|зщ
|Федерико Фасио
|98
|зщ
|Лоренцо Пирола
|30
|зщ
|Паскуале Маццокки
|18
|пз
|Лассана Кулибали
|8
|пз
|Эмиль Бохинен
|25
|пз
|Джулио Маджоре
|87
|пз
|Антонио Кандрева
|21
|нп
|Жовани Кабрал
|10
|нп
|Булайе Диа
|1
|вр
|Алекс Мерет
|22
|зщ
|Джованни Ди Лоренцо
|13
|зщ
|Амир Ррахмани
|55
|зщ
|Лео Эстигор
|6
|зщ
|Мариу Руй
|99
|пз
|Андре Замбо Ангисса
|68
|пз
|Станислав Лоботка
|20
|пз
|Пётр Зелиньски
|21
|нп
|Маттео Политано
|81
|нп
|Джакомо Распадори
|77
|нп
|Хвича Кварацхелия
Главные тренеры
|Паулу Соуза
|Руди Гарсия
История личных встреч
|30.04.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 32-й тур
|1 : 1
|21.01.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 19-й тур
|0 : 2
|23.01.2022
|Италия - Серия А
|23-й тур
|4 : 1
|31.10.2021
|Италия - Серия А
|11-й тур
|0 : 1
|31.10.2023
|Кубок Италии
|1/16 финала
|4 : 0
|27.10.2023
|Италия - Серия А
|10-й тур
|1 : 0
|22.10.2023
|Италия - Серия А
|9-й тур
|2 : 2
|08.10.2023
|Италия - Серия А
|8-й тур
|3 : 0
|30.09.2023
|Италия - Серия А
|7-й тур
|0 : 4
|29.10.2023
|Италия - Серия А
|10-й тур
|2 : 2
|24.10.2023
|Лига чемпионов
|Группа C. 3-й тур
|0 : 1
|21.10.2023
|Италия - Серия А
|9-й тур
|1 : 3
|08.10.2023
|Италия - Серия А
|8-й тур
|1 : 3
|03.10.2023
|Лига чемпионов
|Группа C. 2-й тур
|2 : 3