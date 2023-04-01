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Милан - Удинезе 04 Ноября прямая трансляция

Стадион: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия), вместимость: 82995
04 Ноября 2023 года в 22:45 (+03:00). Италия - Серия А, 11-й тур
Главный судья: Юан Лука Сакки (Италия);
Милан
Удинезе

Анонс матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Милан - Удинезе, которое состоится 04 Ноября 2023 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 11-й тур, оно проводится на стадионе: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Милан
Милан
Удинезе
Удине
16 Франция вр Мик Меньян
2 Италия зщ Давиде Калабрия
28 Германия зщ Малик Тшау
23 Англия зщ Фикайо Томори
19 Франция зщ Тео Эрнандес
80 США пз Юнус Муса
33 Босния и Герцеговина пз Раде Крунич
14 Нидерланды пз Тейани Рейндерс
18 Аргентина нп Лука Ромеро
9 Франция нп Оливье Жиру
10 Португалия нп Рафаэл Леау
1 Италия вр Марко Сильвестри
18 Аргентина зщ Патрисио Перес
29 Словения зщ Яка Бийол
31 Дания зщ Томас Кристенсен
13 Португалия зщ Жоау Феррейра
12 Кот-д'Ивуар зщ Хассан Камара
37 Аргентина пз Роберто Перейра
24 Сербия пз Лазар Самарджич
11 Бразилия пз Уолас
26 Франция нп Флорьян Товен
17 Италия нп Лоренцо Лукка
Главные тренеры
Италия Стефано Пиоли
История личных встреч
18.03.2023 Италия - Серия А Серия А. 27-й тур Удинезе3 : 1Милан
13.08.2022 Италия - Серия А Серия А. 1-й тур Милан4 : 2Удинезе
25.02.2022 Италия - Серия А 27-й тур Милан1 : 1Удинезе
11.12.2021 Италия - Серия А 17-й тур Удинезе1 : 1Милан
03.03.2021 Италия - Серия А 25-й тур Милан1 : 1Удинезе
01.11.2020 Италия - Серия А 6-й тур Удинезе1 : 2Милан
19.01.2020 Италия - Серия А 20-й тур Милан3 : 2Удинезе
25.08.2019 Италия - Серия А 1-й тур Удинезе1 : 0Милан
02.04.2019 Италия - Серия А 30-й тур Милан1 : 1Удинезе
04.11.2018 Италия - Серия А 11-й тур Удинезе0 : 1Милан
29.10.2023 Италия - Серия А 10-й тур 2 : 2Милан
25.10.2023 Лига чемпионов Группа F. 3-й тур 3 : 0Милан
22.10.2023 Италия - Серия А 9-й тур Милан0 : 1
07.10.2023 Италия - Серия А 8-й тур 0 : 1Милан
04.10.2023 Лига чемпионов Группа F. 2-й тур 0 : 0Милан
01.11.2023 Кубок Италии 1/16 финала Удинезе1 : 2 ДВ
29.10.2023 Италия - Серия А 10-й тур 1 : 1Удинезе
23.10.2023 Италия - Серия А 9-й тур Удинезе1 : 1
06.10.2023 Италия - Серия А 8-й тур 0 : 0Удинезе
01.10.2023 Италия - Серия А 7-й тур Удинезе2 : 2

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