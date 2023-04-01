Милан - Удинезе 04 Ноября прямая трансляция
Стадион: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия), вместимость: 82995
04 Ноября 2023 года в 22:45 (+03:00). Италия - Серия А, 11-й тур
Главный судья: Юан Лука Сакки (Италия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Милан - Удинезе, которое состоится 04 Ноября 2023 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 11-й тур, оно проводится на стадионе: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Милан
Милан
Удинезе
Удине
|16
|вр
|Мик Меньян
|2
|зщ
|Давиде Калабрия
|28
|зщ
|Малик Тшау
|23
|зщ
|Фикайо Томори
|19
|зщ
|Тео Эрнандес
|80
|пз
|Юнус Муса
|33
|пз
|Раде Крунич
|14
|пз
|Тейани Рейндерс
|18
|нп
|Лука Ромеро
|9
|нп
|Оливье Жиру
|10
|нп
|Рафаэл Леау
|1
|вр
|Марко Сильвестри
|18
|зщ
|Патрисио Перес
|29
|зщ
|Яка Бийол
|31
|зщ
|Томас Кристенсен
|13
|зщ
|Жоау Феррейра
|12
|зщ
|Хассан Камара
|37
|пз
|Роберто Перейра
|24
|пз
|Лазар Самарджич
|11
|пз
|Уолас
|26
|нп
|Флорьян Товен
|17
|нп
|Лоренцо Лукка
Главные тренеры
|Стефано Пиоли
История личных встреч
|18.03.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 27-й тур
|3 : 1
|13.08.2022
|Италия - Серия А
|Серия А. 1-й тур
|4 : 2
|25.02.2022
|Италия - Серия А
|27-й тур
|1 : 1
|11.12.2021
|Италия - Серия А
|17-й тур
|1 : 1
|03.03.2021
|Италия - Серия А
|25-й тур
|1 : 1
|01.11.2020
|Италия - Серия А
|6-й тур
|1 : 2
|19.01.2020
|Италия - Серия А
|20-й тур
|3 : 2
|25.08.2019
|Италия - Серия А
|1-й тур
|1 : 0
|02.04.2019
|Италия - Серия А
|30-й тур
|1 : 1
|04.11.2018
|Италия - Серия А
|11-й тур
|0 : 1
|29.10.2023
|Италия - Серия А
|10-й тур
|2 : 2
|25.10.2023
|Лига чемпионов
|Группа F. 3-й тур
|3 : 0
|22.10.2023
|Италия - Серия А
|9-й тур
|0 : 1
|07.10.2023
|Италия - Серия А
|8-й тур
|0 : 1
|04.10.2023
|Лига чемпионов
|Группа F. 2-й тур
|0 : 0
|01.11.2023
|Кубок Италии
|1/16 финала
|1 : 2 ДВ
|29.10.2023
|Италия - Серия А
|10-й тур
|1 : 1
|23.10.2023
|Италия - Серия А
|9-й тур
|1 : 1
|06.10.2023
|Италия - Серия А
|8-й тур
|0 : 0
|01.10.2023
|Италия - Серия А
|7-й тур
|2 : 2