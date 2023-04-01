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Аталанта - Интер М 04 Ноября прямая трансляция

Стадион: Джевисс (Атлети Адзурри) (Бергамо, Италия), вместимость: 26542
04 Ноября 2023 года в 20:00 (+03:00). Италия - Серия А, 11-й тур
Главный судья: Симоне Содза (Италия);
Аталанта
Интер М

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аталанта - Интер М, которое состоится 04 Ноября 2023 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 11-й тур, оно проводится на стадионе: Джевисс (Атлети Адзурри) (Бергамо, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Аталанта
Бергамо
Интер М
Милан
1 Аргентина вр Хуан Муссо
2 Италия зщ Рафаэл Толой
19 Албания зщ Берат Джимсити
23 Босния и Герцеговина зщ Сеад Колашинац
33 Нидерланды зщ Ханс Хатебур
22 Италия зщ Маттео Руджери
15 Нидерланды пз Мартен де Рон
13 Бразилия пз Эдерсон
7 Нидерланды пз Тён Копмейнерс
11 Нигерия нп Адемола Лукман
90 Италия нп Джанлука Скамакка
1 Швейцария вр Ян Зоммер
28 Франция зщ Бенжамен Павар
15 Италия зщ Франческо Ачерби
95 Италия зщ Алессандро Бастони
32 Италия зщ Федерико Димарко
2 Нидерланды пз Дензел Думфрис
23 Италия пз Николо Барелла
20 Турция пз Хакан Чалханоглу
22 Армения пз Генрих Мхитарян
9 Франция нп Маркус Тюрам
10 Аргентина нп Лаутаро Мартинес
Главные тренеры
Италия Джан Пьеро Гасперини
Италия Симоне Индзаги
История личных встреч
27.05.2023 Италия - Серия А Серия А. 37-й тур Интер М3 : 2Аталанта
31.01.2023 Кубок Италии 1/4 финала Интер М1 : 0Аталанта
13.11.2022 Италия - Серия А Серия А. 15-й тур Аталанта2 : 3Интер М
16.01.2022 Италия - Серия А 22-й тур Аталанта0 : 0Интер М
25.09.2021 Италия - Серия А 6-й тур Интер М2 : 2Аталанта
08.03.2021 Италия - Серия А 26-й тур Интер М1 : 0Аталанта
08.11.2020 Италия - Серия А 7-й тур Аталанта1 : 1Интер М
01.08.2020 Италия - Серия А 38-й тур Аталанта0 : 2Интер М
11.01.2020 Италия - Серия А 19-й тур Интер М1 : 1Аталанта
07.04.2019 Италия - Серия А 31-й тур Интер М0 : 0Аталанта
30.10.2023 Италия - Серия А 10-й тур 0 : 3Аталанта
26.10.2023 Лига Европы Группа D. 3-й тур 2 : 2Аталанта
22.10.2023 Италия - Серия А 9-й тур Аталанта2 : 0
08.10.2023 Италия - Серия А 8-й тур 3 : 2Аталанта
05.10.2023 Лига Европы Группа D. 2-й тур 1 : 2Аталанта
29.10.2023 Италия - Серия А 10-й тур Интер М1 : 0
24.10.2023 Лига чемпионов Группа D. 3-й тур Интер М2 : 1
21.10.2023 Италия - Серия А 9-й тур 0 : 3Интер М
07.10.2023 Италия - Серия А 8-й тур Интер М2 : 2
03.10.2023 Лига чемпионов Группа D. 2-й тур Интер М1 : 0
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 11-го тура Серии A: «Аталанта» — «Интер». Начало встречи запланировано на 20:00 по московскому времени.

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