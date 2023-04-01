Аталанта - Интер М 04 Ноября прямая трансляция
Стадион: Джевисс (Атлети Адзурри) (Бергамо, Италия), вместимость: 26542
04 Ноября 2023 года в 20:00 (+03:00). Италия - Серия А, 11-й тур
Главный судья: Симоне Содза (Италия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аталанта - Интер М, которое состоится 04 Ноября 2023 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 11-й тур, оно проводится на стадионе: Джевисс (Атлети Адзурри) (Бергамо, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Аталанта
Бергамо
Интер М
Милан
|1
|вр
|Хуан Муссо
|2
|зщ
|Рафаэл Толой
|19
|зщ
|Берат Джимсити
|23
|зщ
|Сеад Колашинац
|33
|зщ
|Ханс Хатебур
|22
|зщ
|Маттео Руджери
|15
|пз
|Мартен де Рон
|13
|пз
|Эдерсон
|7
|пз
|Тён Копмейнерс
|11
|нп
|Адемола Лукман
|90
|нп
|Джанлука Скамакка
|1
|вр
|Ян Зоммер
|28
|зщ
|Бенжамен Павар
|15
|зщ
|Франческо Ачерби
|95
|зщ
|Алессандро Бастони
|32
|зщ
|Федерико Димарко
|2
|пз
|Дензел Думфрис
|23
|пз
|Николо Барелла
|20
|пз
|Хакан Чалханоглу
|22
|пз
|Генрих Мхитарян
|9
|нп
|Маркус Тюрам
|10
|нп
|Лаутаро Мартинес
Главные тренеры
|Джан Пьеро Гасперини
|Симоне Индзаги
История личных встреч
|27.05.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 37-й тур
|3 : 2
|31.01.2023
|Кубок Италии
|1/4 финала
|1 : 0
|13.11.2022
|Италия - Серия А
|Серия А. 15-й тур
|2 : 3
|16.01.2022
|Италия - Серия А
|22-й тур
|0 : 0
|25.09.2021
|Италия - Серия А
|6-й тур
|2 : 2
|08.03.2021
|Италия - Серия А
|26-й тур
|1 : 0
|08.11.2020
|Италия - Серия А
|7-й тур
|1 : 1
|01.08.2020
|Италия - Серия А
|38-й тур
|0 : 2
|11.01.2020
|Италия - Серия А
|19-й тур
|1 : 1
|07.04.2019
|Италия - Серия А
|31-й тур
|0 : 0
|30.10.2023
|Италия - Серия А
|10-й тур
|0 : 3
|26.10.2023
|Лига Европы
|Группа D. 3-й тур
|2 : 2
|22.10.2023
|Италия - Серия А
|9-й тур
|2 : 0
|08.10.2023
|Италия - Серия А
|8-й тур
|3 : 2
|05.10.2023
|Лига Европы
|Группа D. 2-й тур
|1 : 2
|29.10.2023
|Италия - Серия А
|10-й тур
|1 : 0
|24.10.2023
|Лига чемпионов
|Группа D. 3-й тур
|2 : 1
|21.10.2023
|Италия - Серия А
|9-й тур
|0 : 3
|07.10.2023
|Италия - Серия А
|8-й тур
|2 : 2
|03.10.2023
|Лига чемпионов
|Группа D. 2-й тур
|1 : 0
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 11-го тура Серии A: «Аталанта» — «Интер». Начало встречи запланировано на 20:00 по московскому времени.