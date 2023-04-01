Хоффенхайм - Байер 04 Ноября прямая трансляция
Стадион: ПреЦеро Арена (Зинсхайм, Германия), вместимость: 30164
04 Ноября 2023 года в 17:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 10-й тур
Главный судья: Франк Вилленборг (Оснабрюк, Германия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Хоффенхайм - Байер, которое состоится 04 Ноября 2023 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 10-й тур, оно проводится на стадионе: ПреЦеро Арена (Зинсхайм, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Хоффенхайм
Зинсхайм
Байер
Леверкузен
|1
|вр
|Оливер Бауман
|5
|зщ
|Озан Кабак
|23
|зщ
|Джон Энтони Брукс
|22
|зщ
|Кевин Фогт
|25
|зщ
|Кевин Акпогума
|6
|пз
|Гриша Прёмель
|16
|пз
|Антон Стах
|21
|нп
|Мариус Бюльтер
|27
|нп
|Андрей Крамарич
|10
|нп
|Ваут Вегорст
|14
|нп
|Максимилиан Байер
|1
|вр
|Лукаш Градецки
|6
|зщ
|Одилон Коссуну
|4
|зщ
|Жонатан Та
|3
|зщ
|Пьеро Инкапье
|30
|зщ
|Жереми Фримпонг
|20
|зщ
|Алехандро Гримальдо
|25
|пз
|Эксекиэль Паласиос
|34
|пз
|Гранит Джака
|10
|пз
|Флориан Вирц
|7
|нп
|Йонас Хофман
|22
|нп
|Виктор Бонифасе
Главные тренеры
|Пеллегрино Матараццо
|Хаби Алонсо
История личных встреч
|11.02.2023
|Германия - Бундеслига
|20-й тур
|1 : 3
|20.08.2022
|Германия - Бундеслига
|3-й тур
|0 : 3
|07.05.2022
|Германия - Бундеслига
|33-й тур
|2 : 4
|15.12.2021
|Германия - Бундеслига
|16-й тур
|2 : 2
|12.04.2021
|Германия - Бундеслига
|28-й тур
|0 : 0
|13.12.2020
|Германия - Бундеслига
|11-й тур
|4 : 1
|01.02.2020
|Германия - Бундеслига
|20-й тур
|2 : 1
|31.08.2019
|Германия - Бундеслига
|3-й тур
|0 : 0
|29.03.2019
|Германия - Бундеслига
|27-й тур
|4 : 1
|03.11.2018
|Германия - Бундеслига
|10-й тур
|1 : 4
|01.11.2023
|Кубок Германии
|2-й раунд
|1 : 0
|28.10.2023
|Германия - Бундеслига
|9-й тур
|2 : 3
|21.10.2023
|Германия - Бундеслига
|8-й тур
|1 : 3
|07.10.2023
|Германия - Бундеслига
|7-й тур
|2 : 3
|29.09.2023
|Германия - Бундеслига
|6-й тур
|1 : 3
|01.11.2023
|Кубок Германии
|2-й раунд
|2 : 5
|29.10.2023
|Германия - Бундеслига
|9-й тур
|2 : 1
|26.10.2023
|Лига Европы
|Группа H. 3-й тур
|5 : 1
|21.10.2023
|Германия - Бундеслига
|8-й тур
|1 : 2
|08.10.2023
|Германия - Бундеслига
|7-й тур
|3 : 0