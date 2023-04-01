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Хоффенхайм - Байер 04 Ноября прямая трансляция

Стадион: ПреЦеро Арена (Зинсхайм, Германия), вместимость: 30164
04 Ноября 2023 года в 17:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 10-й тур
Главный судья: Франк Вилленборг (Оснабрюк, Германия);
Хоффенхайм
Байер

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Хоффенхайм - Байер, которое состоится 04 Ноября 2023 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 10-й тур, оно проводится на стадионе: ПреЦеро Арена (Зинсхайм, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Хоффенхайм
Зинсхайм
Байер
Леверкузен
1ГерманияврОливер Бауман
5ТурциязщОзан Кабак
23СШАзщДжон Энтони Брукс
22ГерманиязщКевин Фогт
25НигериязщКевин Акпогума
6ГерманияпзГриша Прёмель
16ГерманияпзАнтон Стах
21ГерманиянпМариус Бюльтер
27ХорватиянпАндрей Крамарич
10НидерландынпВаут Вегорст
14ГерманиянпМаксимилиан Байер
1ФинляндияврЛукаш Градецки
6Кот-д'ИвуарзщОдилон Коссуну
4ГерманиязщЖонатан Та
3ЭквадорзщПьеро Инкапье
30НидерландызщЖереми Фримпонг
20ИспаниязщАлехандро Гримальдо
25АргентинапзЭксекиэль Паласиос
34ШвейцарияпзГранит Джака
10ГерманияпзФлориан Вирц
7ГерманиянпЙонас Хофман
22НигериянпВиктор Бонифасе
Главные тренеры
СШАПеллегрино Матараццо
ИспанияХаби Алонсо
История личных встреч
11.02.2023Германия - Бундеслига20-й турХоффенхайм1 : 3Байер
20.08.2022Германия - Бундеслига3-й турБайер0 : 3Хоффенхайм
07.05.2022Германия - Бундеслига33-й турХоффенхайм2 : 4Байер
15.12.2021Германия - Бундеслига16-й турБайер2 : 2Хоффенхайм
12.04.2021Германия - Бундеслига28-й турХоффенхайм0 : 0Байер
13.12.2020Германия - Бундеслига11-й турБайер4 : 1Хоффенхайм
01.02.2020Германия - Бундеслига20-й турХоффенхайм2 : 1Байер
31.08.2019Германия - Бундеслига3-й турБайер0 : 0Хоффенхайм
29.03.2019Германия - Бундеслига27-й турХоффенхайм4 : 1Байер
03.11.2018Германия - Бундеслига10-й турБайер1 : 4Хоффенхайм
01.11.2023Кубок Германии2-й раунд1 : 0Хоффенхайм
28.10.2023Германия - Бундеслига9-й тур2 : 3Хоффенхайм
21.10.2023Германия - Бундеслига8-й турХоффенхайм1 : 3
07.10.2023Германия - Бундеслига7-й тур2 : 3Хоффенхайм
29.09.2023Германия - Бундеслига6-й турХоффенхайм1 : 3
01.11.2023Кубок Германии2-й раунд2 : 5Байер
29.10.2023Германия - Бундеслига9-й турБайер2 : 1
26.10.2023Лига ЕвропыГруппа H. 3-й турБайер5 : 1
21.10.2023Германия - Бундеслига8-й тур1 : 2Байер
08.10.2023Германия - Бундеслига7-й турБайер3 : 0

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