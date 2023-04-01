Фрайбург - Боруссия М 04 Ноября прямая трансляция
Стадион: Европа-парк-Штадион (Фрайбург-им-Брайсгау, Германия), вместимость: 34700
04 Ноября 2023 года в 17:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 10-й тур
Главный судья: Феликс Брих (Мюнхен, Германия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фрайбург - Боруссия М, которое состоится 04 Ноября 2023 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 10-й тур, оно проводится на стадионе: Европа-парк-Штадион (Фрайбург-им-Брайсгау, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Фрайбург
Фрайбург
Боруссия М
Мёнхенгладбах
|1
|вр
|Ноа Атуболу
|25
|зщ
|Кильянн Сильдийя
|28
|зщ
|Маттиас Гинтер
|3
|зщ
|Филипп Линхарт
|17
|зщ
|Лукас Кюблер
|8
|пз
|Максимилиан Эггештайн
|27
|пз
|Николас Хефлер
|34
|пз
|Мерлин Рёль
|42
|нп
|Рицу Доан
|9
|нп
|Лукас Хёлер
|32
|нп
|Винченцо Грифо
|33
|вр
|Мориц Николас
|29
|зщ
|Джозеф Скалли
|30
|зщ
|Нико Эльведи
|39
|зщ
|Максимилиан Вёбер
|20
|зщ
|Лука Нец
|27
|пз
|Рокко Райц
|8
|пз
|Юлиан Вайгль
|9
|нп
|Франк Онора
|14
|нп
|Алассан Плеа
|19
|нп
|Натан Нгуму
|13
|нп
|Теозон-Жордан Сибачо
Главные тренеры
|Кристиан Штрайх
|Херардо Сеоане
История личных встреч
|04.03.2023
|Германия - Бундеслига
|23-й тур
|0 : 0
|11.09.2022
|Германия - Бундеслига
|6-й тур
|0 : 0
|23.04.2022
|Германия - Бундеслига
|31-й тур
|3 : 3
|05.12.2021
|Германия - Бундеслига
|14-й тур
|0 : 6
|03.04.2021
|Германия - Бундеслига
|27-й тур
|2 : 1
|05.12.2020
|Германия - Бундеслига
|10-й тур
|2 : 2
|05.06.2020
|Германия - Бундеслига
|30-й тур
|1 : 0
|01.12.2019
|Германия - Бундеслига
|13-й тур
|4 : 2
|15.03.2019
|Германия - Бундеслига
|26-й тур
|1 : 1
|26.10.2018
|Германия - Бундеслига
|9-й тур
|3 : 1
|01.11.2023
|Кубок Германии
|2-й раунд
|1 : 3
|29.10.2023
|Германия - Бундеслига
|9-й тур
|2 : 1
|26.10.2023
|Лига Европы
|Группа A. 3-й тур
|1 : 3
|21.10.2023
|Германия - Бундеслига
|8-й тур
|2 : 1
|08.10.2023
|Германия - Бундеслига
|7-й тур
|3 : 0
|31.10.2023
|Кубок Германии
|2-й раунд
|3 : 1
|28.10.2023
|Германия - Бундеслига
|9-й тур
|2 : 1
|22.10.2023
|Германия - Бундеслига
|8-й тур
|3 : 1
|06.10.2023
|Германия - Бундеслига
|7-й тур
|2 : 2
|30.09.2023
|Германия - Бундеслига
|6-й тур
|1 : 3