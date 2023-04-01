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Фрайбург - Боруссия М 04 Ноября прямая трансляция

Стадион: Европа-парк-Штадион (Фрайбург-им-Брайсгау, Германия), вместимость: 34700
04 Ноября 2023 года в 17:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 10-й тур
Главный судья: Феликс Брих (Мюнхен, Германия);
Фрайбург
Боруссия М

Анонс матча
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Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фрайбург - Боруссия М, которое состоится 04 Ноября 2023 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 10-й тур, оно проводится на стадионе: Европа-парк-Штадион (Фрайбург-им-Брайсгау, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Фрайбург
Фрайбург
Боруссия М
Мёнхенгладбах
1ГерманияврНоа Атуболу
25ФранциязщКильянн Сильдийя
28ГерманиязщМаттиас Гинтер
3АвстриязщФилипп Линхарт
17ГерманиязщЛукас Кюблер
8ГерманияпзМаксимилиан Эггештайн
27ГерманияпзНиколас Хефлер
34ГерманияпзМерлин Рёль
42ЯпониянпРицу Доан
9ГерманиянпЛукас Хёлер
32ИталиянпВинченцо Грифо
33ГерманияврМориц Николас
29СШАзщДжозеф Скалли
30ШвейцариязщНико Эльведи
39АвстриязщМаксимилиан Вёбер
20ГерманиязщЛука Нец
27ГерманияпзРокко Райц
8ГерманияпзЮлиан Вайгль
9ФранциянпФранк Онора
14ФранциянпАлассан Плеа
19ФранциянпНатан Нгуму
13СШАнпТеозон-Жордан Сибачо
Главные тренеры
ГерманияКристиан Штрайх
ШвейцарияХерардо Сеоане
История личных встреч
04.03.2023Германия - Бундеслига23-й турБоруссия М0 : 0Фрайбург
11.09.2022Германия - Бундеслига6-й турФрайбург0 : 0Боруссия М
23.04.2022Германия - Бундеслига31-й турФрайбург3 : 3Боруссия М
05.12.2021Германия - Бундеслига14-й турБоруссия М0 : 6Фрайбург
03.04.2021Германия - Бундеслига27-й турБоруссия М2 : 1Фрайбург
05.12.2020Германия - Бундеслига10-й турФрайбург2 : 2Боруссия М
05.06.2020Германия - Бундеслига30-й турФрайбург1 : 0Боруссия М
01.12.2019Германия - Бундеслига13-й турБоруссия М4 : 2Фрайбург
15.03.2019Германия - Бундеслига26-й турБоруссия М1 : 1Фрайбург
26.10.2018Германия - Бундеслига9-й турФрайбург3 : 1Боруссия М
01.11.2023Кубок Германии2-й раундФрайбург1 : 3
29.10.2023Германия - Бундеслига9-й тур2 : 1Фрайбург
26.10.2023Лига ЕвропыГруппа A. 3-й тур1 : 3Фрайбург
21.10.2023Германия - Бундеслига8-й турФрайбург2 : 1
08.10.2023Германия - Бундеслига7-й тур3 : 0Фрайбург
31.10.2023Кубок Германии2-й раундБоруссия М3 : 1
28.10.2023Германия - Бундеслига9-й турБоруссия М2 : 1
22.10.2023Германия - Бундеслига8-й тур3 : 1Боруссия М
06.10.2023Германия - Бундеслига7-й турБоруссия М2 : 2
30.09.2023Германия - Бундеслига6-й тур1 : 3Боруссия М

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