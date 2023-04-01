23:29 ()
Онлайн трансляции
Пятница 03 ноября
Суббота 04 ноября
Свернуть список

Майнц - РБ Лейпциг 04 Ноября прямая трансляция

Стадион: Мева-Арена (Майнц, Германия), вместимость: 34034
04 Ноября 2023 года в 17:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 10-й тур
Главный судья: Бастиан Данкерт (Росток, Германия);
Майнц
РБ Лейпциг

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Майнц - РБ Лейпциг, которое состоится 04 Ноября 2023 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 10-й тур, оно проводится на стадионе: Мева-Арена (Майнц, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Майнц
Майнц
РБ Лейпциг
Лейпциг
27ГерманияврРобин Центнер
3НидерландызщСепп ван ден Берг
16ГерманиязщШтефан Белл
5ГерманиязщМаксим Лайч
21ГерманиязщДанни да Коста
19ФранциязщАнтони Каси
8ЛюксембургпзЛеандро Баррейро
14ГерманияпзТом Краус
43ГерманиянпБраян Груда
9АвстриянпКарим Онисиво
17ФранциянпЛюдовик Ажорк
21ГерманияврЯнис Бласвих
39ГерманиязщБенджамин Хенрихс
2ФранциязщМохамед Симакан
23ФранциязщКастелло Люкеба
22ГерманиязщДавид Раум
20НидерландыпзЧави Симонс
24АвстрияпзКсавер Шлагер
44СловенияпзКевин Кампль
10ШвецияпзЭмиль Форсберг
17БельгиянпЛуа Опенда
11ГерманиянпТимо Вернер
Главные тренеры
ДанияБо Свенссон
ГерманияМарко Розе
История личных встреч
01.04.2023Германия - Бундеслига26-й турРБ Лейпциг0 : 3Майнц
08.10.2022Германия - Бундеслига9-й турМайнц1 : 1РБ Лейпциг
08.01.2022Германия - Бундеслига18-й турРБ Лейпциг4 : 1Майнц
15.08.2021Германия - Бундеслига1-й турМайнц1 : 0РБ Лейпциг
23.01.2021Германия - Бундеслига18-й турМайнц3 : 2РБ Лейпциг
20.09.2020Германия - Бундеслига1-й турРБ Лейпциг3 : 1Майнц
24.05.2020Германия - Бундеслига27-й турМайнц0 : 5РБ Лейпциг
02.11.2019Германия - Бундеслига10-й турРБ Лейпциг8 : 0Майнц
03.05.2019Германия - Бундеслига32-й турМайнц3 : 3РБ Лейпциг
16.12.2018Германия - Бундеслига15-й турРБ Лейпциг4 : 1Майнц
01.11.2023Кубок Германии2-й раунд3 : 0Майнц
27.10.2023Германия - Бундеслига9-й тур2 : 2Майнц
21.10.2023Германия - Бундеслига8-й турМайнц1 : 3
06.10.2023Германия - Бундеслига7-й тур2 : 2Майнц
30.09.2023Германия - Бундеслига6-й турМайнц0 : 3
31.10.2023Кубок Германии2-й раунд1 : 0РБ Лейпциг
28.10.2023Германия - Бундеслига9-й турРБ Лейпциг6 : 0
25.10.2023Лига чемпионовГруппа G. 3-й турРБ Лейпциг3 : 1
21.10.2023Германия - Бундеслига8-й тур1 : 3РБ Лейпциг
07.10.2023Германия - Бундеслига7-й турРБ Лейпциг0 : 0

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2023
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close