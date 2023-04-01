Майнц - РБ Лейпциг 04 Ноября прямая трансляция
Стадион: Мева-Арена (Майнц, Германия), вместимость: 34034
04 Ноября 2023 года в 17:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 10-й тур
Главный судья: Бастиан Данкерт (Росток, Германия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Майнц - РБ Лейпциг, которое состоится 04 Ноября 2023 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 10-й тур, оно проводится на стадионе: Мева-Арена (Майнц, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Майнц
Майнц
РБ Лейпциг
Лейпциг
|27
|вр
|Робин Центнер
|3
|зщ
|Сепп ван ден Берг
|16
|зщ
|Штефан Белл
|5
|зщ
|Максим Лайч
|21
|зщ
|Данни да Коста
|19
|зщ
|Антони Каси
|8
|пз
|Леандро Баррейро
|14
|пз
|Том Краус
|43
|нп
|Браян Груда
|9
|нп
|Карим Онисиво
|17
|нп
|Людовик Ажорк
|21
|вр
|Янис Бласвих
|39
|зщ
|Бенджамин Хенрихс
|2
|зщ
|Мохамед Симакан
|23
|зщ
|Кастелло Люкеба
|22
|зщ
|Давид Раум
|20
|пз
|Чави Симонс
|24
|пз
|Ксавер Шлагер
|44
|пз
|Кевин Кампль
|10
|пз
|Эмиль Форсберг
|17
|нп
|Луа Опенда
|11
|нп
|Тимо Вернер
Главные тренеры
|Бо Свенссон
|Марко Розе
История личных встреч
|01.04.2023
|Германия - Бундеслига
|26-й тур
|0 : 3
|08.10.2022
|Германия - Бундеслига
|9-й тур
|1 : 1
|08.01.2022
|Германия - Бундеслига
|18-й тур
|4 : 1
|15.08.2021
|Германия - Бундеслига
|1-й тур
|1 : 0
|23.01.2021
|Германия - Бундеслига
|18-й тур
|3 : 2
|20.09.2020
|Германия - Бундеслига
|1-й тур
|3 : 1
|24.05.2020
|Германия - Бундеслига
|27-й тур
|0 : 5
|02.11.2019
|Германия - Бундеслига
|10-й тур
|8 : 0
|03.05.2019
|Германия - Бундеслига
|32-й тур
|3 : 3
|16.12.2018
|Германия - Бундеслига
|15-й тур
|4 : 1
|01.11.2023
|Кубок Германии
|2-й раунд
|3 : 0
|27.10.2023
|Германия - Бундеслига
|9-й тур
|2 : 2
|21.10.2023
|Германия - Бундеслига
|8-й тур
|1 : 3
|06.10.2023
|Германия - Бундеслига
|7-й тур
|2 : 2
|30.09.2023
|Германия - Бундеслига
|6-й тур
|0 : 3
|31.10.2023
|Кубок Германии
|2-й раунд
|1 : 0
|28.10.2023
|Германия - Бундеслига
|9-й тур
|6 : 0
|25.10.2023
|Лига чемпионов
|Группа G. 3-й тур
|3 : 1
|21.10.2023
|Германия - Бундеслига
|8-й тур
|1 : 3
|07.10.2023
|Германия - Бундеслига
|7-й тур
|0 : 0