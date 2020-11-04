Кёльн - Аугсбург 04 Ноября прямая трансляция
Стадион: Райн-Энерги (Кёльн, Германия), вместимость: 50374
04 Ноября 2023 года в 17:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 10-й тур
Главный судья: Кристиан Дингерт (Таллихтенберг, Германия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кёльн - Аугсбург, которое состоится 04 Ноября 2023 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 10-й тур, оно проводится на стадионе: Райн-Энерги (Кёльн, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Кёльн
Кёльн
Аугсбург
Аугсбург
|1
|вр
|Марвин Швебе
|2
|зщ
|Бенно Шмиц
|4
|зщ
|Тимо Хюберс
|24
|зщ
|Юлиан Хабот
|17
|зщ
|Леарт Пакярада
|7
|пз
|Деян Любичич
|6
|пз
|Эрик Мартель
|37
|нп
|Линтон Майна
|9
|нп
|Джан-Лука Вальдшмидт
|11
|нп
|Флориан Кайнц
|27
|нп
|Дейви Зельке
|1
|вр
|Финн Дамен
|2
|зщ
|Роберт Гумни
|5
|зщ
|Патрик Пфайффер
|6
|зщ
|Джеффри Гауэлеу
|3
|зщ
|Мадс Педерсен
|24
|пз
|Фредрик Йенсен
|27
|пз
|Арне Энгелс
|8
|пз
|Эльвис Реджбечай
|9
|нп
|Эрмедин Демирович
|21
|нп
|Филлип Тиц
|20
|нп
|Свен Михель
Главные тренеры
|Штеффен Баумгарт
|Энрико Масен
История личных встреч
|08.04.2023
|Германия - Бундеслига
|27-й тур
|1 : 3
|16.10.2022
|Германия - Бундеслига
|10-й тур
|3 : 2
|30.04.2022
|Германия - Бундеслига
|32-й тур
|1 : 4
|10.12.2021
|Германия - Бундеслига
|15-й тур
|0 : 2
|23.04.2021
|Германия - Бундеслига
|31-й тур
|2 : 3
|02.01.2021
|Германия - Бундеслига
|14-й тур
|0 : 1
|07.06.2020
|Германия - Бундеслига
|30-й тур
|1 : 1
|30.11.2019
|Германия - Бундеслига
|13-й тур
|1 : 1
|27.01.2018
|Германия - Бундеслига
|20-й тур
|1 : 1
|09.09.2017
|Германия - Бундеслига
|3-й тур
|3 : 0
|31.10.2023
|Кубок Германии
|2-й раунд
|3 : 2
|28.10.2023
|Германия - Бундеслига
|9-й тур
|6 : 0
|22.10.2023
|Германия - Бундеслига
|8-й тур
|3 : 1
|08.10.2023
|Германия - Бундеслига
|7-й тур
|3 : 0
|30.09.2023
|Германия - Бундеслига
|6-й тур
|0 : 2
|28.10.2023
|Германия - Бундеслига
|9-й тур
|3 : 2
|22.10.2023
|Германия - Бундеслига
|8-й тур
|2 : 5
|07.10.2023
|Германия - Бундеслига
|7-й тур
|1 : 2
|01.10.2023
|Германия - Бундеслига
|6-й тур
|2 : 0
|23.09.2023
|Германия - Бундеслига
|5-й тур
|2 : 1