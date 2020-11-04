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Кёльн - Аугсбург 04 Ноября прямая трансляция

Стадион: Райн-Энерги (Кёльн, Германия), вместимость: 50374
04 Ноября 2023 года в 17:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 10-й тур
Главный судья: Кристиан Дингерт (Таллихтенберг, Германия);
Кёльн
Аугсбург

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кёльн - Аугсбург, которое состоится 04 Ноября 2023 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 10-й тур, оно проводится на стадионе: Райн-Энерги (Кёльн, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Кёльн
Кёльн
Аугсбург
Аугсбург
1ГерманияврМарвин Швебе
2ГерманиязщБенно Шмиц
4ГерманиязщТимо Хюберс
24ГерманиязщЮлиан Хабот
17КосовозщЛеарт Пакярада
7АвстрияпзДеян Любичич
6ГерманияпзЭрик Мартель
37ГерманиянпЛинтон Майна
9ГерманиянпДжан-Лука Вальдшмидт
11АвстриянпФлориан Кайнц
27ГерманиянпДейви Зельке
1ГерманияврФинн Дамен
2ПольшазщРоберт Гумни
5ГаназщПатрик Пфайффер
6НидерландызщДжеффри Гауэлеу
3ДаниязщМадс Педерсен
24ФинляндияпзФредрик Йенсен
27БельгияпзАрне Энгелс
8КосовопзЭльвис Реджбечай
9Босния и ГерцеговинанпЭрмедин Демирович
21ГерманиянпФиллип Тиц
20ГерманиянпСвен Михель
Главные тренеры
ГерманияШтеффен Баумгарт
ГерманияЭнрико Масен
История личных встреч
08.04.2023Германия - Бундеслига27-й турАугсбург1 : 3Кёльн
16.10.2022Германия - Бундеслига10-й турКёльн3 : 2Аугсбург
30.04.2022Германия - Бундеслига32-й турАугсбург1 : 4Кёльн
10.12.2021Германия - Бундеслига15-й турКёльн0 : 2Аугсбург
23.04.2021Германия - Бундеслига31-й турАугсбург2 : 3Кёльн
02.01.2021Германия - Бундеслига14-й турКёльн0 : 1Аугсбург
07.06.2020Германия - Бундеслига30-й турАугсбург1 : 1Кёльн
30.11.2019Германия - Бундеслига13-й турКёльн1 : 1Аугсбург
27.01.2018Германия - Бундеслига20-й турКёльн1 : 1Аугсбург
09.09.2017Германия - Бундеслига3-й турАугсбург3 : 0Кёльн
31.10.2023Кубок Германии2-й раунд3 : 2Кёльн
28.10.2023Германия - Бундеслига9-й тур6 : 0Кёльн
22.10.2023Германия - Бундеслига8-й турКёльн3 : 1
08.10.2023Германия - Бундеслига7-й тур3 : 0Кёльн
30.09.2023Германия - Бундеслига6-й турКёльн0 : 2
28.10.2023Германия - Бундеслига9-й турАугсбург3 : 2
22.10.2023Германия - Бундеслига8-й тур2 : 5Аугсбург
07.10.2023Германия - Бундеслига7-й турАугсбург1 : 2
01.10.2023Германия - Бундеслига6-й тур2 : 0Аугсбург
23.09.2023Германия - Бундеслига5-й турАугсбург2 : 1

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