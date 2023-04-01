23:29 ()
Онлайн трансляции
Пятница 03 ноября
Суббота 04 ноября
Свернуть список

Унион - Айнтрахт Ф 04 Ноября прямая трансляция

Стадион: Ан дер Альтен Фёрстерай (Берлин, Германия), вместимость: 22012
04 Ноября 2023 года в 17:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 10-й тур
Главный судья: Свен Яблонски (Бремен, Германия);
Унион
Айнтрахт Ф

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Унион - Айнтрахт Ф, которое состоится 04 Ноября 2023 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 10-й тур, оно проводится на стадионе: Ан дер Альтен Фёрстерай (Берлин, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Унион
Берлин
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне
1ДанияврФредерик Рённов
23ИталиязщЛеонардо Бонуччи
31ГерманиязщРобин Кнохе
4ПортугалиязщДиогу Лейте
28АвстриязщКристофер Триммель
6ГерманиязщРобин Госенс
33ЧехияпзАлекс Крал
20ТуниспзАисса Лайдуни
19ГерманияпзЯник Хаберер
27НидерландынпШеральдо Бекер
17ГерманиянпКевин Бехренс
33ГерманияврЙенс Граль
35Бразилиязщ Тута
4ГерманиязщРобин Кох
3ЭквадорзщВильям Пачо
24ПортугалиязщАурелио Бута
31ГерманиязщФилипп Макс
16ШвецияпзХуго Ларссон
15ТуниспзЭйе Скири
27ГерманияпзМарио Гётце
8ФранциянпФарес Шаиби
7ЕгипетнпОмар Мармуш
Главные тренеры
ШвейцарияУрс Фишер
ГерманияДино Топпмёллер
История личных встреч
04.04.2023Кубок Германии1/4 финалаАйнтрахт Ф2 : 0Унион
19.03.2023Германия - Бундеслига25-й турУнион2 : 0Айнтрахт Ф
01.10.2022Германия - Бундеслига8-й турАйнтрахт Ф2 : 0Унион
17.04.2022Германия - Бундеслига30-й турУнион2 : 0Айнтрахт Ф
28.11.2021Германия - Бундеслига13-й турАйнтрахт Ф2 : 1Унион
20.03.2021Германия - Бундеслига26-й турАйнтрахт Ф5 : 2Унион
28.11.2020Германия - Бундеслига9-й турУнион3 : 3Айнтрахт Ф
24.02.2020Германия - Бундеслига23-й турАйнтрахт Ф1 : 2Унион
27.09.2019Германия - Бундеслига6-й турУнион1 : 2Айнтрахт Ф
31.10.2023Кубок Германии2-й раунд1 : 0Унион
28.10.2023Германия - Бундеслига9-й тур2 : 0Унион
24.10.2023Лига чемпионовГруппа C. 3-й турУнион0 : 1
21.10.2023Германия - Бундеслига8-й турУнион0 : 3
07.10.2023Германия - Бундеслига7-й тур4 : 2Унион
01.11.2023Кубок Германии2-й раунд0 : 2Айнтрахт Ф
29.10.2023Германия - Бундеслига9-й турАйнтрахт Ф3 : 3
26.10.2023Лига конференцийГруппа G. 3-й турАйнтрахт Ф6 : 0
21.10.2023Германия - Бундеслига8-й тур1 : 3Айнтрахт Ф
08.10.2023Германия - Бундеслига7-й турАйнтрахт Ф2 : 0

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2023
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close