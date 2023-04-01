Унион - Айнтрахт Ф 04 Ноября прямая трансляция
Стадион: Ан дер Альтен Фёрстерай (Берлин, Германия), вместимость: 22012
04 Ноября 2023 года в 17:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 10-й тур
Главный судья: Свен Яблонски (Бремен, Германия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Унион - Айнтрахт Ф, которое состоится 04 Ноября 2023 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 10-й тур, оно проводится на стадионе: Ан дер Альтен Фёрстерай (Берлин, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Унион
Берлин
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне
|1
|вр
|Фредерик Рённов
|23
|зщ
|Леонардо Бонуччи
|31
|зщ
|Робин Кнохе
|4
|зщ
|Диогу Лейте
|28
|зщ
|Кристофер Триммель
|6
|зщ
|Робин Госенс
|33
|пз
|Алекс Крал
|20
|пз
|Аисса Лайдуни
|19
|пз
|Яник Хаберер
|27
|нп
|Шеральдо Бекер
|17
|нп
|Кевин Бехренс
|33
|вр
|Йенс Граль
|35
|зщ
|Тута
|4
|зщ
|Робин Кох
|3
|зщ
|Вильям Пачо
|24
|зщ
|Аурелио Бута
|31
|зщ
|Филипп Макс
|16
|пз
|Хуго Ларссон
|15
|пз
|Эйе Скири
|27
|пз
|Марио Гётце
|8
|нп
|Фарес Шаиби
|7
|нп
|Омар Мармуш
Главные тренеры
|Урс Фишер
|Дино Топпмёллер
История личных встреч
|04.04.2023
|Кубок Германии
|1/4 финала
|2 : 0
|19.03.2023
|Германия - Бундеслига
|25-й тур
|2 : 0
|01.10.2022
|Германия - Бундеслига
|8-й тур
|2 : 0
|17.04.2022
|Германия - Бундеслига
|30-й тур
|2 : 0
|28.11.2021
|Германия - Бундеслига
|13-й тур
|2 : 1
|20.03.2021
|Германия - Бундеслига
|26-й тур
|5 : 2
|28.11.2020
|Германия - Бундеслига
|9-й тур
|3 : 3
|24.02.2020
|Германия - Бундеслига
|23-й тур
|1 : 2
|27.09.2019
|Германия - Бундеслига
|6-й тур
|1 : 2
|31.10.2023
|Кубок Германии
|2-й раунд
|1 : 0
|28.10.2023
|Германия - Бундеслига
|9-й тур
|2 : 0
|24.10.2023
|Лига чемпионов
|Группа C. 3-й тур
|0 : 1
|21.10.2023
|Германия - Бундеслига
|8-й тур
|0 : 3
|07.10.2023
|Германия - Бундеслига
|7-й тур
|4 : 2
|01.11.2023
|Кубок Германии
|2-й раунд
|0 : 2
|29.10.2023
|Германия - Бундеслига
|9-й тур
|3 : 3
|26.10.2023
|Лига конференций
|Группа G. 3-й тур
|6 : 0
|21.10.2023
|Германия - Бундеслига
|8-й тур
|1 : 3
|08.10.2023
|Германия - Бундеслига
|7-й тур
|2 : 0