23:26 ()
Онлайн трансляции
Пятница 03 ноября
Суббота 04 ноября
Свернуть список

Боруссия Д - Бавария 04 Ноября прямая трансляция

Стадион: Сигнал Идуна Парк (Дортмунд, Германия), вместимость: 81360
04 Ноября 2023 года в 20:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 10-й тур
Главный судья: Дениз Айтекин (Оберасбах, Германия);
Боруссия Д
Бавария

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Боруссия Д - Бавария, которое состоится 04 Ноября 2023 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 10-й тур, оно проводится на стадионе: Сигнал Идуна Парк (Дортмунд, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Боруссия Д
Дортмунд
Бавария
Мюнхен
1ШвейцарияврГрегор Кобель
26НорвегиязщЮлиан Рюэрсон
15ГерманиязщМатс Хуммельс
4ГерманиязщНико Шлоттербек
5АлжирзщРами Бенсебаини
8ГерманияпзФеликс Нмеча
23ГерманияпзЭмре Джан
11ГерманияпзМарко Ройс
19ГерманияпзЮлиан Брандт
21НидерландынпДониэлл Мален
14ГерманиянпНиклас Фюллькруг
1ГерманияврМануэль Нойер
40МароккозщНуссайр Мазрауи
2ФранциязщДеотшанкюль Юпамекано
3Южная КореязщКим Мин Джэ
19КанадазщАльфонсо Дэвис
27АвстрияпзКонрад Лаймер
8ГерманияпзЛеон Горецка
42ГерманияпзДжамал Мусиала
10ГерманиянпЛерой Зане
11ФранциянпКингсли Коман
9АнглиянпГарри Кейн
Главные тренеры
ГерманияЭдин Терзич
ГерманияТомас Тухель
История личных встреч
01.04.2023Германия - Бундеслига26-й турБавария4 : 2Боруссия Д
08.10.2022Германия - Бундеслига9-й турБоруссия Д2 : 2Бавария
23.04.2022Германия - Бундеслига31-й турБавария3 : 1Боруссия Д
04.12.2021Германия - Бундеслига14-й турБоруссия Д2 : 3Бавария
17.08.2021Суперкубок ГерманииФиналБоруссия Д1 : 3Бавария
06.03.2021Германия - Бундеслига24-й турБавария4 : 2Боруссия Д
07.11.2020Германия - Бундеслига7-й турБоруссия Д2 : 3Бавария
30.09.2020Суперкубок ГерманииФиналБавария3 : 2Боруссия Д
26.05.2020Германия - Бундеслига28-й турБоруссия Д0 : 1Бавария
09.11.2019Германия - Бундеслига11-й турБавария4 : 0Боруссия Д
01.11.2023Кубок Германии2-й раундБоруссия Д1 : 0
29.10.2023Германия - Бундеслига9-й тур3 : 3Боруссия Д
25.10.2023Лига чемпионовГруппа F. 3-й тур0 : 1Боруссия Д
20.10.2023Германия - Бундеслига8-й турБоруссия Д1 : 0
07.10.2023Германия - Бундеслига7-й турБоруссия Д4 : 2
01.11.2023Кубок Германии2-й раунд2 : 1Бавария
28.10.2023Германия - Бундеслига9-й турБавария8 : 0
24.10.2023Лига чемпионовГруппа A. 3-й тур1 : 3Бавария
21.10.2023Германия - Бундеслига8-й тур1 : 3Бавария
08.10.2023Германия - Бундеслига7-й турБавария3 : 0
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча десятого тура Бундеслиги: «Боруссия» (Дортмунд) — «Бавария». Начало встречи запланировано на 20:30 по московскому времени.

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2023
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close