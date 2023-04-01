Боруссия Д - Бавария 04 Ноября прямая трансляция
Стадион: Сигнал Идуна Парк (Дортмунд, Германия), вместимость: 81360
04 Ноября 2023 года в 20:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 10-й тур
Главный судья: Дениз Айтекин (Оберасбах, Германия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Боруссия Д - Бавария, которое состоится 04 Ноября 2023 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 10-й тур, оно проводится на стадионе: Сигнал Идуна Парк (Дортмунд, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Боруссия Д
Дортмунд
Бавария
Мюнхен
|1
|вр
|Грегор Кобель
|26
|зщ
|Юлиан Рюэрсон
|15
|зщ
|Матс Хуммельс
|4
|зщ
|Нико Шлоттербек
|5
|зщ
|Рами Бенсебаини
|8
|пз
|Феликс Нмеча
|23
|пз
|Эмре Джан
|11
|пз
|Марко Ройс
|19
|пз
|Юлиан Брандт
|21
|нп
|Дониэлл Мален
|14
|нп
|Никлас Фюллькруг
|1
|вр
|Мануэль Нойер
|40
|зщ
|Нуссайр Мазрауи
|2
|зщ
|Деотшанкюль Юпамекано
|3
|зщ
|Ким Мин Джэ
|19
|зщ
|Альфонсо Дэвис
|27
|пз
|Конрад Лаймер
|8
|пз
|Леон Горецка
|42
|пз
|Джамал Мусиала
|10
|нп
|Лерой Зане
|11
|нп
|Кингсли Коман
|9
|нп
|Гарри Кейн
Главные тренеры
|Эдин Терзич
|Томас Тухель
История личных встреч
|01.04.2023
|Германия - Бундеслига
|26-й тур
|4 : 2
|08.10.2022
|Германия - Бундеслига
|9-й тур
|2 : 2
|23.04.2022
|Германия - Бундеслига
|31-й тур
|3 : 1
|04.12.2021
|Германия - Бундеслига
|14-й тур
|2 : 3
|17.08.2021
|Суперкубок Германии
|Финал
|1 : 3
|06.03.2021
|Германия - Бундеслига
|24-й тур
|4 : 2
|07.11.2020
|Германия - Бундеслига
|7-й тур
|2 : 3
|30.09.2020
|Суперкубок Германии
|Финал
|3 : 2
|26.05.2020
|Германия - Бундеслига
|28-й тур
|0 : 1
|09.11.2019
|Германия - Бундеслига
|11-й тур
|4 : 0
|01.11.2023
|Кубок Германии
|2-й раунд
|1 : 0
|29.10.2023
|Германия - Бундеслига
|9-й тур
|3 : 3
|25.10.2023
|Лига чемпионов
|Группа F. 3-й тур
|0 : 1
|20.10.2023
|Германия - Бундеслига
|8-й тур
|1 : 0
|07.10.2023
|Германия - Бундеслига
|7-й тур
|4 : 2
|01.11.2023
|Кубок Германии
|2-й раунд
|2 : 1
|28.10.2023
|Германия - Бундеслига
|9-й тур
|8 : 0
|24.10.2023
|Лига чемпионов
|Группа A. 3-й тур
|1 : 3
|21.10.2023
|Германия - Бундеслига
|8-й тур
|1 : 3
|08.10.2023
|Германия - Бундеслига
|7-й тур
|3 : 0
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча десятого тура Бундеслиги: «Боруссия» (Дортмунд) — «Бавария». Начало встречи запланировано на 20:30 по московскому времени.