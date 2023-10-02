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Аль-Наср - Аль-Халидж 04 Ноября прямая трансляция

Стадион: Аль-Авваль Парк (Эр-Рияд, Саудовская Аравия), вместимость: 25000
04 Ноября 2023 года в 21:00 (+03:00). Саудовская Аравия - Про лига, 12-й тур
Аль-Наср
Аль-Халидж

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аль-Наср - Аль-Халидж, которое состоится 04 Ноября 2023 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Саудовская Аравия - Про лига, 12-й тур, оно проводится на стадионе: Аль-Авваль Парк (Эр-Рияд, Саудовская Аравия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Аль-Наср
Эр-Рияд
Аль-Халидж
Сайхат
Главные тренеры
Португалия Луиш Каштру
Португалия Педру Эмануэл
История личных встреч
28.10.2023 Саудовская Аравия - Про лига 11-й тур 1 : 3Аль-Наср
24.10.2023 Лига чемпионов АФК Группа E. 3-й тур Аль-Наср4 : 3
21.10.2023 Саудовская Аравия - Про лига 10-й тур Аль-Наср2 : 1
06.10.2023 Саудовская Аравия - Про лига 9-й тур Аль-Наср2 : 2
02.10.2023 Лига чемпионов АФК Группа E. 2-й тур Аль-Наср3 : 1
26.10.2023 Саудовская Аравия - Про лига 11-й тур Аль-Халидж1 : 1
20.10.2023 Саудовская Аравия - Про лига 10-й тур 1 : 0Аль-Халидж
07.10.2023 Саудовская Аравия - Про лига 9-й тур Аль-Халидж0 : 0
30.09.2023 Саудовская Аравия - Про лига 8-й тур Аль-Халидж0 : 2
22.09.2023 Саудовская Аравия - Про лига 7-й тур 0 : 1Аль-Халидж

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