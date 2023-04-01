Брага - Портимоненсе 04 Ноября прямая трансляция
Стадион: Мунисипал-ди-Брага (Брага, Португалия), вместимость: 30154
04 Ноября 2023 года в 23:30 (+03:00). Португалия - Примейра, 10-й тур
Главный судья: Луиш Годинью (Португалия)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Брага - Портимоненсе, которое состоится 04 Ноября 2023 года в 23:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия - Примейра, 10-й тур, оно проводится на стадионе: Мунисипал-ди-Брага (Брага, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Брага
Брага
Портимоненсе
Портиман
|1
|вр
|Лима Матеус
|17
|зщ
|Юсафат Мендес
|4
|зщ
|Сику Ньякате
|26
|зщ
|Кристиан Борха
|5
|пз
|Сердар Саатчи
|8
|пз
|Али Мусрати
|16
|пз
|Родриго Саласар
|14
|пз
|Альваро Джало
|21
|пз
|Рикарду Орта
|7
|пз
|Брума
|23
|нп
|Симон Банза
|12
|вр
|Силвестре Винисиус
|33
|зщ
|Igor Marques
|44
|зщ
|Pedro Henrique
|22
|зщ
|Филипе Релвас
|43
|зщ
|Alemao
|18
|зщ
|Gonçalo Faria Costa
|77
|зщ
|Helio Varela
|7
|пз
|Силвестер Джаспер
|13
|пз
|Денер
|11
|пз
|Карлинос
|37
|пз
|Рилдо де Аморим
Главные тренеры
|Артур Жорже
|Паулу Сержиу
История личных встреч
|29.04.2023
|Португалия - Примейра
|30-й тур
|4 : 1
|13.11.2022
|Португалия - Примейра
|13-й тур
|1 : 2
|20.03.2022
|Португалия - Примейра
|27-й тур
|1 : 2
|01.11.2021
|Португалия - Примейра
|10-й тур
|3 : 0
|19.05.2021
|Португалия - Примейра
|34-й тур
|0 : 0
|05.02.2021
|Португалия - Примейра
|17-й тур
|2 : 1
|06.03.2020
|Португалия - Примейра
|24-й тур
|3 : 1
|29.09.2019
|Португалия - Примейра
|7-й тур
|0 : 1
|17.05.2019
|Португалия - Примейра
|34-й тур
|2 : 0
|10.01.2019
|Португалия - Примейра
|17-й тур
|1 : 1
|28.10.2023
|Португалия - Примейра
|9-й тур
|3 : 3
|24.10.2023
|Лига чемпионов
|Группа C. 3-й тур
|1 : 2
|07.10.2023
|Португалия - Примейра
|8-й тур
|2 : 1
|03.10.2023
|Лига чемпионов
|Группа C. 2-й тур
|2 : 3
|28.09.2023
|Португалия - Примейра
|7-й тур
|2 : 4
|28.10.2023
|Португалия - Примейра
|9-й тур
|1 : 0
|08.10.2023
|Португалия - Примейра
|8-й тур
|1 : 0
|30.09.2023
|Португалия - Примейра
|7-й тур
|2 : 3
|24.09.2023
|Португалия - Примейра
|6-й тур
|1 : 3
|17.09.2023
|Португалия - Примейра
|5-й тур
|1 : 2