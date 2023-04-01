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Брага - Портимоненсе 04 Ноября прямая трансляция

Стадион: Мунисипал-ди-Брага (Брага, Португалия), вместимость: 30154
04 Ноября 2023 года в 23:30 (+03:00). Португалия - Примейра, 10-й тур
Главный судья: Луиш Годинью (Португалия)
Брага
Портимоненсе

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Брага - Портимоненсе, которое состоится 04 Ноября 2023 года в 23:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия - Примейра, 10-й тур, оно проводится на стадионе: Мунисипал-ди-Брага (Брага, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Брага
Брага
Портимоненсе
Портиман
1 Бразилия вр Лима Матеус
17 Швеция зщ Юсафат Мендес
4 Мали зщ Сику Ньякате
26 Колумбия зщ Кристиан Борха
5 Турция пз Сердар Саатчи
8 Ливия пз Али Мусрати
16 Уругвай пз Родриго Саласар
14 Гвинея-Бисау пз Альваро Джало
21 Португалия пз Рикарду Орта
7 Португалия пз Брума
23 Франция нп Симон Банза
12 Бразилия вр Силвестре Винисиус
33 Бразилия зщ Igor Marques
44 Бразилия зщ Pedro Henrique
22 Португалия зщ Филипе Релвас
43 Бразилия зщ Alemao
18 Португалия зщ Gonçalo Faria Costa
77 Португалия зщ Helio Varela
7 Англия пз Силвестер Джаспер
13 Бразилия пз Денер
11 Бразилия пз Карлинос
37 Бразилия пз Рилдо де Аморим
Главные тренеры
Португалия Артур Жорже
Португалия Паулу Сержиу
История личных встреч
29.04.2023 Португалия - Примейра 30-й тур Брага4 : 1Портимоненсе
13.11.2022 Португалия - Примейра 13-й тур Портимоненсе1 : 2Брага
20.03.2022 Португалия - Примейра 27-й тур Портимоненсе1 : 2Брага
01.11.2021 Португалия - Примейра 10-й тур Брага3 : 0Портимоненсе
19.05.2021 Португалия - Примейра 34-й тур Портимоненсе0 : 0Брага
05.02.2021 Португалия - Примейра 17-й тур Брага2 : 1Портимоненсе
06.03.2020 Португалия - Примейра 24-й тур Брага3 : 1Портимоненсе
29.09.2019 Португалия - Примейра 7-й тур Портимоненсе0 : 1Брага
17.05.2019 Португалия - Примейра 34-й тур Брага2 : 0Портимоненсе
10.01.2019 Португалия - Примейра 17-й тур Портимоненсе1 : 1Брага
28.10.2023 Португалия - Примейра 9-й тур 3 : 3Брага
24.10.2023 Лига чемпионов Группа C. 3-й тур Брага1 : 2
07.10.2023 Португалия - Примейра 8-й тур Брага2 : 1
03.10.2023 Лига чемпионов Группа C. 2-й тур 2 : 3Брага
28.09.2023 Португалия - Примейра 7-й тур 2 : 4Брага
28.10.2023 Португалия - Примейра 9-й тур Портимоненсе1 : 0
08.10.2023 Португалия - Примейра 8-й тур 1 : 0Портимоненсе
30.09.2023 Португалия - Примейра 7-й тур 2 : 3Портимоненсе
24.09.2023 Португалия - Примейра 6-й тур Портимоненсе1 : 3
17.09.2023 Португалия - Примейра 5-й тур 1 : 2Портимоненсе

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