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Фамаликан - Жил Висенте 04 Ноября прямая трансляция

04 Ноября 2023 года в 21:00 (+03:00). Португалия - Примейра, 10-й тур
Фамаликан
Жил Висенте

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фамаликан - Жил Висенте, которое состоится 04 Ноября 2023 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия - Примейра, 10-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Фамаликан
Вила-Нова-ди-Фамаликан
Жил Висенте
Барселуш
31 Бразилия вр Луис Жуниор
22 Бразилия зщ Nathan Santos
13 Бразилия зщ Отавио
16 Нидерланды зщ Юстин де Хас
74 Португалия зщ Франсишку Моура
8 Сербия пз Мирко Топич
28 Франция пз Зеду Юссуф
11 Испания пз Oscar Aranda
20 Португалия пз Gustavo Sa
10 Португалия нп Шикинью
9 Португалия нп Энрике Араужу
42 Бразилия вр Эндрю да Силва Вентура
2 Португалия зщ Зе Карлуш
13 Бразилия зщ Gabriel Pereira Magalhães dos Santos
26 Португалия зщ Рубен Фернандеш
23 Португалия зщ Леонарду Бута
76 Португалия пз Martim Neto
10 Япония пз Канья Фудзимото
25 Португалия пз Педру Тиба
8 Швейцария нп Максим Домингес
21 Хорватия нп Роко Батурина
70 Португалия нп Фелиш Коррея
Главные тренеры
Португалия Жоау Педру Соуза
Португалия Витор Кампелуш
Португалия Витор Кампелуш
Португалия Витор Кампелуш
Португалия Витор Кампелуш
История личных встреч
12.02.2023 Португалия - Примейра 20-й тур Фамаликан0 : 1Жил Висенте
22.08.2022 Португалия - Примейра 3-й тур Жил Висенте0 : 0Фамаликан
15.04.2022 Португалия - Примейра 30-й тур Фамаликан2 : 2Жил Висенте
05.12.2021 Португалия - Примейра 13-й тур Жил Висенте4 : 0Фамаликан
22.04.2021 Португалия - Примейра 28-й тур Жил Висенте0 : 3Фамаликан
27.12.2020 Португалия - Примейра 11-й тур Фамаликан0 : 1Жил Висенте
09.06.2020 Португалия - Примейра 26-й тур Жил Висенте1 : 3Фамаликан
31.10.2019 Португалия - Примейра 9-й тур Фамаликан2 : 1Жил Висенте
07.04.2018 Португалия - Сегунда 32-й тур Фамаликан2 : 0Жил Висенте
05.11.2017 Португалия - Сегунда 13-й тур Жил Висенте1 : 2Фамаликан
29.10.2023 Португалия - Примейра 9-й тур 1 : 0Фамаликан
08.10.2023 Португалия - Примейра 8-й тур Фамаликан1 : 3
30.09.2023 Португалия - Примейра 7-й тур 2 : 2Фамаликан
22.09.2023 Португалия - Примейра 6-й тур Фамаликан1 : 0
16.09.2023 Португалия - Примейра 5-й тур 1 : 1Фамаликан
28.10.2023 Португалия - Примейра 9-й тур Жил Висенте3 : 3
07.10.2023 Португалия - Примейра 8-й тур 4 : 2Жил Висенте
02.10.2023 Португалия - Примейра 7-й тур Жил Висенте2 : 0
23.09.2023 Португалия - Примейра 6-й тур 2 : 1Жил Висенте
17.09.2023 Португалия - Примейра 5-й тур Жил Висенте5 : 3

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