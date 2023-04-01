Фамаликан - Жил Висенте 04 Ноября прямая трансляция
04 Ноября 2023 года в 21:00 (+03:00). Португалия - Примейра, 10-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фамаликан - Жил Висенте, которое состоится 04 Ноября 2023 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия - Примейра, 10-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Фамаликан
Вила-Нова-ди-Фамаликан
Жил Висенте
Барселуш
|31
|вр
|Луис Жуниор
|22
|зщ
|Nathan Santos
|13
|зщ
|Отавио
|16
|зщ
|Юстин де Хас
|74
|зщ
|Франсишку Моура
|8
|пз
|Мирко Топич
|28
|пз
|Зеду Юссуф
|11
|пз
|Oscar Aranda
|20
|пз
|Gustavo Sa
|10
|нп
|Шикинью
|9
|нп
|Энрике Араужу
|42
|вр
|Эндрю да Силва Вентура
|2
|зщ
|Зе Карлуш
|13
|зщ
|Gabriel Pereira Magalhães dos Santos
|26
|зщ
|Рубен Фернандеш
|23
|зщ
|Леонарду Бута
|76
|пз
|Martim Neto
|10
|пз
|Канья Фудзимото
|25
|пз
|Педру Тиба
|8
|нп
|Максим Домингес
|21
|нп
|Роко Батурина
|70
|нп
|Фелиш Коррея
Главные тренеры
|Жоау Педру Соуза
|Витор Кампелуш
|Витор Кампелуш
|Витор Кампелуш
|Витор Кампелуш
История личных встреч
|12.02.2023
|Португалия - Примейра
|20-й тур
|0 : 1
|22.08.2022
|Португалия - Примейра
|3-й тур
|0 : 0
|15.04.2022
|Португалия - Примейра
|30-й тур
|2 : 2
|05.12.2021
|Португалия - Примейра
|13-й тур
|4 : 0
|22.04.2021
|Португалия - Примейра
|28-й тур
|0 : 3
|27.12.2020
|Португалия - Примейра
|11-й тур
|0 : 1
|09.06.2020
|Португалия - Примейра
|26-й тур
|1 : 3
|31.10.2019
|Португалия - Примейра
|9-й тур
|2 : 1
|07.04.2018
|Португалия - Сегунда
|32-й тур
|2 : 0
|05.11.2017
|Португалия - Сегунда
|13-й тур
|1 : 2
|29.10.2023
|Португалия - Примейра
|9-й тур
|1 : 0
|08.10.2023
|Португалия - Примейра
|8-й тур
|1 : 3
|30.09.2023
|Португалия - Примейра
|7-й тур
|2 : 2
|22.09.2023
|Португалия - Примейра
|6-й тур
|1 : 0
|16.09.2023
|Португалия - Примейра
|5-й тур
|1 : 1
|28.10.2023
|Португалия - Примейра
|9-й тур
|3 : 3
|07.10.2023
|Португалия - Примейра
|8-й тур
|4 : 2
|02.10.2023
|Португалия - Примейра
|7-й тур
|2 : 0
|23.09.2023
|Португалия - Примейра
|6-й тур
|2 : 1
|17.09.2023
|Португалия - Примейра
|5-й тур
|5 : 3