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Престон Норт Энд - Ковентри Сити 04 Ноября прямая трансляция

Стадион: Дипдейл (Престон, Англия), вместимость: 23408
04 Ноября 2023 года в 18:00 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 15-й тур
Престон Норт Энд
Ковентри Сити

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Престон Норт Энд - Ковентри Сити, которое состоится 04 Ноября 2023 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 15-й тур, оно проводится на стадионе: Дипдейл (Престон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Престон Норт Энд
Престон
Ковентри Сити
Ковентри
Главные тренеры
АнглияМарк Робинс
История личных встреч
28.02.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 29-й турПрестон Норт Энд0 : 0Ковентри Сити
31.08.2022Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 7-й турКовентри Сити0 : 1Престон Норт Энд
26.02.2022Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 35-й турКовентри Сити1 : 1Престон Норт Энд
20.10.2021Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 13-й турПрестон Норт Энд2 : 1Ковентри Сити
24.04.2021Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 44-й турКовентри Сити0 : 1Престон Норт Энд
29.12.2020Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 22-й турПрестон Норт Энд2 : 0Ковентри Сити
07.02.2015Англия - Первая лигаПервая лига. 29-й турПрестон Норт Энд1 : 0Ковентри Сити
27.09.2014Англия - Первая лигаПервая лига. 10-й турКовентри Сити0 : 2Престон Норт Энд
28.10.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 14-й тур1 : 0Престон Норт Энд
25.10.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 13-й турПрестон Норт Энд2 : 2
21.10.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 12-й турПрестон Норт Энд1 : 1
07.10.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 11-й тур4 : 2Престон Норт Энд
04.10.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 10-й тур3 : 0Престон Норт Энд
30.10.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 14-й турКовентри Сити0 : 2
25.10.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 13-й тур2 : 0Ковентри Сити
21.10.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 12-й тур1 : 0Ковентри Сити
07.10.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 11-й турКовентри Сити1 : 1
04.10.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 10-й турКовентри Сити1 : 0

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