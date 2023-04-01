Престон Норт Энд - Ковентри Сити 04 Ноября прямая трансляция
Стадион: Дипдейл (Престон, Англия), вместимость: 23408
04 Ноября 2023 года в 18:00 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 15-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Престон Норт Энд - Ковентри Сити, которое состоится 04 Ноября 2023 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 15-й тур, оно проводится на стадионе: Дипдейл (Престон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Престон Норт Энд
Престон
Ковентри Сити
Ковентри
Главные тренеры
|Марк Робинс
История личных встреч
|28.02.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 29-й тур
|0 : 0
|31.08.2022
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 7-й тур
|0 : 1
|26.02.2022
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 35-й тур
|1 : 1
|20.10.2021
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 13-й тур
|2 : 1
|24.04.2021
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 44-й тур
|0 : 1
|29.12.2020
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 22-й тур
|2 : 0
|07.02.2015
|Англия - Первая лига
|Первая лига. 29-й тур
|1 : 0
|27.09.2014
|Англия - Первая лига
|Первая лига. 10-й тур
|0 : 2
|28.10.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 14-й тур
|1 : 0
|25.10.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 13-й тур
|2 : 2
|21.10.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 12-й тур
|1 : 1
|07.10.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 11-й тур
|4 : 2
|04.10.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 10-й тур
|3 : 0
|30.10.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 14-й тур
|0 : 2
|25.10.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 13-й тур
|2 : 0
|21.10.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 12-й тур
|1 : 0
|07.10.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 11-й тур
|1 : 1
|04.10.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 10-й тур
|1 : 0