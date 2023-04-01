Суонси Сити - Сандерленд 04 Ноября прямая трансляция
Стадион: Суонси.ком (Суонси, Уэльс), вместимость: 21028
04 Ноября 2023 года в 18:00 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 15-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Суонси Сити - Сандерленд, которое состоится 04 Ноября 2023 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 15-й тур, оно проводится на стадионе: Суонси.ком (Суонси, Уэльс). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Суонси Сити
Суонси
Сандерленд
Сандерленд
Главные тренеры
|Тони Моубрей
История личных встреч
|14.01.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 27-й тур
|1 : 3
|08.10.2022
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 14-й тур
|2 : 1
|13.05.2017
|Англия - Премьер-лига
|37-й тур
|0 : 2
|10.12.2016
|Англия - Премьер-лига
|15-й тур
|3 : 0
|13.01.2016
|Англия - Премьер-лига
|21-й тур
|2 : 4
|22.08.2015
|Англия - Премьер-лига
|3-й тур
|1 : 1
|07.02.2015
|Англия - Премьер-лига
|24-й тур
|1 : 1
|27.09.2014
|Англия - Премьер-лига
|6-й тур
|0 : 0
|11.05.2014
|Англия - Премьер-лига
|38-й тур
|1 : 3
|19.10.2013
|Англия - Премьер-лига
|8-й тур
|4 : 0
|28.10.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 14-й тур
|0 : 1
|24.10.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 13-й тур
|0 : 1
|21.10.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 12-й тур
|1 : 3
|07.10.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 11-й тур
|1 : 3
|04.10.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 10-й тур
|2 : 1
|28.10.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 14-й тур
|3 : 1
|24.10.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 13-й тур
|1 : 0
|21.10.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 12-й тур
|2 : 1
|07.10.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 11-й тур
|0 : 4
|04.10.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 10-й тур
|2 : 0