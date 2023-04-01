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Суонси Сити - Сандерленд 04 Ноября прямая трансляция

Стадион: Суонси.ком (Суонси, Уэльс), вместимость: 21028
04 Ноября 2023 года в 18:00 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 15-й тур
Суонси Сити
Сандерленд

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Суонси Сити - Сандерленд, которое состоится 04 Ноября 2023 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 15-й тур, оно проводится на стадионе: Суонси.ком (Суонси, Уэльс). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Суонси Сити
Суонси
Сандерленд
Сандерленд
Главные тренеры
АнглияТони Моубрей
История личных встреч
14.01.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 27-й турСандерленд1 : 3Суонси Сити
08.10.2022Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 14-й турСуонси Сити2 : 1Сандерленд
13.05.2017Англия - Премьер-лига37-й турСандерленд0 : 2Суонси Сити
10.12.2016Англия - Премьер-лига15-й турСуонси Сити3 : 0Сандерленд
13.01.2016Англия - Премьер-лига21-й турСуонси Сити2 : 4Сандерленд
22.08.2015Англия - Премьер-лига3-й турСандерленд1 : 1Суонси Сити
07.02.2015Англия - Премьер-лига24-й турСуонси Сити1 : 1Сандерленд
27.09.2014Англия - Премьер-лига6-й турСандерленд0 : 0Суонси Сити
11.05.2014Англия - Премьер-лига38-й турСандерленд1 : 3Суонси Сити
19.10.2013Англия - Премьер-лига8-й турСуонси Сити4 : 0Сандерленд
28.10.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 14-й тур0 : 1Суонси Сити
24.10.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 13-й турСуонси Сити0 : 1
21.10.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 12-й турСуонси Сити1 : 3
07.10.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 11-й тур1 : 3Суонси Сити
04.10.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 10-й турСуонси Сити2 : 1
28.10.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 14-й турСандерленд3 : 1
24.10.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 13-й тур1 : 0Сандерленд
21.10.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 12-й тур2 : 1Сандерленд
07.10.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 11-й турСандерленд0 : 4
04.10.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 10-й турСандерленд2 : 0

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