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Бирмингем Сити - Ипсвич Таун 04 Ноября прямая трансляция

Стадион: Сент-Эндрюс (Бирмингем, Англия), вместимость: 30009
04 Ноября 2023 года в 18:00 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 15-й тур
Бирмингем Сити
Ипсвич Таун

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бирмингем Сити - Ипсвич Таун, которое состоится 04 Ноября 2023 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 15-й тур, оно проводится на стадионе: Сент-Эндрюс (Бирмингем, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Бирмингем Сити
Бирмингем
Ипсвич Таун
Ипсвич
Главные тренеры
АнглияКиран Маккенна
АнглияКиран Маккенна
История личных встреч
13.04.2019Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 42-й турИпсвич Таун1 : 1Бирмингем Сити
29.09.2018Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 10-й турБирмингем Сити2 : 2Ипсвич Таун
31.03.2018Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 39-й турБирмингем Сити1 : 0Ипсвич Таун
05.08.2017Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 1-й турИпсвич Таун1 : 0Бирмингем Сити
01.04.2017Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 39-й турИпсвич Таун1 : 1Бирмингем Сити
13.12.2016Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 21-й турБирмингем Сити2 : 1Ипсвич Таун
23.01.2016Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 28-й турБирмингем Сити3 : 0Ипсвич Таун
18.09.2015Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 8-й турИпсвич Таун1 : 1Бирмингем Сити
24.02.2015Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 33-й турИпсвич Таун4 : 2Бирмингем Сити
19.08.2014Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 3-й турБирмингем Сити2 : 2Ипсвич Таун
28.10.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 14-й тур3 : 1Бирмингем Сити
25.10.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 13-й турБирмингем Сити0 : 2
21.10.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 12-й тур1 : 0Бирмингем Сити
06.10.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 11-й турБирмингем Сити3 : 1
03.10.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 10-й турБирмингем Сити4 : 1
01.11.2023Англия - Кубок лиги1/8 финалаИпсвич Таун1 : 3
28.10.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 14-й турИпсвич Таун3 : 2
25.10.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 13-й тур0 : 1Ипсвич Таун
07.10.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 11-й турИпсвич Таун4 : 2
03.10.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 10-й турИпсвич Таун3 : 0

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