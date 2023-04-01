Бирмингем Сити - Ипсвич Таун 04 Ноября прямая трансляция
Стадион: Сент-Эндрюс (Бирмингем, Англия), вместимость: 30009
04 Ноября 2023 года в 18:00 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 15-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бирмингем Сити - Ипсвич Таун, которое состоится 04 Ноября 2023 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 15-й тур, оно проводится на стадионе: Сент-Эндрюс (Бирмингем, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Бирмингем Сити
Бирмингем
Ипсвич Таун
Ипсвич
Главные тренеры
|Киран Маккенна
|Киран Маккенна
История личных встреч
|13.04.2019
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 42-й тур
|1 : 1
|29.09.2018
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 10-й тур
|2 : 2
|31.03.2018
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 39-й тур
|1 : 0
|05.08.2017
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 1-й тур
|1 : 0
|01.04.2017
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 39-й тур
|1 : 1
|13.12.2016
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 21-й тур
|2 : 1
|23.01.2016
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 28-й тур
|3 : 0
|18.09.2015
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 8-й тур
|1 : 1
|24.02.2015
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 33-й тур
|4 : 2
|19.08.2014
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 3-й тур
|2 : 2
|28.10.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 14-й тур
|3 : 1
|25.10.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 13-й тур
|0 : 2
|21.10.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 12-й тур
|1 : 0
|06.10.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 11-й тур
|3 : 1
|03.10.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 10-й тур
|4 : 1
|01.11.2023
|Англия - Кубок лиги
|1/8 финала
|1 : 3
|28.10.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 14-й тур
|3 : 2
|25.10.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 13-й тур
|0 : 1
|07.10.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 11-й тур
|4 : 2
|03.10.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 10-й тур
|3 : 0