Бристоль Сити - Шеффилд Уэнсдей 04 Ноября прямая трансляция
Стадион: Эштон Гейт (Бристоль Сити, Англия), вместимость: 21497
04 Ноября 2023 года в 18:00 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 15-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бристоль Сити - Шеффилд Уэнсдей, которое состоится 04 Ноября 2023 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 15-й тур, оно проводится на стадионе: Эштон Гейт (Бристоль Сити, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Бристоль Сити
Бристоль
Шеффилд Уэнсдей
Шеффилд
Главные тренеры
|Найджел Пирсон
История личных встреч
|17.04.2021
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 42-й тур
|1 : 1
|27.09.2020
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 3-й тур
|2 : 0
|28.06.2020
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 39-й тур
|1 : 2
|22.12.2019
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 23-й тур
|1 : 0
|22.04.2019
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 44-й тур
|2 : 0
|07.10.2018
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 12-й тур
|1 : 2
|03.03.2018
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 35-й тур
|4 : 0
|18.11.2017
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 17-й тур
|0 : 0
|31.01.2017
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 29-й тур
|2 : 2
|13.09.2016
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 7-й тур
|3 : 2
|28.10.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 14-й тур
|2 : 0
|25.10.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 13-й тур
|0 : 1
|21.10.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 12-й тур
|1 : 0
|07.10.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 11-й тур
|2 : 1
|04.10.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 10-й тур
|1 : 2
|29.10.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 14-й тур
|2 : 0
|25.10.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 13-й тур
|3 : 0
|21.10.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 12-й тур
|1 : 0
|07.10.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 11-й тур
|0 : 0
|03.10.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 10-й тур
|1 : 0