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Бристоль Сити - Шеффилд Уэнсдей 04 Ноября прямая трансляция

Стадион: Эштон Гейт (Бристоль Сити, Англия), вместимость: 21497
04 Ноября 2023 года в 18:00 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 15-й тур
Бристоль Сити
Шеффилд Уэнсдей

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бристоль Сити - Шеффилд Уэнсдей, которое состоится 04 Ноября 2023 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 15-й тур, оно проводится на стадионе: Эштон Гейт (Бристоль Сити, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Бристоль Сити
Бристоль
Шеффилд Уэнсдей
Шеффилд
Главные тренеры
АнглияНайджел Пирсон
История личных встреч
17.04.2021Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 42-й турШеффилд Уэнсдей1 : 1Бристоль Сити
27.09.2020Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 3-й турБристоль Сити2 : 0Шеффилд Уэнсдей
28.06.2020Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 39-й турБристоль Сити1 : 2Шеффилд Уэнсдей
22.12.2019Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 23-й турШеффилд Уэнсдей1 : 0Бристоль Сити
22.04.2019Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 44-й турШеффилд Уэнсдей2 : 0Бристоль Сити
07.10.2018Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 12-й турБристоль Сити1 : 2Шеффилд Уэнсдей
03.03.2018Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 35-й турБристоль Сити4 : 0Шеффилд Уэнсдей
18.11.2017Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 17-й турШеффилд Уэнсдей0 : 0Бристоль Сити
31.01.2017Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 29-й турБристоль Сити2 : 2Шеффилд Уэнсдей
13.09.2016Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 7-й турШеффилд Уэнсдей3 : 2Бристоль Сити
28.10.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 14-й тур2 : 0Бристоль Сити
25.10.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 13-й турБристоль Сити0 : 1
21.10.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 12-й турБристоль Сити1 : 0
07.10.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 11-й тур2 : 1Бристоль Сити
04.10.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 10-й тур1 : 2Бристоль Сити
29.10.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 14-й турШеффилд Уэнсдей2 : 0
25.10.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 13-й тур3 : 0Шеффилд Уэнсдей
21.10.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 12-й тур1 : 0Шеффилд Уэнсдей
07.10.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 11-й турШеффилд Уэнсдей0 : 0
03.10.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 10-й тур1 : 0Шеффилд Уэнсдей

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