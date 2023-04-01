Миллуолл - Саутгемптон 04 Ноября прямая трансляция
Стадион: Зе Ден (Лондон, Англия), вместимость: 20146
04 Ноября 2023 года в 18:00 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 15-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Миллуолл - Саутгемптон, которое состоится 04 Ноября 2023 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 15-й тур, оно проводится на стадионе: Зе Ден (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Миллуолл
Лондон
Саутгемптон
Саутгемптон
История личных встреч
|07.02.2012
|Кубок Англии
|1/16 финала
|2 : 3
|28.01.2012
|Кубок Англии
|1/16 финала
|1 : 1
|28.10.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 14-й тур
|2 : 2
|24.10.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 13-й тур
|1 : 2
|21.10.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 12-й тур
|1 : 1
|07.10.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 11-й тур
|2 : 2
|03.10.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 10-й тур
|0 : 2
|28.10.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 14-й тур
|3 : 1
|25.10.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 13-й тур
|2 : 2
|21.10.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 12-й тур
|1 : 2
|07.10.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 11-й тур
|1 : 1
|03.10.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 10-й тур
|0 : 1