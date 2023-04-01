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Миллуолл - Саутгемптон 04 Ноября прямая трансляция

Стадион: Зе Ден (Лондон, Англия), вместимость: 20146
04 Ноября 2023 года в 18:00 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 15-й тур
Миллуолл
Саутгемптон

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Миллуолл - Саутгемптон, которое состоится 04 Ноября 2023 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 15-й тур, оно проводится на стадионе: Зе Ден (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Миллуолл
Лондон
Саутгемптон
Саутгемптон
История личных встреч
07.02.2012Кубок Англии1/16 финалаСаутгемптон2 : 3Миллуолл
28.01.2012Кубок Англии1/16 финалаМиллуолл1 : 1Саутгемптон
28.10.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 14-й тур2 : 2Миллуолл
24.10.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 13-й турМиллуолл1 : 2
21.10.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 12-й тур1 : 1Миллуолл
07.10.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 11-й турМиллуолл2 : 2
03.10.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 10-й тур0 : 2Миллуолл
28.10.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 14-й турСаутгемптон3 : 1
25.10.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 13-й тур2 : 2Саутгемптон
21.10.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 12-й тур1 : 2Саутгемптон
07.10.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 11-й турСаутгемптон1 : 1
03.10.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 10-й тур0 : 1Саутгемптон

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