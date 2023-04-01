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Вест Бромвич Альбион - Халл Сити 04 Ноября прямая трансляция

Стадион: Хоуторнс (Вест Бромвич, Англия), вместимость: 28003
04 Ноября 2023 года в 18:00 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 15-й тур
Вест Бромвич Альбион
Халл Сити

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вест Бромвич Альбион - Халл Сити, которое состоится 04 Ноября 2023 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 15-й тур, оно проводится на стадионе: Хоуторнс (Вест Бромвич, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Вест Бромвич Альбион
Вест Бромвич
Халл Сити
Кингстон-апон-Халл
Главные тренеры
ИспанияКарлос Корберан
ИспанияКарлос Корберан
История личных встреч
03.03.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 35-й турХалл Сити2 : 0Вест Бромвич Альбион
20.08.2022Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 5-й турВест Бромвич Альбион5 : 2Халл Сити
05.03.2022Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 36-й турХалл Сити0 : 2Вест Бромвич Альбион
03.11.2021Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 16-й турВест Бромвич Альбион1 : 0Халл Сити
05.07.2020Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 41-й турВест Бромвич Альбион4 : 2Халл Сити
09.11.2019Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 16-й турХалл Сити0 : 1Вест Бромвич Альбион
19.04.2019Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 43-й турВест Бромвич Альбион3 : 2Халл Сити
03.11.2018Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 16-й турХалл Сити1 : 0Вест Бромвич Альбион
02.01.2017Англия - Премьер-лига20-й турВест Бромвич Альбион3 : 1Халл Сити
26.11.2016Англия - Премьер-лига13-й турХалл Сити1 : 1Вест Бромвич Альбион
30.10.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 14-й тур0 : 2Вест Бромвич Альбион
24.10.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 13-й турВест Бромвич Альбион2 : 0
21.10.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 12-й турВест Бромвич Альбион0 : 0
06.10.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 11-й тур3 : 1Вест Бромвич Альбион
03.10.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 10-й турВест Бромвич Альбион1 : 0
28.10.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 14-й турХалл Сити1 : 0
25.10.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 13-й тур0 : 2Халл Сити
21.10.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 12-й турХалл Сити1 : 2
07.10.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 11-й тур2 : 2Халл Сити
03.10.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 10-й тур3 : 0Халл Сити

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