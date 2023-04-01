Вест Бромвич Альбион - Халл Сити 04 Ноября прямая трансляция
Стадион: Хоуторнс (Вест Бромвич, Англия), вместимость: 28003
04 Ноября 2023 года в 18:00 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 15-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вест Бромвич Альбион - Халл Сити, которое состоится 04 Ноября 2023 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 15-й тур, оно проводится на стадионе: Хоуторнс (Вест Бромвич, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Вест Бромвич Альбион
Вест Бромвич
Халл Сити
Кингстон-апон-Халл
Главные тренеры
|Карлос Корберан
|Карлос Корберан
История личных встреч
|03.03.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 35-й тур
|2 : 0
|20.08.2022
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 5-й тур
|5 : 2
|05.03.2022
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 36-й тур
|0 : 2
|03.11.2021
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 16-й тур
|1 : 0
|05.07.2020
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 41-й тур
|4 : 2
|09.11.2019
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 16-й тур
|0 : 1
|19.04.2019
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 43-й тур
|3 : 2
|03.11.2018
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 16-й тур
|1 : 0
|02.01.2017
|Англия - Премьер-лига
|20-й тур
|3 : 1
|26.11.2016
|Англия - Премьер-лига
|13-й тур
|1 : 1
|30.10.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 14-й тур
|0 : 2
|24.10.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 13-й тур
|2 : 0
|21.10.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 12-й тур
|0 : 0
|06.10.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 11-й тур
|3 : 1
|03.10.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 10-й тур
|1 : 0
|28.10.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 14-й тур
|1 : 0
|25.10.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 13-й тур
|0 : 2
|21.10.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 12-й тур
|1 : 2
|07.10.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 11-й тур
|2 : 2
|03.10.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 10-й тур
|3 : 0