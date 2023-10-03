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Плимут Аргайл - Мидлсбро 04 Ноября прямая трансляция

Стадион: Хоум Парк (Плимут, Англия), вместимость: 17048
04 Ноября 2023 года в 18:00 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 15-й тур
Плимут Аргайл
Мидлсбро

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Плимут Аргайл - Мидлсбро, которое состоится 04 Ноября 2023 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 15-й тур, оно проводится на стадионе: Хоум Парк (Плимут, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Плимут Аргайл
Плимут
Мидлсбро
Мидлсбро
Главные тренеры
АнглияСтивен Шумахер
АнглияСтивен Шумахер
АнглияСтивен Шумахер
История личных встреч
28.10.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 14-й тур3 : 2Плимут Аргайл
25.10.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 13-й турПлимут Аргайл3 : 0
21.10.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 12-й тур0 : 0Плимут Аргайл
07.10.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 11-й турПлимут Аргайл1 : 3
03.10.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 10-й турПлимут Аргайл0 : 2
31.10.2023Англия - Кубок лиги1/8 финала2 : 3Мидлсбро
28.10.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 14-й турМидлсбро0 : 2
24.10.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 13-й тур1 : 2Мидлсбро
21.10.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 12-й турМидлсбро1 : 0
07.10.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 11-й тур0 : 4Мидлсбро

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