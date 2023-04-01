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Хаддерсфилд Таун - Уотфорд 04 Ноября прямая трансляция

04 Ноября 2023 года в 18:00 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 15-й тур
Хаддерсфилд Таун
Уотфорд

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Хаддерсфилд Таун - Уотфорд, которое состоится 04 Ноября 2023 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 15-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Хаддерсфилд Таун
Хаддерсфилд
Уотфорд
Уотфорд
Главные тренеры
АнглияНил Уорнок
АнглияНил Уорнок
АнглияНил Уорнок
История личных встреч
07.04.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 40-й турУотфорд2 : 3Хаддерсфилд Таун
17.12.2022Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 23-й турХаддерсфилд Таун0 : 2Уотфорд
16.01.2021Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 24-й турУотфорд2 : 0Хаддерсфилд Таун
19.12.2020Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 20-й турХаддерсфилд Таун2 : 0Уотфорд
20.04.2019Англия - Премьер-лига35-й турХаддерсфилд Таун1 : 2Уотфорд
27.10.2018Англия - Премьер-лига10-й турУотфорд3 : 0Хаддерсфилд Таун
14.04.2018Англия - Премьер-лига34-й турХаддерсфилд Таун1 : 0Уотфорд
16.12.2017Англия - Премьер-лига18-й турУотфорд1 : 4Хаддерсфилд Таун
10.01.2015Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 25-й турХаддерсфилд Таун3 : 1Уотфорд
30.08.2014Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 5-й турУотфорд4 : 2Хаддерсфилд Таун
28.10.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 14-й тур4 : 1Хаддерсфилд Таун
24.10.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 13-й турХаддерсфилд Таун0 : 4
21.10.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 12-й турХаддерсфилд Таун2 : 1
07.10.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 11-й тур0 : 0Хаддерсфилд Таун
03.10.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 10-й тур4 : 1Хаддерсфилд Таун
28.10.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 14-й турУотфорд2 : 2
24.10.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 13-й тур0 : 1Уотфорд
21.10.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 12-й турУотфорд1 : 0
07.10.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 11-й тур1 : 1Уотфорд
04.10.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 10-й тур2 : 0Уотфорд

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