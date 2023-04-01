Хаддерсфилд Таун - Уотфорд 04 Ноября прямая трансляция
04 Ноября 2023 года в 18:00 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 15-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Хаддерсфилд Таун - Уотфорд, которое состоится 04 Ноября 2023 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 15-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Хаддерсфилд Таун
Хаддерсфилд
Уотфорд
Уотфорд
Главные тренеры
|Нил Уорнок
|Нил Уорнок
|Нил Уорнок
История личных встреч
|07.04.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 40-й тур
|2 : 3
|17.12.2022
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 23-й тур
|0 : 2
|16.01.2021
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 24-й тур
|2 : 0
|19.12.2020
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 20-й тур
|2 : 0
|20.04.2019
|Англия - Премьер-лига
|35-й тур
|1 : 2
|27.10.2018
|Англия - Премьер-лига
|10-й тур
|3 : 0
|14.04.2018
|Англия - Премьер-лига
|34-й тур
|1 : 0
|16.12.2017
|Англия - Премьер-лига
|18-й тур
|1 : 4
|10.01.2015
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 25-й тур
|3 : 1
|30.08.2014
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 5-й тур
|4 : 2
|28.10.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 14-й тур
|4 : 1
|24.10.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 13-й тур
|0 : 4
|21.10.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 12-й тур
|2 : 1
|07.10.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 11-й тур
|0 : 0
|03.10.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 10-й тур
|4 : 1
|28.10.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 14-й тур
|2 : 2
|24.10.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 13-й тур
|0 : 1
|21.10.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 12-й тур
|1 : 0
|07.10.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 11-й тур
|1 : 1
|04.10.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 10-й тур
|2 : 0