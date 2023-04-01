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Торпедо-БелАЗ - Гомель 04 Ноября прямая трансляция

Стадион: Торпедо (Жодино, Беларусь), вместимость: 6524
04 Ноября 2023 года в 17:30 (+03:00). Беларусь - Высшая лига, 27-й тур
Торпедо-БелАЗ
Гомель

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Торпедо-БелАЗ - Гомель, которое состоится 04 Ноября 2023 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь - Высшая лига, 27-й тур, оно проводится на стадионе: Торпедо (Жодино, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Торпедо-БелАЗ
Жодино
Гомель
Гомель
История личных встреч
11.06.2023 Беларусь - Высшая лига 12-й тур Гомель0 : 3Торпедо-БелАЗ
08.10.2022 Беларусь - Высшая лига 24-й тур Торпедо-БелАЗ1 : 1Гомель
29.06.2022 Беларусь - Высшая лига 9-й тур Гомель1 : 0Торпедо-БелАЗ
28.08.2021 Беларусь - Высшая лига 21-й тур Торпедо-БелАЗ0 : 1Гомель
25.04.2021 Беларусь - Высшая лига 6-й тур Гомель1 : 1Торпедо-БелАЗ
28.09.2019 Беларусь - Высшая лига 23-й тур Торпедо-БелАЗ2 : 0Гомель
18.05.2019 Беларусь - Высшая лига 8-й тур Гомель2 : 3Торпедо-БелАЗ
22.09.2018 Беларусь - Высшая лига 22-й тур Торпедо-БелАЗ1 : 0Гомель
12.05.2018 Беларусь - Высшая лига 7-й тур Гомель0 : 0Торпедо-БелАЗ
16.10.2017 Беларусь - Высшая лига 25-й тур Гомель0 : 1Торпедо-БелАЗ
28.10.2023 Беларусь - Высшая лига 26-й тур 0 : 1Торпедо-БелАЗ
20.10.2023 Беларусь - Высшая лига 25-й тур Торпедо-БелАЗ1 : 1
08.10.2023 Беларусь - Высшая лига 24-й тур 0 : 1Торпедо-БелАЗ
30.09.2023 Беларусь - Высшая лига 23-й тур Торпедо-БелАЗ1 : 1
23.09.2023 Беларусь - Высшая лига 22-й тур 0 : 0Торпедо-БелАЗ
29.10.2023 Беларусь - Высшая лига 26-й тур 0 : 2Гомель
22.10.2023 Беларусь - Высшая лига 25-й тур 0 : 3Гомель
08.10.2023 Беларусь - Высшая лига 24-й тур Гомель1 : 4
30.09.2023 Беларусь - Высшая лига 23-й тур 2 : 1Гомель
26.09.2023 Беларусь - Высшая лига 16-й тур 1 : 2Гомель

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