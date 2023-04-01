Торпедо-БелАЗ - Гомель 04 Ноября прямая трансляция
Стадион: Торпедо (Жодино, Беларусь), вместимость: 6524
04 Ноября 2023 года в 17:30 (+03:00). Беларусь - Высшая лига, 27-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Торпедо-БелАЗ - Гомель, которое состоится 04 Ноября 2023 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь - Высшая лига, 27-й тур, оно проводится на стадионе: Торпедо (Жодино, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Торпедо-БелАЗ
Жодино
Гомель
Гомель
История личных встреч
|11.06.2023
|Беларусь - Высшая лига
|12-й тур
|0 : 3
|08.10.2022
|Беларусь - Высшая лига
|24-й тур
|1 : 1
|29.06.2022
|Беларусь - Высшая лига
|9-й тур
|1 : 0
|28.08.2021
|Беларусь - Высшая лига
|21-й тур
|0 : 1
|25.04.2021
|Беларусь - Высшая лига
|6-й тур
|1 : 1
|28.09.2019
|Беларусь - Высшая лига
|23-й тур
|2 : 0
|18.05.2019
|Беларусь - Высшая лига
|8-й тур
|2 : 3
|22.09.2018
|Беларусь - Высшая лига
|22-й тур
|1 : 0
|12.05.2018
|Беларусь - Высшая лига
|7-й тур
|0 : 0
|16.10.2017
|Беларусь - Высшая лига
|25-й тур
|0 : 1
|28.10.2023
|Беларусь - Высшая лига
|26-й тур
|0 : 1
|20.10.2023
|Беларусь - Высшая лига
|25-й тур
|1 : 1
|08.10.2023
|Беларусь - Высшая лига
|24-й тур
|0 : 1
|30.09.2023
|Беларусь - Высшая лига
|23-й тур
|1 : 1
|23.09.2023
|Беларусь - Высшая лига
|22-й тур
|0 : 0
|29.10.2023
|Беларусь - Высшая лига
|26-й тур
|0 : 2
|22.10.2023
|Беларусь - Высшая лига
|25-й тур
|0 : 3
|08.10.2023
|Беларусь - Высшая лига
|24-й тур
|1 : 4
|30.09.2023
|Беларусь - Высшая лига
|23-й тур
|2 : 1
|26.09.2023
|Беларусь - Высшая лига
|16-й тур
|1 : 2