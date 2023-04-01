Гамбург - Магдебург 04 Ноября прямая трансляция
Стадион: Фолькспаркштадион (Гамбург, Германия), вместимость: 57274
04 Ноября 2023 года в 22:30 (+03:00). Германия - Вторая Бундеслига, 12-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гамбург - Магдебург, которое состоится 04 Ноября 2023 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Вторая Бундеслига, 12-й тур, оно проводится на стадионе: Фолькспаркштадион (Гамбург, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Гамбург
Гамбург
Магдебург
Магдебург
Главные тренеры
|Тим Вальтер
|Кристиан Тиц
|Кристиан Тиц
История личных встреч
|29.04.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|30-й тур
|3 : 2
|23.10.2022
|Германия - Вторая Бундеслига
|13-й тур
|2 : 3
|08.04.2019
|Германия - Вторая Бундеслига
|28-й тур
|1 : 2
|26.10.2018
|Германия - Вторая Бундеслига
|11-й тур
|0 : 1
|31.10.2023
|Кубок Германии
|2-й раунд
|1 : 1 3 : 4
|28.10.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|11-й тур
|3 : 3
|21.10.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|10-й тур
|2 : 0
|07.10.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|9-й тур
|1 : 1
|29.09.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|8-й тур
|1 : 0
|01.11.2023
|Кубок Германии
|2-й раунд
|3 : 3 3 : 4
|29.10.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|11-й тур
|1 : 2
|20.10.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|10-й тур
|2 : 1
|07.10.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|9-й тур
|1 : 1
|01.10.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|8-й тур
|1 : 0