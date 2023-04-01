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Гамбург - Магдебург 04 Ноября прямая трансляция

Стадион: Фолькспаркштадион (Гамбург, Германия), вместимость: 57274
04 Ноября 2023 года в 22:30 (+03:00). Германия - Вторая Бундеслига, 12-й тур
Гамбург
Магдебург

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гамбург - Магдебург, которое состоится 04 Ноября 2023 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Вторая Бундеслига, 12-й тур, оно проводится на стадионе: Фолькспаркштадион (Гамбург, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Гамбург
Гамбург
Магдебург
Магдебург
Главные тренеры
Германия Тим Вальтер
Германия Кристиан Тиц
Германия Кристиан Тиц
История личных встреч
29.04.2023 Германия - Вторая Бундеслига 30-й тур Магдебург3 : 2Гамбург
23.10.2022 Германия - Вторая Бундеслига 13-й тур Гамбург2 : 3Магдебург
08.04.2019 Германия - Вторая Бундеслига 28-й тур Гамбург1 : 2Магдебург
26.10.2018 Германия - Вторая Бундеслига 11-й тур Магдебург0 : 1Гамбург
31.10.2023 Кубок Германии 2-й раунд 1 : 1 3 : 4Гамбург
28.10.2023 Германия - Вторая Бундеслига 11-й тур 3 : 3Гамбург
21.10.2023 Германия - Вторая Бундеслига 10-й тур Гамбург2 : 0
07.10.2023 Германия - Вторая Бундеслига 9-й тур 1 : 1Гамбург
29.09.2023 Германия - Вторая Бундеслига 8-й тур Гамбург1 : 0
01.11.2023 Кубок Германии 2-й раунд 3 : 3 3 : 4Магдебург
29.10.2023 Германия - Вторая Бундеслига 11-й тур Магдебург1 : 2
20.10.2023 Германия - Вторая Бундеслига 10-й тур 2 : 1Магдебург
07.10.2023 Германия - Вторая Бундеслига 9-й тур Магдебург1 : 1
01.10.2023 Германия - Вторая Бундеслига 8-й тур 1 : 0Магдебург

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