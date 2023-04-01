Динамо Тб - Телави 04 Ноября прямая трансляция
04 Ноября 2023 года в 18:00 (+03:00). Грузия - Высшая лига, 32-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Динамо Тб - Телави, которое состоится 04 Ноября 2023 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Грузия - Высшая лига, 32-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Динамо Тб
Тбилиси
Телави
Телави
История личных встреч
|25.08.2023
|Грузия - Высшая лига
|23-й тур
|2 : 2
|14.05.2023
|Грузия - Высшая лига
|14-й тур
|6 : 1
|18.03.2023
|Грузия - Высшая лига
|5-й тур
|2 : 2
|10.11.2022
|Грузия - Высшая лига
|34-й тур
|1 : 1
|05.09.2022
|Грузия - Высшая лига
|25-й тур
|1 : 2
|25.05.2022
|Грузия - Высшая лига
|16-й тур
|3 : 2
|10.04.2022
|Грузия - Высшая лига
|7-й тур
|1 : 1
|31.10.2021
|Грузия - Высшая лига
|32-й тур
|4 : 0
|12.09.2021
|Грузия - Высшая лига
|23-й тур
|1 : 0
|16.05.2021
|Грузия - Высшая лига
|14-й тур
|1 : 0
|29.10.2023
|Грузия - Высшая лига
|31-й тур
|0 : 2
|21.10.2023
|Грузия - Высшая лига
|30-й тур
|0 : 1
|07.10.2023
|Грузия - Высшая лига
|29-й тур
|3 : 2
|03.10.2023
|Грузия - Высшая лига
|28-й тур
|3 : 1
|29.09.2023
|Грузия - Высшая лига
|27-й тур
|1 : 0
|28.10.2023
|Грузия - Высшая лига
|31-й тур
|0 : 1
|21.10.2023
|Грузия - Высшая лига
|30-й тур
|2 : 1
|08.10.2023
|Грузия - Высшая лига
|29-й тур
|4 : 1
|02.10.2023
|Грузия - Высшая лига
|28-й тур
|1 : 1
|28.09.2023
|Грузия - Высшая лига
|27-й тур
|2 : 1