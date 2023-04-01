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Динамо Тб - Телави 04 Ноября прямая трансляция

04 Ноября 2023 года в 18:00 (+03:00). Грузия - Высшая лига, 32-й тур
Динамо Тб
Телави

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Динамо Тб - Телави, которое состоится 04 Ноября 2023 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Грузия - Высшая лига, 32-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Динамо Тб
Тбилиси
Телави
Телави
История личных встреч
25.08.2023 Грузия - Высшая лига 23-й тур Телави2 : 2Динамо Тб
14.05.2023 Грузия - Высшая лига 14-й тур Динамо Тб6 : 1Телави
18.03.2023 Грузия - Высшая лига 5-й тур Телави2 : 2Динамо Тб
10.11.2022 Грузия - Высшая лига 34-й тур Динамо Тб1 : 1Телави
05.09.2022 Грузия - Высшая лига 25-й тур Телави1 : 2Динамо Тб
25.05.2022 Грузия - Высшая лига 16-й тур Динамо Тб3 : 2Телави
10.04.2022 Грузия - Высшая лига 7-й тур Телави1 : 1Динамо Тб
31.10.2021 Грузия - Высшая лига 32-й тур Динамо Тб4 : 0Телави
12.09.2021 Грузия - Высшая лига 23-й тур Телави1 : 0Динамо Тб
16.05.2021 Грузия - Высшая лига 14-й тур Динамо Тб1 : 0Телави
29.10.2023 Грузия - Высшая лига 31-й тур 0 : 2Динамо Тб
21.10.2023 Грузия - Высшая лига 30-й тур Динамо Тб0 : 1
07.10.2023 Грузия - Высшая лига 29-й тур 3 : 2Динамо Тб
03.10.2023 Грузия - Высшая лига 28-й тур Динамо Тб3 : 1
29.09.2023 Грузия - Высшая лига 27-й тур Динамо Тб1 : 0
28.10.2023 Грузия - Высшая лига 31-й тур Телави0 : 1
21.10.2023 Грузия - Высшая лига 30-й тур Телави2 : 1
08.10.2023 Грузия - Высшая лига 29-й тур 4 : 1Телави
02.10.2023 Грузия - Высшая лига 28-й тур Телави1 : 1
28.09.2023 Грузия - Высшая лига 27-й тур Телави2 : 1

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