23:28 ()
Онлайн трансляции
Пятница 03 ноября
Суббота 04 ноября
Свернуть список

Бока Хуниорс - Флуминенсе 04 Ноября прямая трансляция

04 Ноября 2023 года в 23:00 (+03:00). Кубок Либертадорес - 2023, Финал
Бока Хуниорс
Флуминенсе

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бока Хуниорс - Флуминенсе, которое состоится 04 Ноября 2023 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Либертадорес - 2023, Финал, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Бока Хуниорс
Буэнос-Айрес, Аргентина
Флуминенсе
Рио-де-Жанейро, Бразилия
Главные тренеры
Бразилия Фернандо Динис
История личных встреч
24.05.2012 Кубок Либертадорес - 2012 1/4 финала. 2-й матч Флуминенсе1 : 1Бока Хуниорс
18.05.2012 Кубок Либертадорес - 2012 1/4 финала. 1-й матч Бока Хуниорс1 : 0Флуминенсе
12.04.2012 Кубок Либертадорес - 2012 Группа 4. 5-й тур Флуминенсе0 : 2Бока Хуниорс
08.03.2012 Кубок Либертадорес - 2012 Группа 4. 2-й тур Бока Хуниорс1 : 2Флуминенсе
29.10.2023 Аргентина - Примера Примера - 2-я фаза. 11-й тур Бока Хуниорс0 : 0
25.10.2023 Аргентина - Примера Примера - 2-я фаза. 10-й тур 2 : 1Бока Хуниорс
21.10.2023 Аргентина - Примера Примера - 2-я фаза. 9-й тур Бока Хуниорс2 : 1
16.10.2023 Кубок Аргентины 2023 1/4 финала 1 : 1 1 : 4Бока Хуниорс
11.10.2023 Аргентина - Примера Примера - 2-я фаза. 8-й тур 4 : 3Бока Хуниорс
01.11.2023 Бразилия - Серия А 31-й тур 1 : 0Флуминенсе
29.10.2023 Бразилия - Серия А 30-й тур 2 : 0Флуминенсе
26.10.2023 Бразилия - Серия А 29-й тур Флуминенсе5 : 3
23.10.2023 Бразилия - Серия А 28-й тур 1 : 0Флуминенсе
20.10.2023 Бразилия - Серия А 27-й тур Флуминенсе3 : 3

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2023
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close