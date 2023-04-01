Бока Хуниорс - Флуминенсе 04 Ноября прямая трансляция
04 Ноября 2023 года в 23:00 (+03:00). Кубок Либертадорес - 2023, Финал
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бока Хуниорс - Флуминенсе, которое состоится 04 Ноября 2023 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Либертадорес - 2023, Финал, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Бока Хуниорс
Буэнос-Айрес, Аргентина
Флуминенсе
Рио-де-Жанейро, Бразилия
Главные тренеры
|Фернандо Динис
История личных встреч
|24.05.2012
|Кубок Либертадорес - 2012
|1/4 финала. 2-й матч
|1 : 1
|18.05.2012
|Кубок Либертадорес - 2012
|1/4 финала. 1-й матч
|1 : 0
|12.04.2012
|Кубок Либертадорес - 2012
|Группа 4. 5-й тур
|0 : 2
|08.03.2012
|Кубок Либертадорес - 2012
|Группа 4. 2-й тур
|1 : 2
|29.10.2023
|Аргентина - Примера
|Примера - 2-я фаза. 11-й тур
|0 : 0
|25.10.2023
|Аргентина - Примера
|Примера - 2-я фаза. 10-й тур
|2 : 1
|21.10.2023
|Аргентина - Примера
|Примера - 2-я фаза. 9-й тур
|2 : 1
|16.10.2023
|Кубок Аргентины 2023
|1/4 финала
|1 : 1 1 : 4
|11.10.2023
|Аргентина - Примера
|Примера - 2-я фаза. 8-й тур
|4 : 3
|01.11.2023
|Бразилия - Серия А
|31-й тур
|1 : 0
|29.10.2023
|Бразилия - Серия А
|30-й тур
|2 : 0
|26.10.2023
|Бразилия - Серия А
|29-й тур
|5 : 3
|23.10.2023
|Бразилия - Серия А
|28-й тур
|1 : 0
|20.10.2023
|Бразилия - Серия А
|27-й тур
|3 : 3