Эдмонтон Ойлерз - Нэшвилл Предаторз 04 Ноября прямая трансляция
Стадион: Роджерс Плэйс (Эдмонтон, Канада), вместимость: 18641
04 Ноября 2023 года в 22:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Эдмонтон Ойлерз - Нэшвилл Предаторз, которое состоится 04 Ноября 2023 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Роджерс Плэйс (Эдмонтон, Канада). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
Главные тренеры
|Джей Вудкрофт
|Эндрю Брюнетт
История личных встреч
|18.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 6
|20.12.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3 ОТ
|14.12.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 6
|02.11.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|7 : 4
|15.04.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|0 : 4
|28.01.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2 Б
|04.11.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 2
|03.03.2020
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 8
|09.02.2020
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2
|15.01.2020
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 2
|03.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4
|30.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 2
|27.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|0 : 3
|25.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|7 : 4
|22.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3 ОТ
|03.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 2
|01.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 2
|29.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2 ОТ
|25.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3
|22.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 1