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Эдмонтон Ойлерз - Нэшвилл Предаторз 04 Ноября прямая трансляция

Стадион: Роджерс Плэйс (Эдмонтон, Канада), вместимость: 18641
04 Ноября 2023 года в 22:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Эдмонтон Ойлерз
Нэшвилл Предаторз

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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Эдмонтон Ойлерз - Нэшвилл Предаторз, которое состоится 04 Ноября 2023 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Роджерс Плэйс (Эдмонтон, Канада). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
Главные тренеры
Канада Джей Вудкрофт
Канада Эндрю Брюнетт
История личных встреч
18.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Нэшвилл Предаторз1 : 6Эдмонтон Ойлерз
20.12.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Нэшвилл Предаторз4 : 3 ОТЭдмонтон Ойлерз
14.12.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Нэшвилл Предаторз3 : 6Эдмонтон Ойлерз
02.11.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Эдмонтон Ойлерз7 : 4Нэшвилл Предаторз
15.04.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Нэшвилл Предаторз0 : 4Эдмонтон Ойлерз
28.01.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Эдмонтон Ойлерз3 : 2 БНэшвилл Предаторз
04.11.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Эдмонтон Ойлерз5 : 2Нэшвилл Предаторз
03.03.2020 НХЛ - регулярный чемпионат Нэшвилл Предаторз3 : 8Эдмонтон Ойлерз
09.02.2020 НХЛ - регулярный чемпионат Эдмонтон Ойлерз3 : 2Нэшвилл Предаторз
15.01.2020 НХЛ - регулярный чемпионат Эдмонтон Ойлерз4 : 2Нэшвилл Предаторз
03.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Эдмонтон Ойлерз3 : 4
30.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Эдмонтон Ойлерз5 : 2
27.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Эдмонтон Ойлерз0 : 3
25.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 7 : 4Эдмонтон Ойлерз
22.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Эдмонтон Ойлерз2 : 3 ОТ
03.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 2Нэшвилл Предаторз
01.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 5 : 2Нэшвилл Предаторз
29.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Нэшвилл Предаторз3 : 2 ОТ
25.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Нэшвилл Предаторз2 : 3
22.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Нэшвилл Предаторз5 : 1

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