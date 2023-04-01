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Аризона Койотс - Виннипег Джетс 04 Ноября прямая трансляция

Стадион: Хила Ривер-Арена (Глендейл, США), вместимость: 17799
04 Ноября 2023 года в 23:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Аризона Койотс
Виннипег Джетс

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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Аризона Койотс - Виннипег Джетс, которое состоится 04 Ноября 2023 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Хила Ривер-Арена (Глендейл, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Аризона Койотс
Глендейл
Виннипег Джетс
Виннипег
Главные тренеры
Канада Андре Туриньи
Канада Рик Боунесс
История личных встреч
22.03.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Виннипег Джетс2 : 1Аризона Койотс
16.01.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Виннипег Джетс2 : 1Аризона Койотс
29.10.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Аризона Койотс2 : 3 ОТВиннипег Джетс
28.03.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Виннипег Джетс2 : 1 ОТАризона Койотс
28.02.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Аризона Койотс3 : 5Виннипег Джетс
05.01.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Аризона Койотс1 : 3Виннипег Джетс
30.11.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Виннипег Джетс0 : 1Аризона Койотс
10.03.2020 НХЛ - регулярный чемпионат Виннипег Джетс4 : 2Аризона Койотс
16.10.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Виннипег Джетс2 : 4Аризона Койотс
07.04.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Аризона Койотс2 : 4Виннипег Джетс
03.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Аризона Койотс3 : 2
02.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 3 ОТАризона Койотс
31.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Аризона Койотс8 : 1
28.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Аризона Койотс4 : 5
25.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 6 : 3Аризона Койотс
03.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 5 : 2Виннипег Джетс
31.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Виннипег Джетс2 : 3 ОТ
29.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 3 БВиннипег Джетс
27.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 1 : 4Виннипег Джетс
25.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Виннипег Джетс4 : 2

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