Аризона Койотс - Виннипег Джетс 04 Ноября прямая трансляция
Стадион: Хила Ривер-Арена (Глендейл, США), вместимость: 17799
04 Ноября 2023 года в 23:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Аризона Койотс - Виннипег Джетс, которое состоится 04 Ноября 2023 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Хила Ривер-Арена (Глендейл, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Аризона Койотс
Глендейл
Виннипег Джетс
Виннипег
Главные тренеры
|Андре Туриньи
|Рик Боунесс
История личных встреч
|22.03.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 1
|16.01.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 1
|29.10.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3 ОТ
|28.03.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 1 ОТ
|28.02.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 5
|05.01.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 3
|30.11.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|0 : 1
|10.03.2020
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 2
|16.10.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 4
|07.04.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 4
|03.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2
|02.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3 ОТ
|31.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|8 : 1
|28.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 5
|25.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 3
|03.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 2
|31.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3 ОТ
|29.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3 Б
|27.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 4
|25.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 2