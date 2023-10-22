05:08 ()
Онлайн трансляции
Воскресенье 05 ноября
Свернуть список

Ванкувер Кэнакс - Даллас Старз 05 Ноября прямая трансляция

Стадион: Роджерс-Арена (Ванкувер, Канада), вместимость: 18910
05 Ноября 2023 года в 05:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Главный судья: Коди Бич (Нанаймо, Канада)
Ванкувер Кэнакс
Даллас Старз

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Ванкувер Кэнакс - Даллас Старз, которое состоится 05 Ноября 2023 года в 05:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Роджерс-Арена (Ванкувер, Канада). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
Даллас Старз
Даллас
35СШАврТэтчер Демко
29СШАврКейси Десмит
7КанадазщКарсон Суси
57КанадазщТайлер Майерс
17ЧехиязщФилип Гронек
43СШАзщКуинн Хьюз
51КанадазщМарк Фридман
82СШАзщИэн Коул
18СШАнпСэм Лафферти
72КанаданпЭнтони Бовиллье
81СШАнпДакота Джошуа
24ШвейцариянпПиус Зутер
8СШАнпКонор Гарланд
34КанаданпФиллип Ди Джузеппе
9СШАнпДжей Ти Миллер
6СШАнпБрок Бёзер
96РоссиянпАндрей Кузьменко
40ШвециянпЭлиас Петтерссон
65РоссиянпИлья Михеев
21ШвециянпНильс Хёгландер
29СШАврДжейк Эттингер
41КанадаврСкотт Уэджвуд
5ШвециязщНильс Лундквист
23ФинляндиязщЭса Линделль
55КанадазщТомас Харли
4ФинляндиязщМиро Хейсканен
20СШАзщРайан Сутер
2ФинляндиязщЯни Хаканпяя
14КанаданпДжейми Бенн
91КанаданпТайлер Сегин
95КанаданпМэтт Дюшейн
27КанаданпМэйсон Марчмент
15СШАнпКрэйг Смит
18КанаданпСэм Стил
10КанаданпТай Делландреа
53КанаданпУайатт Джонстон
63РоссиянпЕвгений Дадонов
16СШАнпДжо Павелски
24ФинляндиянпРоопе Хинц
21СШАнпДжейсон Робертсон
Главные тренеры
КанадаРик Токкет
КанадаПитер Дебур
История личных встреч
26.03.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Даллас Старз1 : 3Ванкувер Кэнакс
15.03.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Ванкувер Кэнакс5 : 2Даллас Старз
28.02.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Даллас Старз4 : 5 ОТВанкувер Кэнакс
19.04.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Ванкувер Кэнакс6 : 2Даллас Старз
27.03.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Даллас Старз1 : 4Ванкувер Кэнакс
08.11.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Ванкувер Кэнакс6 : 3Даллас Старз
20.11.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Даллас Старз6 : 1Ванкувер Кэнакс
15.11.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Ванкувер Кэнакс2 : 4Даллас Старз
31.03.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Ванкувер Кэнакс3 : 2 БДаллас Старз
18.03.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Даллас Старз2 : 3 БВанкувер Кэнакс
03.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 1 : 10Ванкувер Кэнакс
01.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Ванкувер Кэнакс5 : 2
29.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Ванкувер Кэнакс3 : 4 ОТ
28.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Ванкувер Кэнакс5 : 0
25.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 2 : 3Ванкувер Кэнакс
03.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 4Даллас Старз
02.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 4Даллас Старз
31.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Даллас Старз5 : 3
27.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Даллас Старз1 : 4
25.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 1 : 4Даллас Старз
Турнирная таблица
НХЛ
КомандаИИВВОВБПБПОПШайбыОО% очков
1 Вегас Голден Найтс11 7 0 3 0 1 0 43-24 21 95.5
2 Бостон Брюинз11 7 1 1 0 1 1 36-21 19 86.4
3 Нью-Йорк Рейнджерс10 6 2 0 0 0 2 30-19 16 80.0
4 Лос-Анджелес Кингз11 7 0 0 2 0 2 47-33 16 72.7
5 Даллас Старз9 5 1 1 1 0 1 30-24 15 83.3
6 Ванкувер Кэнакс10 7 0 0 0 1 2 46-22 15 75.0
7 Детройт Ред Уингз12 6 1 0 0 1 4 45-37 15 62.5
8 Колорадо Эвеланш9 6 0 1 0 0 2 32-21 14 77.8
9 Нью-Джерси Дэвилз10 5 1 0 1 0 3 39-37 13 65.0
10 Тампа-Бэй Лайтнинг11 5 0 0 0 3 3 40-36 13 59.1
11 Нью-Йорк Айлендерс9 5 0 0 0 2 2 24-23 12 66.7
12 Анахайм Дакс10 3 3 0 0 0 4 33-30 12 60.0
13 Каролина Харрикейнз11 4 1 1 0 0 5 38-39 12 54.5
14 Виннипег Джетс11 4 1 0 1 1 4 36-39 12 54.5
15 Торонто Мэйпл Лифс11 3 1 1 1 1 4 36-37 12 54.5
16 Монреаль Канадиенс11 2 2 1 2 0 4 33-39 12 54.5
17 Баффало Сэйбрз12 5 1 0 0 0 6 39-38 12 50.0
18 Флорида Пантерз9 5 0 0 0 1 3 24-23 11 61.1
19 Сент-Луис Блюз10 4 0 1 1 0 4 25-28 11 55.0
20 Вашингтон Кэпиталз10 3 0 2 0 1 4 21-30 11 55.0
21 Аризона Койотс11 4 0 1 0 1 5 37-32 11 50.0
22 Филадельфия Флайерз12 5 0 0 0 1 6 37-39 11 45.8
23 Нэшвилл Предаторз11 4 1 0 0 0 6 32-32 10 45.5
24 Коламбус Блю Джекетс11 3 1 0 0 2 5 28-34 10 45.5
25 Сиэтл Кракен11 2 2 0 1 1 5 28-36 10 45.5
26 Оттава Сенаторз10 4 0 0 0 0 6 38-35 8 40.0
27 Миннесота Уайлд10 3 0 0 1 1 5 35-43 8 40.0
28 Питтсбург Пингвинз9 3 0 0 0 0 6 26-29 6 33.3
29 Чикаго Блэкхоукс9 2 1 0 0 0 6 19-32 6 33.3
30 Эдмонтон Ойлерз10 2 0 0 0 1 7 27-41 5 25.0
31 Калгари Флэймз10 2 0 0 1 0 7 22-38 5 25.0
32 Сан-Хосе Шаркс10 0 0 0 1 0 9 10-45 1 5.0
Восточная Конференция
КомандаИИВВОВБПБПОПШайбыОО% очков
1 Бостон Брюинз11 7 1 1 0 1 1 36-21 19 86.4
2 Нью-Йорк Рейнджерс10 6 2 0 0 0 2 30-19 16 80.0
3 Детройт Ред Уингз12 6 1 0 0 1 4 45-37 15 62.5
4 Нью-Джерси Дэвилз10 5 1 0 1 0 3 39-37 13 65.0
5 Тампа-Бэй Лайтнинг11 5 0 0 0 3 3 40-36 13 59.1
6 Нью-Йорк Айлендерс9 5 0 0 0 2 2 24-23 12 66.7
7 Каролина Харрикейнз11 4 1 1 0 0 5 38-39 12 54.5
8 Торонто Мэйпл Лифс11 3 1 1 1 1 4 36-37 12 54.5
9 Монреаль Канадиенс11 2 2 1 2 0 4 33-39 12 54.5
10 Баффало Сэйбрз12 5 1 0 0 0 6 39-38 12 50.0
11 Флорида Пантерз9 5 0 0 0 1 3 24-23 11 61.1
12 Вашингтон Кэпиталз10 3 0 2 0 1 4 21-30 11 55.0
13 Филадельфия Флайерз12 5 0 0 0 1 6 37-39 11 45.8
14 Коламбус Блю Джекетс11 3 1 0 0 2 5 28-34 10 45.5
15 Оттава Сенаторз10 4 0 0 0 0 6 38-35 8 40.0
16 Питтсбург Пингвинз9 3 0 0 0 0 6 26-29 6 33.3
Западная Конференция
КомандаИИВВОВБПБПОПШайбыОО% очков
1 Вегас Голден Найтс11 7 0 3 0 1 0 43-24 21 95.5
2 Лос-Анджелес Кингз11 7 0 0 2 0 2 47-33 16 72.7
3 Даллас Старз9 5 1 1 1 0 1 30-24 15 83.3
4 Ванкувер Кэнакс10 7 0 0 0 1 2 46-22 15 75.0
5 Колорадо Эвеланш9 6 0 1 0 0 2 32-21 14 77.8
6 Анахайм Дакс10 3 3 0 0 0 4 33-30 12 60.0
7 Виннипег Джетс11 4 1 0 1 1 4 36-39 12 54.5
8 Сент-Луис Блюз10 4 0 1 1 0 4 25-28 11 55.0
9 Аризона Койотс11 4 0 1 0 1 5 37-32 11 50.0
10 Нэшвилл Предаторз11 4 1 0 0 0 6 32-32 10 45.5
11 Сиэтл Кракен11 2 2 0 1 1 5 28-36 10 45.5
12 Миннесота Уайлд10 3 0 0 1 1 5 35-43 8 40.0
13 Чикаго Блэкхоукс9 2 1 0 0 0 6 19-32 6 33.3
14 Эдмонтон Ойлерз10 2 0 0 0 1 7 27-41 5 25.0
15 Калгари Флэймз10 2 0 0 1 0 7 22-38 5 25.0
16 Сан-Хосе Шаркс10 0 0 0 1 0 9 10-45 1 5.0
Столичный дивизион
КомандаИИВВОВБПБПОПШайбыОО% очков
1 Нью-Йорк Рейнджерс10 6 2 0 0 0 2 30-19 16 80.0
2 Нью-Джерси Дэвилз10 5 1 0 1 0 3 39-37 13 65.0
3 Нью-Йорк Айлендерс9 5 0 0 0 2 2 24-23 12 66.7
4 Каролина Харрикейнз11 4 1 1 0 0 5 38-39 12 54.5
5 Вашингтон Кэпиталз10 3 0 2 0 1 4 21-30 11 55.0
6 Филадельфия Флайерз12 5 0 0 0 1 6 37-39 11 45.8
7 Коламбус Блю Джекетс11 3 1 0 0 2 5 28-34 10 45.5
8 Питтсбург Пингвинз9 3 0 0 0 0 6 26-29 6 33.3
Атлантический дивизион
КомандаИИВВОВБПБПОПШайбыОО% очков
1 Бостон Брюинз11 7 1 1 0 1 1 36-21 19 86.4
2 Детройт Ред Уингз12 6 1 0 0 1 4 45-37 15 62.5
3 Тампа-Бэй Лайтнинг11 5 0 0 0 3 3 40-36 13 59.1
4 Торонто Мэйпл Лифс11 3 1 1 1 1 4 36-37 12 54.5
5 Монреаль Канадиенс11 2 2 1 2 0 4 33-39 12 54.5
6 Баффало Сэйбрз12 5 1 0 0 0 6 39-38 12 50.0
7 Флорида Пантерз9 5 0 0 0 1 3 24-23 11 61.1
8 Оттава Сенаторз10 4 0 0 0 0 6 38-35 8 40.0
Центральный дивизион
КомандаИИВВОВБПБПОПШайбыОО% очков
1 Даллас Старз9 5 1 1 1 0 1 30-24 15 83.3
2 Колорадо Эвеланш9 6 0 1 0 0 2 32-21 14 77.8
3 Виннипег Джетс11 4 1 0 1 1 4 36-39 12 54.5
4 Сент-Луис Блюз10 4 0 1 1 0 4 25-28 11 55.0
5 Аризона Койотс11 4 0 1 0 1 5 37-32 11 50.0
6 Нэшвилл Предаторз11 4 1 0 0 0 6 32-32 10 45.5
7 Миннесота Уайлд10 3 0 0 1 1 5 35-43 8 40.0
8 Чикаго Блэкхоукс9 2 1 0 0 0 6 19-32 6 33.3
Тихоокеанский дивизион
КомандаИИВВОВБПБПОПШайбыОО% очков
1 Вегас Голден Найтс11 7 0 3 0 1 0 43-24 21 95.5
2 Лос-Анджелес Кингз11 7 0 0 2 0 2 47-33 16 72.7
3 Ванкувер Кэнакс10 7 0 0 0 1 2 46-22 15 75.0
4 Анахайм Дакс10 3 3 0 0 0 4 33-30 12 60.0
5 Сиэтл Кракен11 2 2 0 1 1 5 28-36 10 45.5
6 Эдмонтон Ойлерз10 2 0 0 0 1 7 27-41 5 25.0
7 Калгари Флэймз10 2 0 0 1 0 7 22-38 5 25.0
8 Сан-Хосе Шаркс10 0 0 0 1 0 9 10-45 1 5.0

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2023
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close