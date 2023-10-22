Сан-Хосе Шаркс - Питтсбург Пингвинз 05 Ноября прямая трансляция
Стадион: Эс-Эй-Пи-центр (Сан-Хосе, США), вместимость: 17562
05 Ноября 2023 года в 05:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Сан-Хосе Шаркс - Питтсбург Пингвинз, которое состоится 05 Ноября 2023 года в 05:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Эс-Эй-Пи-центр (Сан-Хосе, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
|29
|вр
|Маккензи Блэквуд
|36
|вр
|Каапо Кяхкёнен
|6
|зщ
|Тай Эмберсон
|38
|зщ
|Марио Ферраро
|4
|зщ
|Кайл Берроуз
|44
|зщ
|Марк-Эдуар Власик
|84
|зщ
|Ян Рутта
|83
|зщ
|Никита Охотюк
|9
|зщ
|Джейкоб Макдональд
|10
|нп
|Энтони Дюклер
|48
|нп
|Томаш Гертл
|20
|нп
|Фабиан Зеттерлунд
|11
|нп
|Люк Канин
|64
|нп
|Микаэль Гранлунд
|72
|нп
|Вильям Эклунд
|68
|нп
|Майк Хоффман
|7
|нп
|Нико Штурм
|18
|нп
|Филип Задина
|22
|нп
|Райан Карпентер
|54
|нп
|Дживани Смит
|35
|вр
|Тристан Джерри
|45
|вр
|Магнус Хелльберг
|58
|зщ
|Крис Летанг
|27
|зщ
|Райан Грейвз
|65
|зщ
|Эрик Карлссон
|28
|зщ
|Маркус Петтерссон
|2
|зщ
|Чад Руведел
|5
|зщ
|Райан Ши
|17
|нп
|Брайан Раст
|87
|нп
|Сидни Кросби
|59
|нп
|Джейк Гюнцель
|67
|нп
|Рикард Ракелль
|71
|нп
|Евгений Малкин
|19
|нп
|Райлли Смит
|63
|нп
|Радим Зогорна
|20
|нп
|Ларс Эллер
|10
|нп
|Дрю О'Коннор
|13
|нп
|Винни Хиностроза
|55
|нп
|Ноэль Аччари
|83
|нп
|Мэтт Ньето
Главные тренеры
|Дэвид Куинн
|Майк Салливан
История личных встреч
|15.02.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 3
|29.01.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 6
|16.01.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 2 ОТ
|02.01.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|8 : 5
|01.03.2020
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 0
|03.01.2020
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3 ОТ
|22.02.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|0 : 4
|16.01.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 2
|31.01.2018
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 2
|21.01.2018
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 1
|03.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 10
|30.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 1
|28.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 0
|27.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 0
|25.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 1
|31.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4
|29.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 5
|27.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 0
|25.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 4
|22.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 2
Турнирная таблица
НХЛ
|№
|Команда
|ИИ
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|ОО
|% очков
|1
|Вегас Голден Найтс
|11
|7
|0
|3
|0
|1
|0
|43-24
|21
|95.5
|2
|Бостон Брюинз
|11
|7
|1
|1
|0
|1
|1
|36-21
|19
|86.4
|3
|Нью-Йорк Рейнджерс
|10
|6
|2
|0
|0
|0
|2
|30-19
|16
|80.0
|4
|Лос-Анджелес Кингз
|11
|7
|0
|0
|2
|0
|2
|47-33
|16
|72.7
|5
|Даллас Старз
|9
|5
|1
|1
|1
|0
|1
|30-24
|15
|83.3
|6
|Ванкувер Кэнакс
|10
|7
|0
|0
|0
|1
|2
|46-22
|15
|75.0
|7
|Детройт Ред Уингз
|12
|6
|1
|0
|0
|1
|4
|45-37
|15
|62.5
|8
|Колорадо Эвеланш
|9
|6
|0
|1
|0
|0
|2
|32-21
|14
|77.8
|9
|Нью-Джерси Дэвилз
|10
|5
|1
|0
|1
|0
|3
|39-37
|13
|65.0
|10
|Тампа-Бэй Лайтнинг
|11
|5
|0
|0
|0
|3
|3
|40-36
|13
|59.1
|11
|Нью-Йорк Айлендерс
|9
|5
|0
|0
|0
|2
|2
|24-23
|12
|66.7
|12
|Анахайм Дакс
|10
|3
|3
|0
|0
|0
|4
|33-30
|12
|60.0
|13
|Каролина Харрикейнз
|11
|4
|1
|1
|0
|0
|5
|38-39
|12
|54.5
|14
|Виннипег Джетс
|11
|4
|1
|0
|1
|1
|4
|36-39
|12
|54.5
|15
|Торонто Мэйпл Лифс
|11
|3
|1
|1
|1
|1
|4
|36-37
|12
|54.5
|16
|Монреаль Канадиенс
|11
|2
|2
|1
|2
|0
|4
|33-39
|12
|54.5
|17
|Баффало Сэйбрз
|12
|5
|1
|0
|0
|0
|6
|39-38
|12
|50.0
|18
|Флорида Пантерз
|9
|5
|0
|0
|0
|1
|3
|24-23
|11
|61.1
|19
|Сент-Луис Блюз
|10
|4
|0
|1
|1
|0
|4
|25-28
|11
|55.0
|20
|Вашингтон Кэпиталз
|10
|3
|0
|2
|0
|1
|4
|21-30
|11
|55.0
|21
|Аризона Койотс
|11
|4
|0
|1
|0
|1
|5
|37-32
|11
|50.0
|22
|Филадельфия Флайерз
|12
|5
|0
|0
|0
|1
|6
|37-39
|11
|45.8
|23
|Нэшвилл Предаторз
|11
|4
|1
|0
|0
|0
|6
|32-32
|10
|45.5
|24
|Коламбус Блю Джекетс
|11
|3
|1
|0
|0
|2
|5
|28-34
|10
|45.5
|25
|Сиэтл Кракен
|11
|2
|2
|0
|1
|1
|5
|28-36
|10
|45.5
|26
|Оттава Сенаторз
|10
|4
|0
|0
|0
|0
|6
|38-35
|8
|40.0
|27
|Миннесота Уайлд
|10
|3
|0
|0
|1
|1
|5
|35-43
|8
|40.0
|28
|Питтсбург Пингвинз
|9
|3
|0
|0
|0
|0
|6
|26-29
|6
|33.3
|29
|Чикаго Блэкхоукс
|9
|2
|1
|0
|0
|0
|6
|19-32
|6
|33.3
|30
|Эдмонтон Ойлерз
|10
|2
|0
|0
|0
|1
|7
|27-41
|5
|25.0
|31
|Калгари Флэймз
|10
|2
|0
|0
|1
|0
|7
|22-38
|5
|25.0
|32
|Сан-Хосе Шаркс
|10
|0
|0
|0
|1
|0
|9
|10-45
|1
|5.0
Восточная Конференция
|№
|Команда
|ИИ
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|ОО
|% очков
|1
|Бостон Брюинз
|11
|7
|1
|1
|0
|1
|1
|36-21
|19
|86.4
|2
|Нью-Йорк Рейнджерс
|10
|6
|2
|0
|0
|0
|2
|30-19
|16
|80.0
|3
|Детройт Ред Уингз
|12
|6
|1
|0
|0
|1
|4
|45-37
|15
|62.5
|4
|Нью-Джерси Дэвилз
|10
|5
|1
|0
|1
|0
|3
|39-37
|13
|65.0
|5
|Тампа-Бэй Лайтнинг
|11
|5
|0
|0
|0
|3
|3
|40-36
|13
|59.1
|6
|Нью-Йорк Айлендерс
|9
|5
|0
|0
|0
|2
|2
|24-23
|12
|66.7
|7
|Каролина Харрикейнз
|11
|4
|1
|1
|0
|0
|5
|38-39
|12
|54.5
|8
|Торонто Мэйпл Лифс
|11
|3
|1
|1
|1
|1
|4
|36-37
|12
|54.5
|9
|Монреаль Канадиенс
|11
|2
|2
|1
|2
|0
|4
|33-39
|12
|54.5
|10
|Баффало Сэйбрз
|12
|5
|1
|0
|0
|0
|6
|39-38
|12
|50.0
|11
|Флорида Пантерз
|9
|5
|0
|0
|0
|1
|3
|24-23
|11
|61.1
|12
|Вашингтон Кэпиталз
|10
|3
|0
|2
|0
|1
|4
|21-30
|11
|55.0
|13
|Филадельфия Флайерз
|12
|5
|0
|0
|0
|1
|6
|37-39
|11
|45.8
|14
|Коламбус Блю Джекетс
|11
|3
|1
|0
|0
|2
|5
|28-34
|10
|45.5
|15
|Оттава Сенаторз
|10
|4
|0
|0
|0
|0
|6
|38-35
|8
|40.0
|16
|Питтсбург Пингвинз
|9
|3
|0
|0
|0
|0
|6
|26-29
|6
|33.3
Западная Конференция
|№
|Команда
|ИИ
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|ОО
|% очков
|1
|Вегас Голден Найтс
|11
|7
|0
|3
|0
|1
|0
|43-24
|21
|95.5
|2
|Лос-Анджелес Кингз
|11
|7
|0
|0
|2
|0
|2
|47-33
|16
|72.7
|3
|Даллас Старз
|9
|5
|1
|1
|1
|0
|1
|30-24
|15
|83.3
|4
|Ванкувер Кэнакс
|10
|7
|0
|0
|0
|1
|2
|46-22
|15
|75.0
|5
|Колорадо Эвеланш
|9
|6
|0
|1
|0
|0
|2
|32-21
|14
|77.8
|6
|Анахайм Дакс
|10
|3
|3
|0
|0
|0
|4
|33-30
|12
|60.0
|7
|Виннипег Джетс
|11
|4
|1
|0
|1
|1
|4
|36-39
|12
|54.5
|8
|Сент-Луис Блюз
|10
|4
|0
|1
|1
|0
|4
|25-28
|11
|55.0
|9
|Аризона Койотс
|11
|4
|0
|1
|0
|1
|5
|37-32
|11
|50.0
|10
|Нэшвилл Предаторз
|11
|4
|1
|0
|0
|0
|6
|32-32
|10
|45.5
|11
|Сиэтл Кракен
|11
|2
|2
|0
|1
|1
|5
|28-36
|10
|45.5
|12
|Миннесота Уайлд
|10
|3
|0
|0
|1
|1
|5
|35-43
|8
|40.0
|13
|Чикаго Блэкхоукс
|9
|2
|1
|0
|0
|0
|6
|19-32
|6
|33.3
|14
|Эдмонтон Ойлерз
|10
|2
|0
|0
|0
|1
|7
|27-41
|5
|25.0
|15
|Калгари Флэймз
|10
|2
|0
|0
|1
|0
|7
|22-38
|5
|25.0
|16
|Сан-Хосе Шаркс
|10
|0
|0
|0
|1
|0
|9
|10-45
|1
|5.0
Столичный дивизион
|№
|Команда
|ИИ
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|ОО
|% очков
|1
|Нью-Йорк Рейнджерс
|10
|6
|2
|0
|0
|0
|2
|30-19
|16
|80.0
|2
|Нью-Джерси Дэвилз
|10
|5
|1
|0
|1
|0
|3
|39-37
|13
|65.0
|3
|Нью-Йорк Айлендерс
|9
|5
|0
|0
|0
|2
|2
|24-23
|12
|66.7
|4
|Каролина Харрикейнз
|11
|4
|1
|1
|0
|0
|5
|38-39
|12
|54.5
|5
|Вашингтон Кэпиталз
|10
|3
|0
|2
|0
|1
|4
|21-30
|11
|55.0
|6
|Филадельфия Флайерз
|12
|5
|0
|0
|0
|1
|6
|37-39
|11
|45.8
|7
|Коламбус Блю Джекетс
|11
|3
|1
|0
|0
|2
|5
|28-34
|10
|45.5
|8
|Питтсбург Пингвинз
|9
|3
|0
|0
|0
|0
|6
|26-29
|6
|33.3
Атлантический дивизион
|№
|Команда
|ИИ
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|ОО
|% очков
|1
|Бостон Брюинз
|11
|7
|1
|1
|0
|1
|1
|36-21
|19
|86.4
|2
|Детройт Ред Уингз
|12
|6
|1
|0
|0
|1
|4
|45-37
|15
|62.5
|3
|Тампа-Бэй Лайтнинг
|11
|5
|0
|0
|0
|3
|3
|40-36
|13
|59.1
|4
|Торонто Мэйпл Лифс
|11
|3
|1
|1
|1
|1
|4
|36-37
|12
|54.5
|5
|Монреаль Канадиенс
|11
|2
|2
|1
|2
|0
|4
|33-39
|12
|54.5
|6
|Баффало Сэйбрз
|12
|5
|1
|0
|0
|0
|6
|39-38
|12
|50.0
|7
|Флорида Пантерз
|9
|5
|0
|0
|0
|1
|3
|24-23
|11
|61.1
|8
|Оттава Сенаторз
|10
|4
|0
|0
|0
|0
|6
|38-35
|8
|40.0
Центральный дивизион
|№
|Команда
|ИИ
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|ОО
|% очков
|1
|Даллас Старз
|9
|5
|1
|1
|1
|0
|1
|30-24
|15
|83.3
|2
|Колорадо Эвеланш
|9
|6
|0
|1
|0
|0
|2
|32-21
|14
|77.8
|3
|Виннипег Джетс
|11
|4
|1
|0
|1
|1
|4
|36-39
|12
|54.5
|4
|Сент-Луис Блюз
|10
|4
|0
|1
|1
|0
|4
|25-28
|11
|55.0
|5
|Аризона Койотс
|11
|4
|0
|1
|0
|1
|5
|37-32
|11
|50.0
|6
|Нэшвилл Предаторз
|11
|4
|1
|0
|0
|0
|6
|32-32
|10
|45.5
|7
|Миннесота Уайлд
|10
|3
|0
|0
|1
|1
|5
|35-43
|8
|40.0
|8
|Чикаго Блэкхоукс
|9
|2
|1
|0
|0
|0
|6
|19-32
|6
|33.3
Тихоокеанский дивизион
|№
|Команда
|ИИ
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|ОО
|% очков
|1
|Вегас Голден Найтс
|11
|7
|0
|3
|0
|1
|0
|43-24
|21
|95.5
|2
|Лос-Анджелес Кингз
|11
|7
|0
|0
|2
|0
|2
|47-33
|16
|72.7
|3
|Ванкувер Кэнакс
|10
|7
|0
|0
|0
|1
|2
|46-22
|15
|75.0
|4
|Анахайм Дакс
|10
|3
|3
|0
|0
|0
|4
|33-30
|12
|60.0
|5
|Сиэтл Кракен
|11
|2
|2
|0
|1
|1
|5
|28-36
|10
|45.5
|6
|Эдмонтон Ойлерз
|10
|2
|0
|0
|0
|1
|7
|27-41
|5
|25.0
|7
|Калгари Флэймз
|10
|2
|0
|0
|1
|0
|7
|22-38
|5
|25.0
|8
|Сан-Хосе Шаркс
|10
|0
|0
|0
|1
|0
|9
|10-45
|1
|5.0