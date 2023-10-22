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Сан-Хосе Шаркс - Питтсбург Пингвинз 05 Ноября прямая трансляция

Стадион: Эс-Эй-Пи-центр (Сан-Хосе, США), вместимость: 17562
05 Ноября 2023 года в 05:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Сан-Хосе Шаркс
Питтсбург Пингвинз

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Сан-Хосе Шаркс - Питтсбург Пингвинз, которое состоится 05 Ноября 2023 года в 05:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Эс-Эй-Пи-центр (Сан-Хосе, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
29КанадаврМаккензи Блэквуд
36ФинляндияврКаапо Кяхкёнен
6СШАзщТай Эмберсон
38КанадазщМарио Ферраро
4КанадазщКайл Берроуз
44КанадазщМарк-Эдуар Власик
84ЧехиязщЯн Рутта
83РоссиязщНикита Охотюк
9СШАзщДжейкоб Макдональд
10КанаданпЭнтони Дюклер
48ЧехиянпТомаш Гертл
20ШвециянпФабиан Зеттерлунд
11СШАнпЛюк Канин
64ФинляндиянпМикаэль Гранлунд
72ШвециянпВильям Эклунд
68КанаданпМайк Хоффман
7ГерманиянпНико Штурм
18ЧехиянпФилип Задина
22СШАнпРайан Карпентер
54КанаданпДживани Смит
35КанадаврТристан Джерри
45ШвецияврМагнус Хелльберг
58КанадазщКрис Летанг
27КанадазщРайан Грейвз
65ШвециязщЭрик Карлссон
28ШвециязщМаркус Петтерссон
2СШАзщЧад Руведел
5СШАзщРайан Ши
17СШАнпБрайан Раст
87КанаданпСидни Кросби
59СШАнпДжейк Гюнцель
67ШвециянпРикард Ракелль
71РоссиянпЕвгений Малкин
19КанаданпРайлли Смит
63ЧехиянпРадим Зогорна
20ДаниянпЛарс Эллер
10СШАнпДрю О'Коннор
13СШАнпВинни Хиностроза
55СШАнпНоэль Аччари
83СШАнпМэтт Ньето
Главные тренеры
СШАДэвид Куинн
СШАМайк Салливан
История личных встреч
15.02.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Сан-Хосе Шаркс1 : 3Питтсбург Пингвинз
29.01.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Питтсбург Пингвинз4 : 6Сан-Хосе Шаркс
16.01.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Сан-Хосе Шаркс1 : 2 ОТПиттсбург Пингвинз
02.01.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Питтсбург Пингвинз8 : 5Сан-Хосе Шаркс
01.03.2020 НХЛ - регулярный чемпионат Сан-Хосе Шаркс5 : 0Питтсбург Пингвинз
03.01.2020 НХЛ - регулярный чемпионат Питтсбург Пингвинз2 : 3 ОТСан-Хосе Шаркс
22.02.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Питтсбург Пингвинз0 : 4Сан-Хосе Шаркс
16.01.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Сан-Хосе Шаркс5 : 2Питтсбург Пингвинз
31.01.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Питтсбург Пингвинз5 : 2Сан-Хосе Шаркс
21.01.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Сан-Хосе Шаркс2 : 1Питтсбург Пингвинз
03.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Сан-Хосе Шаркс1 : 10
30.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 1Сан-Хосе Шаркс
28.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 0Сан-Хосе Шаркс
27.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 6 : 0Сан-Хосе Шаркс
25.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 1Сан-Хосе Шаркс
31.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Питтсбург Пингвинз3 : 4
29.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Питтсбург Пингвинз2 : 5
27.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Питтсбург Пингвинз4 : 0
25.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Питтсбург Пингвинз1 : 4
22.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 2Питтсбург Пингвинз
Турнирная таблица
НХЛ
КомандаИИВВОВБПБПОПШайбыОО% очков
1 Вегас Голден Найтс11 7 0 3 0 1 0 43-24 21 95.5
2 Бостон Брюинз11 7 1 1 0 1 1 36-21 19 86.4
3 Нью-Йорк Рейнджерс10 6 2 0 0 0 2 30-19 16 80.0
4 Лос-Анджелес Кингз11 7 0 0 2 0 2 47-33 16 72.7
5 Даллас Старз9 5 1 1 1 0 1 30-24 15 83.3
6 Ванкувер Кэнакс10 7 0 0 0 1 2 46-22 15 75.0
7 Детройт Ред Уингз12 6 1 0 0 1 4 45-37 15 62.5
8 Колорадо Эвеланш9 6 0 1 0 0 2 32-21 14 77.8
9 Нью-Джерси Дэвилз10 5 1 0 1 0 3 39-37 13 65.0
10 Тампа-Бэй Лайтнинг11 5 0 0 0 3 3 40-36 13 59.1
11 Нью-Йорк Айлендерс9 5 0 0 0 2 2 24-23 12 66.7
12 Анахайм Дакс10 3 3 0 0 0 4 33-30 12 60.0
13 Каролина Харрикейнз11 4 1 1 0 0 5 38-39 12 54.5
14 Виннипег Джетс11 4 1 0 1 1 4 36-39 12 54.5
15 Торонто Мэйпл Лифс11 3 1 1 1 1 4 36-37 12 54.5
16 Монреаль Канадиенс11 2 2 1 2 0 4 33-39 12 54.5
17 Баффало Сэйбрз12 5 1 0 0 0 6 39-38 12 50.0
18 Флорида Пантерз9 5 0 0 0 1 3 24-23 11 61.1
19 Сент-Луис Блюз10 4 0 1 1 0 4 25-28 11 55.0
20 Вашингтон Кэпиталз10 3 0 2 0 1 4 21-30 11 55.0
21 Аризона Койотс11 4 0 1 0 1 5 37-32 11 50.0
22 Филадельфия Флайерз12 5 0 0 0 1 6 37-39 11 45.8
23 Нэшвилл Предаторз11 4 1 0 0 0 6 32-32 10 45.5
24 Коламбус Блю Джекетс11 3 1 0 0 2 5 28-34 10 45.5
25 Сиэтл Кракен11 2 2 0 1 1 5 28-36 10 45.5
26 Оттава Сенаторз10 4 0 0 0 0 6 38-35 8 40.0
27 Миннесота Уайлд10 3 0 0 1 1 5 35-43 8 40.0
28 Питтсбург Пингвинз9 3 0 0 0 0 6 26-29 6 33.3
29 Чикаго Блэкхоукс9 2 1 0 0 0 6 19-32 6 33.3
30 Эдмонтон Ойлерз10 2 0 0 0 1 7 27-41 5 25.0
31 Калгари Флэймз10 2 0 0 1 0 7 22-38 5 25.0
32 Сан-Хосе Шаркс10 0 0 0 1 0 9 10-45 1 5.0
Восточная Конференция
КомандаИИВВОВБПБПОПШайбыОО% очков
1 Бостон Брюинз11 7 1 1 0 1 1 36-21 19 86.4
2 Нью-Йорк Рейнджерс10 6 2 0 0 0 2 30-19 16 80.0
3 Детройт Ред Уингз12 6 1 0 0 1 4 45-37 15 62.5
4 Нью-Джерси Дэвилз10 5 1 0 1 0 3 39-37 13 65.0
5 Тампа-Бэй Лайтнинг11 5 0 0 0 3 3 40-36 13 59.1
6 Нью-Йорк Айлендерс9 5 0 0 0 2 2 24-23 12 66.7
7 Каролина Харрикейнз11 4 1 1 0 0 5 38-39 12 54.5
8 Торонто Мэйпл Лифс11 3 1 1 1 1 4 36-37 12 54.5
9 Монреаль Канадиенс11 2 2 1 2 0 4 33-39 12 54.5
10 Баффало Сэйбрз12 5 1 0 0 0 6 39-38 12 50.0
11 Флорида Пантерз9 5 0 0 0 1 3 24-23 11 61.1
12 Вашингтон Кэпиталз10 3 0 2 0 1 4 21-30 11 55.0
13 Филадельфия Флайерз12 5 0 0 0 1 6 37-39 11 45.8
14 Коламбус Блю Джекетс11 3 1 0 0 2 5 28-34 10 45.5
15 Оттава Сенаторз10 4 0 0 0 0 6 38-35 8 40.0
16 Питтсбург Пингвинз9 3 0 0 0 0 6 26-29 6 33.3
Западная Конференция
КомандаИИВВОВБПБПОПШайбыОО% очков
1 Вегас Голден Найтс11 7 0 3 0 1 0 43-24 21 95.5
2 Лос-Анджелес Кингз11 7 0 0 2 0 2 47-33 16 72.7
3 Даллас Старз9 5 1 1 1 0 1 30-24 15 83.3
4 Ванкувер Кэнакс10 7 0 0 0 1 2 46-22 15 75.0
5 Колорадо Эвеланш9 6 0 1 0 0 2 32-21 14 77.8
6 Анахайм Дакс10 3 3 0 0 0 4 33-30 12 60.0
7 Виннипег Джетс11 4 1 0 1 1 4 36-39 12 54.5
8 Сент-Луис Блюз10 4 0 1 1 0 4 25-28 11 55.0
9 Аризона Койотс11 4 0 1 0 1 5 37-32 11 50.0
10 Нэшвилл Предаторз11 4 1 0 0 0 6 32-32 10 45.5
11 Сиэтл Кракен11 2 2 0 1 1 5 28-36 10 45.5
12 Миннесота Уайлд10 3 0 0 1 1 5 35-43 8 40.0
13 Чикаго Блэкхоукс9 2 1 0 0 0 6 19-32 6 33.3
14 Эдмонтон Ойлерз10 2 0 0 0 1 7 27-41 5 25.0
15 Калгари Флэймз10 2 0 0 1 0 7 22-38 5 25.0
16 Сан-Хосе Шаркс10 0 0 0 1 0 9 10-45 1 5.0
Столичный дивизион
КомандаИИВВОВБПБПОПШайбыОО% очков
1 Нью-Йорк Рейнджерс10 6 2 0 0 0 2 30-19 16 80.0
2 Нью-Джерси Дэвилз10 5 1 0 1 0 3 39-37 13 65.0
3 Нью-Йорк Айлендерс9 5 0 0 0 2 2 24-23 12 66.7
4 Каролина Харрикейнз11 4 1 1 0 0 5 38-39 12 54.5
5 Вашингтон Кэпиталз10 3 0 2 0 1 4 21-30 11 55.0
6 Филадельфия Флайерз12 5 0 0 0 1 6 37-39 11 45.8
7 Коламбус Блю Джекетс11 3 1 0 0 2 5 28-34 10 45.5
8 Питтсбург Пингвинз9 3 0 0 0 0 6 26-29 6 33.3
Атлантический дивизион
КомандаИИВВОВБПБПОПШайбыОО% очков
1 Бостон Брюинз11 7 1 1 0 1 1 36-21 19 86.4
2 Детройт Ред Уингз12 6 1 0 0 1 4 45-37 15 62.5
3 Тампа-Бэй Лайтнинг11 5 0 0 0 3 3 40-36 13 59.1
4 Торонто Мэйпл Лифс11 3 1 1 1 1 4 36-37 12 54.5
5 Монреаль Канадиенс11 2 2 1 2 0 4 33-39 12 54.5
6 Баффало Сэйбрз12 5 1 0 0 0 6 39-38 12 50.0
7 Флорида Пантерз9 5 0 0 0 1 3 24-23 11 61.1
8 Оттава Сенаторз10 4 0 0 0 0 6 38-35 8 40.0
Центральный дивизион
КомандаИИВВОВБПБПОПШайбыОО% очков
1 Даллас Старз9 5 1 1 1 0 1 30-24 15 83.3
2 Колорадо Эвеланш9 6 0 1 0 0 2 32-21 14 77.8
3 Виннипег Джетс11 4 1 0 1 1 4 36-39 12 54.5
4 Сент-Луис Блюз10 4 0 1 1 0 4 25-28 11 55.0
5 Аризона Койотс11 4 0 1 0 1 5 37-32 11 50.0
6 Нэшвилл Предаторз11 4 1 0 0 0 6 32-32 10 45.5
7 Миннесота Уайлд10 3 0 0 1 1 5 35-43 8 40.0
8 Чикаго Блэкхоукс9 2 1 0 0 0 6 19-32 6 33.3
Тихоокеанский дивизион
КомандаИИВВОВБПБПОПШайбыОО% очков
1 Вегас Голден Найтс11 7 0 3 0 1 0 43-24 21 95.5
2 Лос-Анджелес Кингз11 7 0 0 2 0 2 47-33 16 72.7
3 Ванкувер Кэнакс10 7 0 0 0 1 2 46-22 15 75.0
4 Анахайм Дакс10 3 3 0 0 0 4 33-30 12 60.0
5 Сиэтл Кракен11 2 2 0 1 1 5 28-36 10 45.5
6 Эдмонтон Ойлерз10 2 0 0 0 1 7 27-41 5 25.0
7 Калгари Флэймз10 2 0 0 1 0 7 22-38 5 25.0
8 Сан-Хосе Шаркс10 0 0 0 1 0 9 10-45 1 5.0

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