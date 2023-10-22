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Вегас Голден Найтс - Колорадо Эвеланш 05 Ноября прямая трансляция

Стадион: Ти-Мобайл Арена (Парадайс, США), вместимость: 18702
05 Ноября 2023 года в 05:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Вегас Голден Найтс
Колорадо Эвеланш

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Вегас Голден Найтс - Колорадо Эвеланш, которое состоится 05 Ноября 2023 года в 05:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Ти-Мобайл Арена (Парадайс, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Колорадо Эвеланш
Денвер
33КанадаврЭдин Хилл
36КанадаврЛоган Томпсон
27КанадазщШи Теодор
3КанадазщБрейден Макнэбб
17КанадазщБен Хаттон
94КанадазщБрейден Пахал
7КанадазщАлекс Пьетранджело
23СШАзщАлек Мартинес
20КанаданпЧандлер Стивенсон
43СШАнпПол Коттер
22КанаданпМайкл Амадио
49РоссиянпИван Барбашёв
9СШАнпДжек Айкел
81КанаданпДжонатан Маршессо
71ШвециянпВильям Карлссон
16РоссиянпПавел Дорофеев
55КанаданпКиган Колесар
21КанаданпБретт Хауден
46ДаниянпЙонас Рённбьерг
61КанаданпМарк Стоун
40РоссияврАлександр Георгиев
50РоссияврИван Просветов
56КанадазщКёртис Макдермид
42КанадазщДжош Мэнсон
3СШАзщДжек Джонсон
4КанадазщБоуэн Байрэм
8КанадазщКейл Макар
7КанадазщДевон Тэйвз
49КанадазщСамуэль Жирар
12КанаданпРайан Джохансен
90СловакиянпТомаш Татар
25КанаданпЛоган О'Коннор
20СШАнпРосс Колтон
28СШАнпМайлз Вуд
11КанаданпЭндрю Кольяно
13РоссиянпВалерий Ничушкин
62ФинляндиянпАрттури Лехконен
96ФинляндиянпМикко Рантанен
29КанаданпНатан Маккиннон
22ШвециянпФредрик Олофссон
Главные тренеры
КанадаБрюс Кэссиди
КанадаДжаред Беднар
История личных встреч
06.10.2023 НХЛ - предсезонные матчи Вегас Голден Найтс4 : 3Колорадо Эвеланш
26.09.2023 НХЛ - предсезонные матчи Колорадо Эвеланш3 : 2Вегас Голден Найтс
28.02.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Колорадо Эвеланш3 : 0Вегас Голден Найтс
03.01.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Колорадо Эвеланш2 : 3Вегас Голден Найтс
23.10.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Вегас Голден Найтс2 : 3Колорадо Эвеланш
29.09.2022 НХЛ - предсезонные матчи НХЛ - предсезонные матчи Вегас Голден Найтс7 : 1Колорадо Эвеланш
26.09.2022 НХЛ - предсезонные матчи НХЛ - предсезонные матчи Колорадо Эвеланш3 : 1Вегас Голден Найтс
27.02.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Вегас Голден Найтс2 : 3Колорадо Эвеланш
17.02.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Вегас Голден Найтс0 : 2Колорадо Эвеланш
27.10.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Колорадо Эвеланш1 : 3Вегас Голден Найтс
03.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Вегас Голден Найтс5 : 2
31.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Вегас Голден Найтс3 : 2 Б
29.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 4 БВегас Голден Найтс
28.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Вегас Голден Найтс3 : 4 ОТ
25.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Вегас Голден Найтс3 : 2
02.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Колорадо Эвеланш4 : 1
29.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 0Колорадо Эвеланш
27.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 0Колорадо Эвеланш
25.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 7Колорадо Эвеланш
22.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Колорадо Эвеланш6 : 4
Турнирная таблица
НХЛ
КомандаИИВВОВБПБПОПШайбыОО% очков
1 Вегас Голден Найтс11 7 0 3 0 1 0 43-24 21 95.5
2 Бостон Брюинз11 7 1 1 0 1 1 36-21 19 86.4
3 Нью-Йорк Рейнджерс10 6 2 0 0 0 2 30-19 16 80.0
4 Лос-Анджелес Кингз11 7 0 0 2 0 2 47-33 16 72.7
5 Даллас Старз9 5 1 1 1 0 1 30-24 15 83.3
6 Ванкувер Кэнакс10 7 0 0 0 1 2 46-22 15 75.0
7 Детройт Ред Уингз12 6 1 0 0 1 4 45-37 15 62.5
8 Колорадо Эвеланш9 6 0 1 0 0 2 32-21 14 77.8
9 Нью-Джерси Дэвилз10 5 1 0 1 0 3 39-37 13 65.0
10 Тампа-Бэй Лайтнинг11 5 0 0 0 3 3 40-36 13 59.1
11 Нью-Йорк Айлендерс9 5 0 0 0 2 2 24-23 12 66.7
12 Анахайм Дакс10 3 3 0 0 0 4 33-30 12 60.0
13 Каролина Харрикейнз11 4 1 1 0 0 5 38-39 12 54.5
14 Виннипег Джетс11 4 1 0 1 1 4 36-39 12 54.5
15 Торонто Мэйпл Лифс11 3 1 1 1 1 4 36-37 12 54.5
16 Монреаль Канадиенс11 2 2 1 2 0 4 33-39 12 54.5
17 Баффало Сэйбрз12 5 1 0 0 0 6 39-38 12 50.0
18 Флорида Пантерз9 5 0 0 0 1 3 24-23 11 61.1
19 Сент-Луис Блюз10 4 0 1 1 0 4 25-28 11 55.0
20 Вашингтон Кэпиталз10 3 0 2 0 1 4 21-30 11 55.0
21 Аризона Койотс11 4 0 1 0 1 5 37-32 11 50.0
22 Филадельфия Флайерз12 5 0 0 0 1 6 37-39 11 45.8
23 Нэшвилл Предаторз11 4 1 0 0 0 6 32-32 10 45.5
24 Коламбус Блю Джекетс11 3 1 0 0 2 5 28-34 10 45.5
25 Сиэтл Кракен11 2 2 0 1 1 5 28-36 10 45.5
26 Оттава Сенаторз10 4 0 0 0 0 6 38-35 8 40.0
27 Миннесота Уайлд10 3 0 0 1 1 5 35-43 8 40.0
28 Питтсбург Пингвинз9 3 0 0 0 0 6 26-29 6 33.3
29 Чикаго Блэкхоукс9 2 1 0 0 0 6 19-32 6 33.3
30 Эдмонтон Ойлерз10 2 0 0 0 1 7 27-41 5 25.0
31 Калгари Флэймз10 2 0 0 1 0 7 22-38 5 25.0
32 Сан-Хосе Шаркс10 0 0 0 1 0 9 10-45 1 5.0
Восточная Конференция
КомандаИИВВОВБПБПОПШайбыОО% очков
1 Бостон Брюинз11 7 1 1 0 1 1 36-21 19 86.4
2 Нью-Йорк Рейнджерс10 6 2 0 0 0 2 30-19 16 80.0
3 Детройт Ред Уингз12 6 1 0 0 1 4 45-37 15 62.5
4 Нью-Джерси Дэвилз10 5 1 0 1 0 3 39-37 13 65.0
5 Тампа-Бэй Лайтнинг11 5 0 0 0 3 3 40-36 13 59.1
6 Нью-Йорк Айлендерс9 5 0 0 0 2 2 24-23 12 66.7
7 Каролина Харрикейнз11 4 1 1 0 0 5 38-39 12 54.5
8 Торонто Мэйпл Лифс11 3 1 1 1 1 4 36-37 12 54.5
9 Монреаль Канадиенс11 2 2 1 2 0 4 33-39 12 54.5
10 Баффало Сэйбрз12 5 1 0 0 0 6 39-38 12 50.0
11 Флорида Пантерз9 5 0 0 0 1 3 24-23 11 61.1
12 Вашингтон Кэпиталз10 3 0 2 0 1 4 21-30 11 55.0
13 Филадельфия Флайерз12 5 0 0 0 1 6 37-39 11 45.8
14 Коламбус Блю Джекетс11 3 1 0 0 2 5 28-34 10 45.5
15 Оттава Сенаторз10 4 0 0 0 0 6 38-35 8 40.0
16 Питтсбург Пингвинз9 3 0 0 0 0 6 26-29 6 33.3
Западная Конференция
КомандаИИВВОВБПБПОПШайбыОО% очков
1 Вегас Голден Найтс11 7 0 3 0 1 0 43-24 21 95.5
2 Лос-Анджелес Кингз11 7 0 0 2 0 2 47-33 16 72.7
3 Даллас Старз9 5 1 1 1 0 1 30-24 15 83.3
4 Ванкувер Кэнакс10 7 0 0 0 1 2 46-22 15 75.0
5 Колорадо Эвеланш9 6 0 1 0 0 2 32-21 14 77.8
6 Анахайм Дакс10 3 3 0 0 0 4 33-30 12 60.0
7 Виннипег Джетс11 4 1 0 1 1 4 36-39 12 54.5
8 Сент-Луис Блюз10 4 0 1 1 0 4 25-28 11 55.0
9 Аризона Койотс11 4 0 1 0 1 5 37-32 11 50.0
10 Нэшвилл Предаторз11 4 1 0 0 0 6 32-32 10 45.5
11 Сиэтл Кракен11 2 2 0 1 1 5 28-36 10 45.5
12 Миннесота Уайлд10 3 0 0 1 1 5 35-43 8 40.0
13 Чикаго Блэкхоукс9 2 1 0 0 0 6 19-32 6 33.3
14 Эдмонтон Ойлерз10 2 0 0 0 1 7 27-41 5 25.0
15 Калгари Флэймз10 2 0 0 1 0 7 22-38 5 25.0
16 Сан-Хосе Шаркс10 0 0 0 1 0 9 10-45 1 5.0
Столичный дивизион
КомандаИИВВОВБПБПОПШайбыОО% очков
1 Нью-Йорк Рейнджерс10 6 2 0 0 0 2 30-19 16 80.0
2 Нью-Джерси Дэвилз10 5 1 0 1 0 3 39-37 13 65.0
3 Нью-Йорк Айлендерс9 5 0 0 0 2 2 24-23 12 66.7
4 Каролина Харрикейнз11 4 1 1 0 0 5 38-39 12 54.5
5 Вашингтон Кэпиталз10 3 0 2 0 1 4 21-30 11 55.0
6 Филадельфия Флайерз12 5 0 0 0 1 6 37-39 11 45.8
7 Коламбус Блю Джекетс11 3 1 0 0 2 5 28-34 10 45.5
8 Питтсбург Пингвинз9 3 0 0 0 0 6 26-29 6 33.3
Атлантический дивизион
КомандаИИВВОВБПБПОПШайбыОО% очков
1 Бостон Брюинз11 7 1 1 0 1 1 36-21 19 86.4
2 Детройт Ред Уингз12 6 1 0 0 1 4 45-37 15 62.5
3 Тампа-Бэй Лайтнинг11 5 0 0 0 3 3 40-36 13 59.1
4 Торонто Мэйпл Лифс11 3 1 1 1 1 4 36-37 12 54.5
5 Монреаль Канадиенс11 2 2 1 2 0 4 33-39 12 54.5
6 Баффало Сэйбрз12 5 1 0 0 0 6 39-38 12 50.0
7 Флорида Пантерз9 5 0 0 0 1 3 24-23 11 61.1
8 Оттава Сенаторз10 4 0 0 0 0 6 38-35 8 40.0
Центральный дивизион
КомандаИИВВОВБПБПОПШайбыОО% очков
1 Даллас Старз9 5 1 1 1 0 1 30-24 15 83.3
2 Колорадо Эвеланш9 6 0 1 0 0 2 32-21 14 77.8
3 Виннипег Джетс11 4 1 0 1 1 4 36-39 12 54.5
4 Сент-Луис Блюз10 4 0 1 1 0 4 25-28 11 55.0
5 Аризона Койотс11 4 0 1 0 1 5 37-32 11 50.0
6 Нэшвилл Предаторз11 4 1 0 0 0 6 32-32 10 45.5
7 Миннесота Уайлд10 3 0 0 1 1 5 35-43 8 40.0
8 Чикаго Блэкхоукс9 2 1 0 0 0 6 19-32 6 33.3
Тихоокеанский дивизион
КомандаИИВВОВБПБПОПШайбыОО% очков
1 Вегас Голден Найтс11 7 0 3 0 1 0 43-24 21 95.5
2 Лос-Анджелес Кингз11 7 0 0 2 0 2 47-33 16 72.7
3 Ванкувер Кэнакс10 7 0 0 0 1 2 46-22 15 75.0
4 Анахайм Дакс10 3 3 0 0 0 4 33-30 12 60.0
5 Сиэтл Кракен11 2 2 0 1 1 5 28-36 10 45.5
6 Эдмонтон Ойлерз10 2 0 0 0 1 7 27-41 5 25.0
7 Калгари Флэймз10 2 0 0 1 0 7 22-38 5 25.0
8 Сан-Хосе Шаркс10 0 0 0 1 0 9 10-45 1 5.0

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