Вегас Голден Найтс - Колорадо Эвеланш 05 Ноября прямая трансляция
Стадион: Ти-Мобайл Арена (Парадайс, США), вместимость: 18702
05 Ноября 2023 года в 05:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Вегас Голден Найтс - Колорадо Эвеланш, которое состоится 05 Ноября 2023 года в 05:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Ти-Мобайл Арена (Парадайс, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Колорадо Эвеланш
Денвер
|33
|вр
|Эдин Хилл
|36
|вр
|Логан Томпсон
|27
|зщ
|Ши Теодор
|3
|зщ
|Брейден Макнэбб
|17
|зщ
|Бен Хаттон
|94
|зщ
|Брейден Пахал
|7
|зщ
|Алекс Пьетранджело
|23
|зщ
|Алек Мартинес
|20
|нп
|Чандлер Стивенсон
|43
|нп
|Пол Коттер
|22
|нп
|Майкл Амадио
|49
|нп
|Иван Барбашёв
|9
|нп
|Джек Айкел
|81
|нп
|Джонатан Маршессо
|71
|нп
|Вильям Карлссон
|16
|нп
|Павел Дорофеев
|55
|нп
|Киган Колесар
|21
|нп
|Бретт Хауден
|46
|нп
|Йонас Рённбьерг
|61
|нп
|Марк Стоун
|40
|вр
|Александр Георгиев
|50
|вр
|Иван Просветов
|56
|зщ
|Кёртис Макдермид
|42
|зщ
|Джош Мэнсон
|3
|зщ
|Джек Джонсон
|4
|зщ
|Боуэн Байрэм
|8
|зщ
|Кейл Макар
|7
|зщ
|Девон Тэйвз
|49
|зщ
|Самуэль Жирар
|12
|нп
|Райан Джохансен
|90
|нп
|Томаш Татар
|25
|нп
|Логан О'Коннор
|20
|нп
|Росс Колтон
|28
|нп
|Майлз Вуд
|11
|нп
|Эндрю Кольяно
|13
|нп
|Валерий Ничушкин
|62
|нп
|Арттури Лехконен
|96
|нп
|Микко Рантанен
|29
|нп
|Натан Маккиннон
|22
|нп
|Фредрик Олофссон
Главные тренеры
|Брюс Кэссиди
|Джаред Беднар
История личных встреч
|06.10.2023
|НХЛ - предсезонные матчи
|4 : 3
|26.09.2023
|НХЛ - предсезонные матчи
|3 : 2
|28.02.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 0
|03.01.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3
|23.10.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3
|29.09.2022
|НХЛ - предсезонные матчи
|НХЛ - предсезонные матчи
|7 : 1
|26.09.2022
|НХЛ - предсезонные матчи
|НХЛ - предсезонные матчи
|3 : 1
|27.02.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3
|17.02.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|0 : 2
|27.10.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 3
|03.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 2
|31.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2 Б
|29.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4 Б
|28.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4 ОТ
|25.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2
|02.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 1
|29.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 0
|27.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 0
|25.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 7
|22.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 4
Турнирная таблица
НХЛ
|№
|Команда
|ИИ
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|ОО
|% очков
|1
|Вегас Голден Найтс
|11
|7
|0
|3
|0
|1
|0
|43-24
|21
|95.5
|2
|Бостон Брюинз
|11
|7
|1
|1
|0
|1
|1
|36-21
|19
|86.4
|3
|Нью-Йорк Рейнджерс
|10
|6
|2
|0
|0
|0
|2
|30-19
|16
|80.0
|4
|Лос-Анджелес Кингз
|11
|7
|0
|0
|2
|0
|2
|47-33
|16
|72.7
|5
|Даллас Старз
|9
|5
|1
|1
|1
|0
|1
|30-24
|15
|83.3
|6
|Ванкувер Кэнакс
|10
|7
|0
|0
|0
|1
|2
|46-22
|15
|75.0
|7
|Детройт Ред Уингз
|12
|6
|1
|0
|0
|1
|4
|45-37
|15
|62.5
|8
|Колорадо Эвеланш
|9
|6
|0
|1
|0
|0
|2
|32-21
|14
|77.8
|9
|Нью-Джерси Дэвилз
|10
|5
|1
|0
|1
|0
|3
|39-37
|13
|65.0
|10
|Тампа-Бэй Лайтнинг
|11
|5
|0
|0
|0
|3
|3
|40-36
|13
|59.1
|11
|Нью-Йорк Айлендерс
|9
|5
|0
|0
|0
|2
|2
|24-23
|12
|66.7
|12
|Анахайм Дакс
|10
|3
|3
|0
|0
|0
|4
|33-30
|12
|60.0
|13
|Каролина Харрикейнз
|11
|4
|1
|1
|0
|0
|5
|38-39
|12
|54.5
|14
|Виннипег Джетс
|11
|4
|1
|0
|1
|1
|4
|36-39
|12
|54.5
|15
|Торонто Мэйпл Лифс
|11
|3
|1
|1
|1
|1
|4
|36-37
|12
|54.5
|16
|Монреаль Канадиенс
|11
|2
|2
|1
|2
|0
|4
|33-39
|12
|54.5
|17
|Баффало Сэйбрз
|12
|5
|1
|0
|0
|0
|6
|39-38
|12
|50.0
|18
|Флорида Пантерз
|9
|5
|0
|0
|0
|1
|3
|24-23
|11
|61.1
|19
|Сент-Луис Блюз
|10
|4
|0
|1
|1
|0
|4
|25-28
|11
|55.0
|20
|Вашингтон Кэпиталз
|10
|3
|0
|2
|0
|1
|4
|21-30
|11
|55.0
|21
|Аризона Койотс
|11
|4
|0
|1
|0
|1
|5
|37-32
|11
|50.0
|22
|Филадельфия Флайерз
|12
|5
|0
|0
|0
|1
|6
|37-39
|11
|45.8
|23
|Нэшвилл Предаторз
|11
|4
|1
|0
|0
|0
|6
|32-32
|10
|45.5
|24
|Коламбус Блю Джекетс
|11
|3
|1
|0
|0
|2
|5
|28-34
|10
|45.5
|25
|Сиэтл Кракен
|11
|2
|2
|0
|1
|1
|5
|28-36
|10
|45.5
|26
|Оттава Сенаторз
|10
|4
|0
|0
|0
|0
|6
|38-35
|8
|40.0
|27
|Миннесота Уайлд
|10
|3
|0
|0
|1
|1
|5
|35-43
|8
|40.0
|28
|Питтсбург Пингвинз
|9
|3
|0
|0
|0
|0
|6
|26-29
|6
|33.3
|29
|Чикаго Блэкхоукс
|9
|2
|1
|0
|0
|0
|6
|19-32
|6
|33.3
|30
|Эдмонтон Ойлерз
|10
|2
|0
|0
|0
|1
|7
|27-41
|5
|25.0
|31
|Калгари Флэймз
|10
|2
|0
|0
|1
|0
|7
|22-38
|5
|25.0
|32
|Сан-Хосе Шаркс
|10
|0
|0
|0
|1
|0
|9
|10-45
|1
|5.0
Восточная Конференция
|№
|Команда
|ИИ
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|ОО
|% очков
|1
|Бостон Брюинз
|11
|7
|1
|1
|0
|1
|1
|36-21
|19
|86.4
|2
|Нью-Йорк Рейнджерс
|10
|6
|2
|0
|0
|0
|2
|30-19
|16
|80.0
|3
|Детройт Ред Уингз
|12
|6
|1
|0
|0
|1
|4
|45-37
|15
|62.5
|4
|Нью-Джерси Дэвилз
|10
|5
|1
|0
|1
|0
|3
|39-37
|13
|65.0
|5
|Тампа-Бэй Лайтнинг
|11
|5
|0
|0
|0
|3
|3
|40-36
|13
|59.1
|6
|Нью-Йорк Айлендерс
|9
|5
|0
|0
|0
|2
|2
|24-23
|12
|66.7
|7
|Каролина Харрикейнз
|11
|4
|1
|1
|0
|0
|5
|38-39
|12
|54.5
|8
|Торонто Мэйпл Лифс
|11
|3
|1
|1
|1
|1
|4
|36-37
|12
|54.5
|9
|Монреаль Канадиенс
|11
|2
|2
|1
|2
|0
|4
|33-39
|12
|54.5
|10
|Баффало Сэйбрз
|12
|5
|1
|0
|0
|0
|6
|39-38
|12
|50.0
|11
|Флорида Пантерз
|9
|5
|0
|0
|0
|1
|3
|24-23
|11
|61.1
|12
|Вашингтон Кэпиталз
|10
|3
|0
|2
|0
|1
|4
|21-30
|11
|55.0
|13
|Филадельфия Флайерз
|12
|5
|0
|0
|0
|1
|6
|37-39
|11
|45.8
|14
|Коламбус Блю Джекетс
|11
|3
|1
|0
|0
|2
|5
|28-34
|10
|45.5
|15
|Оттава Сенаторз
|10
|4
|0
|0
|0
|0
|6
|38-35
|8
|40.0
|16
|Питтсбург Пингвинз
|9
|3
|0
|0
|0
|0
|6
|26-29
|6
|33.3
Западная Конференция
|№
|Команда
|ИИ
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|ОО
|% очков
|1
|Вегас Голден Найтс
|11
|7
|0
|3
|0
|1
|0
|43-24
|21
|95.5
|2
|Лос-Анджелес Кингз
|11
|7
|0
|0
|2
|0
|2
|47-33
|16
|72.7
|3
|Даллас Старз
|9
|5
|1
|1
|1
|0
|1
|30-24
|15
|83.3
|4
|Ванкувер Кэнакс
|10
|7
|0
|0
|0
|1
|2
|46-22
|15
|75.0
|5
|Колорадо Эвеланш
|9
|6
|0
|1
|0
|0
|2
|32-21
|14
|77.8
|6
|Анахайм Дакс
|10
|3
|3
|0
|0
|0
|4
|33-30
|12
|60.0
|7
|Виннипег Джетс
|11
|4
|1
|0
|1
|1
|4
|36-39
|12
|54.5
|8
|Сент-Луис Блюз
|10
|4
|0
|1
|1
|0
|4
|25-28
|11
|55.0
|9
|Аризона Койотс
|11
|4
|0
|1
|0
|1
|5
|37-32
|11
|50.0
|10
|Нэшвилл Предаторз
|11
|4
|1
|0
|0
|0
|6
|32-32
|10
|45.5
|11
|Сиэтл Кракен
|11
|2
|2
|0
|1
|1
|5
|28-36
|10
|45.5
|12
|Миннесота Уайлд
|10
|3
|0
|0
|1
|1
|5
|35-43
|8
|40.0
|13
|Чикаго Блэкхоукс
|9
|2
|1
|0
|0
|0
|6
|19-32
|6
|33.3
|14
|Эдмонтон Ойлерз
|10
|2
|0
|0
|0
|1
|7
|27-41
|5
|25.0
|15
|Калгари Флэймз
|10
|2
|0
|0
|1
|0
|7
|22-38
|5
|25.0
|16
|Сан-Хосе Шаркс
|10
|0
|0
|0
|1
|0
|9
|10-45
|1
|5.0
Столичный дивизион
|№
|Команда
|ИИ
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|ОО
|% очков
|1
|Нью-Йорк Рейнджерс
|10
|6
|2
|0
|0
|0
|2
|30-19
|16
|80.0
|2
|Нью-Джерси Дэвилз
|10
|5
|1
|0
|1
|0
|3
|39-37
|13
|65.0
|3
|Нью-Йорк Айлендерс
|9
|5
|0
|0
|0
|2
|2
|24-23
|12
|66.7
|4
|Каролина Харрикейнз
|11
|4
|1
|1
|0
|0
|5
|38-39
|12
|54.5
|5
|Вашингтон Кэпиталз
|10
|3
|0
|2
|0
|1
|4
|21-30
|11
|55.0
|6
|Филадельфия Флайерз
|12
|5
|0
|0
|0
|1
|6
|37-39
|11
|45.8
|7
|Коламбус Блю Джекетс
|11
|3
|1
|0
|0
|2
|5
|28-34
|10
|45.5
|8
|Питтсбург Пингвинз
|9
|3
|0
|0
|0
|0
|6
|26-29
|6
|33.3
Атлантический дивизион
|№
|Команда
|ИИ
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|ОО
|% очков
|1
|Бостон Брюинз
|11
|7
|1
|1
|0
|1
|1
|36-21
|19
|86.4
|2
|Детройт Ред Уингз
|12
|6
|1
|0
|0
|1
|4
|45-37
|15
|62.5
|3
|Тампа-Бэй Лайтнинг
|11
|5
|0
|0
|0
|3
|3
|40-36
|13
|59.1
|4
|Торонто Мэйпл Лифс
|11
|3
|1
|1
|1
|1
|4
|36-37
|12
|54.5
|5
|Монреаль Канадиенс
|11
|2
|2
|1
|2
|0
|4
|33-39
|12
|54.5
|6
|Баффало Сэйбрз
|12
|5
|1
|0
|0
|0
|6
|39-38
|12
|50.0
|7
|Флорида Пантерз
|9
|5
|0
|0
|0
|1
|3
|24-23
|11
|61.1
|8
|Оттава Сенаторз
|10
|4
|0
|0
|0
|0
|6
|38-35
|8
|40.0
Центральный дивизион
|№
|Команда
|ИИ
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|ОО
|% очков
|1
|Даллас Старз
|9
|5
|1
|1
|1
|0
|1
|30-24
|15
|83.3
|2
|Колорадо Эвеланш
|9
|6
|0
|1
|0
|0
|2
|32-21
|14
|77.8
|3
|Виннипег Джетс
|11
|4
|1
|0
|1
|1
|4
|36-39
|12
|54.5
|4
|Сент-Луис Блюз
|10
|4
|0
|1
|1
|0
|4
|25-28
|11
|55.0
|5
|Аризона Койотс
|11
|4
|0
|1
|0
|1
|5
|37-32
|11
|50.0
|6
|Нэшвилл Предаторз
|11
|4
|1
|0
|0
|0
|6
|32-32
|10
|45.5
|7
|Миннесота Уайлд
|10
|3
|0
|0
|1
|1
|5
|35-43
|8
|40.0
|8
|Чикаго Блэкхоукс
|9
|2
|1
|0
|0
|0
|6
|19-32
|6
|33.3
Тихоокеанский дивизион
|№
|Команда
|ИИ
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|ОО
|% очков
|1
|Вегас Голден Найтс
|11
|7
|0
|3
|0
|1
|0
|43-24
|21
|95.5
|2
|Лос-Анджелес Кингз
|11
|7
|0
|0
|2
|0
|2
|47-33
|16
|72.7
|3
|Ванкувер Кэнакс
|10
|7
|0
|0
|0
|1
|2
|46-22
|15
|75.0
|4
|Анахайм Дакс
|10
|3
|3
|0
|0
|0
|4
|33-30
|12
|60.0
|5
|Сиэтл Кракен
|11
|2
|2
|0
|1
|1
|5
|28-36
|10
|45.5
|6
|Эдмонтон Ойлерз
|10
|2
|0
|0
|0
|1
|7
|27-41
|5
|25.0
|7
|Калгари Флэймз
|10
|2
|0
|0
|1
|0
|7
|22-38
|5
|25.0
|8
|Сан-Хосе Шаркс
|10
|0
|0
|0
|1
|0
|9
|10-45
|1
|5.0