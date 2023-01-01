Краснодар - Крылья Советов 05 Ноября прямая трансляция
Стадион: ФК Краснодар (Краснодар, Россия), вместимость: 35059
05 Ноября 2023 года в 14:00 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 14-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Краснодар - Крылья Советов, которое состоится 05 Ноября 2023 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 14-й тур, оно проводится на стадионе: ФК Краснодар (Краснодар, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Краснодар
Краснодар
Крылья Советов
Самара
Главные тренеры
|Владимир Ивич
|Игорь Витальевич Осинькин
История личных встреч
|07.05.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|26-й тур
|2 : 1
|19.04.2023
|Fonbet Кубок России
|1/2 финала. Этап 2 (Путь регионов)
|2 : 2 3 : 0
|03.10.2022
|МИР Российская Премьер-лига
|11-й тур
|0 : 0
|17.04.2022
|Россия - Премьер-Лига
|25-й тур
|2 : 0
|30.10.2021
|Россия - Премьер-Лига
|13-й тур
|0 : 1
|15.07.2020
|Россия - Премьер-Лига
|29-й тур
|0 : 0
|16.02.2020
|Товарищеские матчи (клубы) - 2020
|Товарищеские матчи
|1 : 0
|15.09.2019
|Россия - Премьер-Лига
|9-й тур
|4 : 2
|07.07.2019
|Товарищеские матчи (клубы) - 2019
|Июль 2019
|1 : 2
|06.04.2019
|Россия - Премьер-Лига
|22-й тур
|1 : 0
|01.11.2023
|Fonbet Кубок России
|Группа D
|2 : 3
|29.10.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|13-й тур
|1 : 0
|21.10.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|12-й тур
|2 : 2
|07.10.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|11-й тур
|3 : 2
|04.10.2023
|Fonbet Кубок России
|Группа D
|3 : 0
|31.10.2023
|Fonbet Кубок России
|Группа C
|1 : 0
|28.10.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|13-й тур
|1 : 1
|22.10.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|12-й тур
|3 : 1
|08.10.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|11-й тур
|2 : 0
|04.10.2023
|Fonbet Кубок России
|Группа C
|0 : 3
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 14-го тура РПЛ: «Краснодар» — «Крылья Советов». Начало встречи запланировано на 14:00 по московскому времени.