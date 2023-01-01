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Краснодар - Крылья Советов 05 Ноября прямая трансляция

Стадион: ФК Краснодар (Краснодар, Россия), вместимость: 35059
05 Ноября 2023 года в 14:00 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 14-й тур
Краснодар
Крылья Советов

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Краснодар - Крылья Советов, которое состоится 05 Ноября 2023 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 14-й тур, оно проводится на стадионе: ФК Краснодар (Краснодар, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Краснодар
Краснодар
Крылья Советов
Самара
Главные тренеры
Сербия Владимир Ивич
Россия Игорь Витальевич Осинькин
История личных встреч
07.05.2023 МИР Российская Премьер-лига 26-й тур Краснодар2 : 1Крылья Советов
19.04.2023 Fonbet Кубок России 1/2 финала. Этап 2 (Путь регионов) Краснодар2 : 2 3 : 0Крылья Советов
03.10.2022 МИР Российская Премьер-лига 11-й тур Крылья Советов0 : 0Краснодар
17.04.2022 Россия - Премьер-Лига 25-й тур Крылья Советов2 : 0Краснодар
30.10.2021 Россия - Премьер-Лига 13-й тур Краснодар0 : 1Крылья Советов
15.07.2020 Россия - Премьер-Лига 29-й тур Крылья Советов0 : 0Краснодар
16.02.2020 Товарищеские матчи (клубы) - 2020 Товарищеские матчи Краснодар1 : 0Крылья Советов
15.09.2019 Россия - Премьер-Лига 9-й тур Краснодар4 : 2Крылья Советов
07.07.2019 Товарищеские матчи (клубы) - 2019 Июль 2019 Краснодар1 : 2Крылья Советов
06.04.2019 Россия - Премьер-Лига 22-й тур Краснодар1 : 0Крылья Советов
01.11.2023 Fonbet Кубок России Группа D 2 : 3Краснодар
29.10.2023 МИР Российская Премьер-лига 13-й тур 1 : 0Краснодар
21.10.2023 МИР Российская Премьер-лига 12-й тур 2 : 2Краснодар
07.10.2023 МИР Российская Премьер-лига 11-й тур Краснодар3 : 2
04.10.2023 Fonbet Кубок России Группа D Краснодар3 : 0
31.10.2023 Fonbet Кубок России Группа C 1 : 0Крылья Советов
28.10.2023 МИР Российская Премьер-лига 13-й тур Крылья Советов1 : 1
22.10.2023 МИР Российская Премьер-лига 12-й тур 3 : 1Крылья Советов
08.10.2023 МИР Российская Премьер-лига 11-й тур 2 : 0Крылья Советов
04.10.2023 Fonbet Кубок России Группа C Крылья Советов0 : 3
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 14-го тура РПЛ: «Краснодар» — «Крылья Советов». Начало встречи запланировано на 14:00 по московскому времени.

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